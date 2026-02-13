Για μία ακόμα φορά η Μαρία Καρυστιανού επιτέθηκε στην Κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά. Αυτή τη φορά αφορμή στάθηκαν όσα συνέβησαν στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή της η κα Καρυστιανού επισημαίνει ότι ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και ότι χωρίς αυτόν «γίνεται άλλοθι στις επεκτακτικές βλέψεις του Ερντογάν».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή», όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας. Δεν μπορείς να μιλάς για ουσιαστικό «διάλογο» όταν απέναντί σου έχεις μια χώρα που:

Διατηρεί διαρκείς παράνομες NAVTEX στο Αιγαίο

Κατέχει το 37% της Κύπρου εδώ και δεκαετίες

Προωθεί αναθεωρητικά δόγματα τύπου «Γαλάζια Πατρίδα»

Εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές.

Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτακτικές βλέψεις του Ερντογάν.

Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο», το ερώτημα που γεννάται είναι απλό:

αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε;

Η «καλή γειτονία» δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα πράξεων. Όταν οι πράξεις δείχνουν προκλήσεις και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε οφείλεις να έχεις ξεκάθαρη στάση.

Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα».