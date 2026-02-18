Την ανηφόρα έχουν αρχίσει να παίρνουν οι τιμές στα θαλασσινά εν όψει της Καθαράς Δευτέρας που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής.

Τα σαρακοστιανά προϊόντα σε λίγες ημέρες θα έχουν την τιμητική τους στο τραπέζι μας και για το λόγο αυτό ήδη κατακλύζουν την αγορά.

Ωστόσο οι προβέψεις για το ΚαθαροΔευτεριάτικο τραπέζι δεν είναι θετικές για τη μέση οικογένεια και το μέσο εργαζόμενο. Οπως όλα τα στοιχεία δείχνουν θα κοστίσει κάτι παραπάνω από όσο υπολογίζαμε και σίγουρα αρκετά παραπάνω από πέρυσι, καθώς οι τιμές στα καταγράφουν αυξήσεις.

Φρέσκα και κατεψυγμένα

Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με το από ποια αγορά προμηθεύεται κανείς τα θαλασσινά του – από τη Βαρβάκειο μέχρι τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία – αλλά και ανάλογα με το αν πρόκειται για φρέσκα ή κατεψυγμένα προϊόντα.

Οι τιμές πέρυσι

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ο μέσος όρος των αυξήσεων στα θαλασσινά κυμαίνεται περίπου στο 15% με 16% σε σχέση με πέρσι.

Αύξηση 21%

Ενδεικτικά, τα θράψαλα – το μικρό αγαπημένο καλαμαράκι – από 9,80 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνουν τα 11,90 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 21%. Αντίστοιχες αυξήσεις παρατηρούνται και σε άλλα βασικά προϊόντα του σαρακοστιανού τραπεζιού, όπως το καλαμάρι που από 18,80 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνει τα 22,80 ευρώ.

Η γαρίδα αντίστοιχα από 12 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνει στα 14 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά:

Η αγορά κινείται ήδη σε ρυθμούς Καθαράς Δευτέρας, με τη Βαρβάκειο Αγορά να καταγράφει αυξημένη κίνηση από τα μέσα της εβδομάδας. Οι καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς, συγκρίνουν τιμές και προετοιμάζονται για το σαρακοστιανό τραπέζι, είτε ψωνίζοντας από νωρίς είτε περιμένοντας την τελευταία στιγμή για πιο φρέσκα προϊόντα.

Οι έμποροι τονίζουν ότι προσπαθούν να διατηρήσουν «κλειδωμένες» και ανταγωνιστικές τιμές, παρά τις γενικότερες πιέσεις της αγοράς, προσφέροντας επιλογές για όλα.

Αντιπροσωπευτικά:

Καλαμάρι μικρό: 10,98 €

Καλαμάρι μεγάλο: 16,98 €

Χταπόδι φρέσκο: 17,98 €