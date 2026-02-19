Με το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί, αυτή την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 η μαθητική εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ της Κατερίνης».

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 4ου ΓΕΛ Κατερίνης μιλάνε με τα παιδιά της ηλικίας τους, καταγράφουν τις ανησυχίες και τις απόψεις τους και μας προσκαλούν σε ένα όμορφο ταξίδι στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του τόπου τους.

Στις σελίδες της μαθητικής εφημερίδας θα διαβάσουμε:

ΕΡΕΥΝΑ: Τέσσερα στα δέκα παιδιά έχουν δοκιμάσει να κάνουν ψηφιακή αποτοξίνωση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προτιμούν οι νέοι και η σημασία των likes.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Πώς να αισθανθείς πλήρης μέσα από την ευτυχία του πλησίον σου. Το τεράστιο εθελοντικό έργο που γίνεται στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης – έναν χώρο συνδεδεμένο με τον πολιτισμό.

ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ: Μαθαίνοντας από τον Όσκαρ Ουάιλντ για τη ματαιότητα και την τέχνη. Ανάλυση του βιβλίου «The picture of Dorian Gray» και σύνδεση με το σήμερα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: Ο Κωνσταντίνος Δομηνίκ μιλά για τη λογοτεχνία κι ο Απόστολος Τσαφαράς για την επιστήμη του και την εκτόξευση στο διάστημα του πρώτου made in Greece δορυφόρου του ΔΠΘ.

ΠΙΕΡΙΑ: Η μακραίωνη ιστορία και η μαγική φύση ενός τόπου στη σκιά του Ολύμπου.

Το έργο, με τίτλο «Δίον» του εικαστικού Βασίλη Σούλη κοσμεί το εξώφυλλο της Μαθητικής Εφημερίδας.

Οι Μαθητικές Εφημερίδες που έχουν κυκλοφορήσει ως ένθετα με το BHMA είναι διαθέσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή στην ομώνυμη ενότητα του ψηφιακού «ΒΗΜΑΤΟΣ» εδώ.