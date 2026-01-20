Συνεχίζονται και σήμερα οι πολιτικές αντιδράσεις που πυροδοτήθηκαν χθες με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις. Αντιδράσεις και καταγγελία των απόψεων Καρυστιανού υπήρξαν από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠαΣοΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά των απόψεων Καρυστιανού πήρε θέση και ο καλλιτέχνης Φοίβος Δελβοριάς, η αντάρτησή του οποίου έλαβε απάντηση από τον Νίκο Πλακιά. Τέλος η κυρία Καρυστιανού βρήκε στήριξη από τον πρώην βουλευτή της Νίκης, Νίκο Παπαδόπουλο ενώ μετά από όλη αυτήν την αντίδραση, σήμερα, η προχώρησε σε ανάρτηση λέγοντας πως οι χθεσινές της δηλώσεις διαστρεβλώθηκαν σκοπίμως.

Καρυστιανού: Οι δηλώσεις μου για τις αμβλώσεις διαστρεβλώθηκαν σκοπίμως

«Ανέμενα στωικά χθες μέχρι το βράδυ, παρακολουθώντας την πλήρη «απογύμνωση» των Μέσων Ενημέρωσης», σημειώνει η κυρία Καρυστιανού.

«Δυστυχώς η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης (με ελάχιστες εξαιρέσεις που οφείλω να αναγνωρίσω) ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ που ανέδειξε η χθεσινή συνέντευξή μου στους κ.κ. Στραβελάκη και Καραμήτρου, και εστίασε ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΑ στην άκαιρη ερώτηση περί αμβλώσεων, που οι ερωτώντες δημοσιογράφοι έκριναν πιο σημαντική στις προτεραιότητές τους από τα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας, δηλαδή τα τεράστια σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η συνεχής θεσμική εκτροπή, η εξόντωση των αγροτών, η ακρίβεια και η φτωχοποίηση των πολιτών, η κατάρρευση της υγείας και της παιδείας, και τόσα άλλα σημαντικά θέματα που βιώνουμε.

Η χθεσινή απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε ΣΚΟΠΙΜΩΣ από όσους βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησης μου και συμπράττουν αδίστακτα στο πολιτικό συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα μου.

Κανένα ανθρώπινο δικαίωμα ΔΕΝ τίθεται σε διαβούλευση, ΔΕΝ αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά ΟΥΤΕ και πεδίο πολιτικών παιχνιδιών, όπως κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν.

Όσοι βάλλουν εναντίον μου με αφορμή ένα πολυδιάστατο ιατρικό και νομικό θέμα για το οποίο ο νομοθέτης έχει ήδη προβλέψει, δεν νοιάζονται ούτε για τη θέση της γυναίκας σήμερα, ούτε για τα προβλήματα της, ούτε για τη στήριξη της μητρότητας, ούτε για την υπογεννητικότητα, ούτε για το δημογραφικό πρόβλημα, ούτε για τα δικαιώματα των παιδιών, ούτε για την οικογένεια και την επιβίωσή της!

Ούτε έχουν σκεφθεί γιατί οδηγείται μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι στην άμβλωση, πόσο μάλλον για τη βιοηθική.

Το βασικό για αυτούς ήταν και είναι να ανακοπεί με κάθε τρόπο και μέσο, η εντατική «κυοφορία» ενός μεγάλου κινήματος, που μπορεί να αλλάξει τη συζήτηση και να θέσει τη κοινωνία και πάλι στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και της λήψης αποφάσεων.

Η ανάγκη δημόσιου διαλόγου, στην οποία αναφέρθηκα, αφορά τα πραγματικά κοινωνικά αίτια που οδηγούν χιλιάδες γυναίκες σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη απόφαση: την ελλιπή ενημέρωση των νέων, την απουσία συστηματικής σεξουαλικής αγωγής, την περιορισμένη πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης και, κυρίως τα κενά της κοινωνικής πρόνοιας.

Για τον λόγο αυτό, ο ουσιαστικός διάλογος πρέπει να στραφεί: στη δημιουργία ολοκληρωμένων δομών κοινωνικής πρόνοιας για εγκύους και νέες μητέρες, στη δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και αντισύλληψης, στη στήριξη της μονογονεϊκής οικογένειας, σε επιδόματα και υπηρεσίες που επιτρέπουν σε μια γυναίκα να μη διχάζεται ανάμεσα στην κύηση και την εργασία ή τις σπουδές της.

Η δημογραφική και υπαρξιακή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, δεν μπορεί να απαντηθεί με περιορισμούς δικαιωμάτων, αλλά με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που προσφέρει πραγματικές επιλογές και αληθινή στήριξη στον πολίτη.

Η ελευθερία της γυναίκας γίνεται ουσιαστική μόνο όταν συνοδεύεται από οικονομική ασφάλεια, πρόσβαση στην υγεία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και προστασία της μητρότητας.

Αυτή είναι η διαβούλευση που οφείλουμε να ανοίξουμε: μια συζήτηση για όρους δημόσιας υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και σεβασμού των θεσμών, ώστε καμία γυναίκα να μη φτάνει σε αδιέξοδο από φόβο, άγνοια ή εγκατάλειψη.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις γυναίκες, στα παιδιά και στο μέλλον της χώρας, πιστεύω σε μια κοινωνία που θα τις στηρίζει μέσα από την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη, και όχι βέβαια μέσα από διχασμούς.

Σας ευχαριστώ.

Δεληβοριάς: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση

Κατά των δηλώσεων Καρυστιανού τοποθετήθηκε με ανάρτησή του και ο τραγουδοποιός Φοίβος Δεληβοριάς για να εισπάξει την αντίδραση του Νίκου Πλακιά, παρά το γεγονός ότι δεν τάχθηκε υπέρ της κυρίας Καρυστιανού:

«Μετά και τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση» έγραψε ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Πλακιάς: Η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη

«Εσύ δεν ήσουν Φοίβο Δεληβοριά τότε που σας είπα να μην κάνετε τη συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση; Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε, για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία, αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς.

Τριάντα υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες: «Εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για τη Μαρία». Δεν ξεχνάμε. Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς.

Απάντηση Δεληβοριά σε Πλακιά

«Η συγκεκριμένη δήλωση μου προκαλεί πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Δε γινόταν να μην το πω». Και κατέληξε λέγοντας: «Δεν θέλω να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ και τα αντιμάχομαι από μικρό παιδάκι».

Νωρίτερα συζήτηση για το θέμα των δηλώσεων της Μαρία Καρυσιανού έγινε στην πρωϊνή ενημερωτική εκπομπή του MEGA με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠαΣοΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Αγγελος Συρίγος: Ο Βελόπουλος δεν πρέπει να είναι ευτυχής με τις δηλώσεις Καρυστιανού

«Το θέμα των αμβλώσεων είχε συζητηθεί στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και έχει υπάρξει επίλυση του θέματος από το 1986. Η συζήτηση εκτός από άκαιρη, μου προκαλεί και έκπληξη. Βλέποντας και τους στενούς συνεργάτες της κας Καρυστιανού, απευθύνεται προς αντισυστημικά κόμματα, τα οποία βρίσκονται και στα αριστερά και στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Ο κος Βελόπουλος δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευτυχής με τις δηλώσεις της. Στην Ευρώπη το θέμα αυτό είναι κλειστό, ακόμα και χώρες πολύ συντηρητικές, όπως η Ισπανία, το έκλεισαν», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος.

Ανδρέας Σπυρόπουλος: Στο ΠαΣοΚ είμαστε κάθετα αντίθετα

«Ανοίγει μία ατζέντα, που ανοίγει ο Τραμπ στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Είναι μία υπερσυντηρητική ατζέντα, με απόψεις που θεωρούσαμε ότι έχει κλείσει τις τελευταίες δεκαετίες. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά κόμματα που υιοθετούν αυτή την ατζέντα. Το θετικό είναι ότι η κα Καρυστιανού, όπως και άλλα κόμματα που θέλουν να εμφανιστούν στον πολιτικό στίβο, αρχίζουν και εκφράζουν αυτό που πραγματικά πιστεύουν και θέσεις σε πολλά ζητήματα», είπε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος.

«Η πολιτική μας αντίληψη δεν ακουμπάει σε αυτές τις απόψεις, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δεν μπορούν να φέρουν από την πίσω πόρτα μία συντηρητική συζήτηση για ζητήματα που έχει λύσει η ελληνική κοινωνία. Με αυτή της την τοποθέτηση η κα Καρυστιανού φέρνει μία άλλη πολιτική αντίληψη. Αυτή δεν ανήκει στον χώρο της Κεντροαριστεράς», συμπλήρωσε.

ΣΥΡΙΖΑ: Ακροδεξιά ατζέντα

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του εκφράζει έντονη ανησυχία, χαρακτηρίζοντας την εν λόγω θέση ως «ατζέντα της ακροδεξιάς» και «βαθιά αντιεπιστημονική».

Ο εκπρόσωπος τύπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης σχολίασε πως «ίναι μία σκληρά οπισθοδρομική ατζέντα, ακραία. Αυτή την ατζέντα την φέρνει σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Ευρώπη η ακροδεξιά. Εντύπωση μου κάνει πως 24 ώρες μετά δεν έχει βγει να ανακαλέσει αυτό το πράγμα. Είναι μία βαθιά αντιεπιστημονική, απαράδεκτη και λάθος θέση. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, εγκυμονεί κινδύνους ασφαλείας κυρίως για τα σώματα των γυναικών», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

«Το ζήτημα των αμβλώσεων, ιδίως για ένα ρεύμα ιδεολογικό σαν το δικό μας, είναι στον πυρήνα του αγώνα για έναν πιο δίκαιο και ελεύθερο κόσμο», συμπλήρωσε.

Στηρίζει ο πρώην βουλευτής της Νίκης Νίκος Παπαδόπουλος

Ο πρώην βουλευτής της Νίκης Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε απασχολήσει πρόσφατα τη δημοσιότητα για τον βανδαλισμό έργων στην Εθνική Πινακοθήκη, προχώρησε σε ανάρτηση για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί αμβλώσεων.

«Ως καρδιοχειρουργός, αλλά και ως άνθρωπος που έχει βιώσει επανειλημμένα την προσπάθεια φίμωσης και έκθεσης όποιου τολμά να ταράξει τα “ήρεμα νερά” του συστήματος, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ ξεκάθαρα.

Η ερώτηση που απευθύνθηκε στην Καρυστιανού δεν ήταν αθώα. Ήταν στοχευμένη.

Στόχος της δεν ήταν ο διάλογος, αλλά η παγίδευση και η δημόσια έκθεσή της. Γιατί φοβούνται κάθε τι καινούργιο που βάζει σε κίνδυνο την επικοινωνιακή “δικτατορία” τους.

Το ίδιο έργο το έχω δει και το έχω υποστεί προσωπικά στην πανδημία, στα ζητήματα των εκτρώσεων, στον γάμο των ομοφυλόφιλων.

Όποιος φέρνει κάτι νέο, όποιος αμφισβητεί το αφήγημα, επιχειρείται να “καεί” ηθικά.

Ταυτόχρονα δηλώνω εξίσου καθαρά ότι οι δικές μου απόψεις είναι συγκεκριμένες, ακλόνητες και δεν διαπραγματεύονται. Ως καρδιοχειρουργός, αισθάνομαι λύπη και ντροπή παρακολουθώντας το αποψινό “πογκρόμ” της “πολιτικής ορθότητας” απέναντι στο αγέννητο παιδί.

Άνθρωποι που δίνουν “θεατρικές παραστάσεις” σύγκρουσης από το βήμα της Βουλής, σήμερα “τα βρήκαν”: Απαξίωσαν την ανθρώπινη ζωή.

Κάποιοι αρνούνται πεισματικά να ακούσουν την ΑΛΗΘΕΙΑ:

Η καρδιά του εμβρύου χτυπά. Χτυπά ΔΥΝΑΤΑ..

Και αυτό δεν είναι ιδεολογία – είναι ιατρικό γεγονός.

Σε όλη μου τη ζωή αφιερώθηκα στο να σώζω καρδιές.

Έδωσα “μάχες”. Χιλιάδες ασθενείς πέρασαν από τα χέρια μου.

Πάλεψα με αυταπάρνηση για κάθε παλμό, για κάθε ανάσα, για κάθε ζωή.

Κι όμως, σήμερα κάποιοι μιλούν ψυχρά για τον θάνατο.

Για την αφαίρεση ζωής.

Για τη δολοφονία αθώων και μάλιστα υγιέστατων εμβρύων. Παράνοια!

Το κακό επικρατεί όταν οι άνθρωποι φοβούνται να πουν την αλήθεια.

Και η αλήθεια είναι μία:

η Ζωή ενός αγέννητου παιδιού έχει αξία.

Και αυτό το ομολογώ και ως γιατρός-καρδιοχειρουργός και ως πολύτεκνος πατέρας 6 παιδιών.

Λοιπόν: ΩΣ ΕΔΩ.

Πριν οδηγηθούμε στην πλήρη δημογραφική και ηθική κατάρρευση του έθνους μας, ας τολμήσουμε τουλάχιστον να παραδεχτούμε την αλήθεια.

Και ας αλλάξουμε πορεία – αν δεν είναι ήδη αργά.

Αξίζει να δείτε τις θέσεις του κινήματός μας για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ στο 1ο σχόλιο.

Νίκος Παπαδόπουλος – καρδιοχειρουργός – ανεξάρτητος βουλευτής

Πρόεδρος του κινήματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ»