5 το πρωί: Μνημείο οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή – Ανησυχία για τον ιό Τσικουνγκούνια
Με την κήρυξή τους σε μνημείο η συλλογή φωτογραφιών της Καισαριανής επαναφέρει στο προσκήνιο όχι μόνο την ιστορική μνήμη αλλά και το παλαιό σχέδιο για τη δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
1
Ραγδαίες εξελίξεις με τις φωτογραφίες της Καισαριανής
- Κηρύχθηκαν μνημείο: Το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών Τ. de Craene/H. Heuer κηρύχθηκε μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού -μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων- λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της. Μάλιστα, την Παρασκευή εμπειρογνώμονες θα μεταβούν στο Βέλγιο για να συναντηθούν με τον συλλέκτη.
- Η δήλωση της Μενδώνη: Η Υπουργός Πολιτισμού σχολιάζοντας τη σχετική εξέλιξη ανέφερε: «Με την σημερινή κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους».
- Το ναυάγιο: Η αποκάλυψη ντοκουμέντων από την εκτέλεση της Καισαριανής επαναφέρει το ώριμο, αλλά στάσιμο από το 2019, σχέδιο για ίδρυση κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης σε διατηρητέο κτίριο της Αθήνας. Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης υλοποίησης της έτοιμης επιστημονικής μελέτης, ζητώντας την απεμπλοκή της ιστορικής μνήμης από πολιτικές σκοπιμότητες.
2
Στο χείλος του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν
- Κοντά σε πόλεμο; Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται, σύμφωνα με το Axios, να βρίσκεται όλο και πιο κοντά σε μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, καθώς η έλλειψη προόδου στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις, οι «κόκκινες γραμμές» που θέτει η Ουάσιγκτον και η μαζική συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή αυξάνουν το ενδεχόμενο σύγκρουσης ακόμη και μέσα στο προσεχές διάστημα.
- Η εντολή Νετανιάχου: Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε εντολή στις αρμόδιες ισραηλινές υπηρεσίες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενο πόλεμο, καθώς το Ισραήλ εκτιμά ότι ο Τραμπ ενδέχεται να εξαπολύσει σύντομα ευρείας κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, με το ενδεχόμενο ιρανικών πυραυλικών αντιποίνων να θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό.
- Ετοιμάζεται το Ιράν: Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ιράν θωρακίζει κρίσιμες στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, κατασκευάζοντας «τσιμεντένια σαρκοφάγο» στο Παρτσίν, θάβοντας εισόδους σηράγγων στο Ισφαχάν, ενισχύοντας υπόγειες υποδομές κοντά στο Νατάνζ και επισκευάζοντας πυραυλικές βάσεις σε Σιράζ και Κομ, εν μέσω της εν λόγω αυξανόμενης έντασης
3
Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα
- Στην φυλακή ο ιδιοκτήτης: Μετά από πολύωρη απολογία στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων.
- Τον στηρίζουν οι εργαζόμενοι: Έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων παρέμεναν καθ’ όλοι την διάρκεια της απολογίας εργαζόμενοι στην μπισκοτοβιομηχανία περιμένοντας την απόφαση. Με κοινή επιστολή τους, 256 εργαζόμενοι της «Βιολάντα», όπως υποστηρίζουν δηλώνουν τη θέση τους μέσα στο βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί. «Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές».
- Το πόρισμα: H έρευνα των αξιωματικών της ΔΑΕΕ αποκαλύπτει όλα τα μοιραία λάθη καθώς έδειξε πως υπήρχαν διάτρητα σημεία στο δίκτυο παροχής αερίου, η οσμή που εμφανιζόταν είχε γίνει αντιληπτή πριν την περίοδο των Χριστουγέννων και παρά τις ειδοποιήσεις των υπάλληλων κάνεις από τους υπευθύνους δεν μερίμνησε. Μάλιστα αναφέρεται ότι ακόμα και να υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου που κάηκε, αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη.
4
Ο ιός Τσικουνγκούνια απειλεί Ελλάδα και Ευρώπη
- Τι είναι η chikungunya; Ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1952, στην Τανζανία και μέχρι πρόσφατα περιοριζόταν σε τροπικές περιοχές, όπου καταγράφονται εκατομμύρια κρούσματα ετησίως. Η νόσος προκαλεί: έντονο και παρατεταμένο πόνο στις αρθρώσεις, υψηλό πυρετό και εξάνθημα, μακροχρόνιες επιπλοκές, με έως και 40% των ασθενών να εμφανίζουν σοβαρό πόνο ή αρθρίτιδα ακόμη και μετά από πέντε χρόνια. Σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.
- Πού εντοπίζονται κρούσματα στην Ευρώπη; Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναφερθεί μεμονωμένα περιστατικά σε περισσότερες από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Το 2025, όμως, σημειώθηκαν μεγάλες επιδημίες εκατοντάδων κρουσμάτων στη Γαλλία και την Ιταλία. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά ξεσπάσματα ξεκινούν όταν ταξιδιώτες επιστρέφουν μολυσμένοι από τροπικές περιοχές και στη συνέχεια τσιμπιούνται από τοπικά κουνούπια, τα οποία μεταδίδουν τον ιό στον γενικό πληθυσμό. Η κλιματική κρίση δημιουργεί πλέον τις συνθήκες για μετάδοση της νόσου chikungunya για περισσότερο από έξι μήνες τον χρόνο σε χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας αλλάζει τον «χάρτη» των λοιμώξεων.
- Πώς μπορεί να περιοριστεί ο κίνδυνος; Παρότι υπάρχουν εμβόλια, είναι ακριβά και η καλύτερη προστασία παραμένει η αποφυγή των τσιμπημάτων. Οι ειδικοί συνιστούν: απομάκρυνση στάσιμων νερών όπου αναπαράγονται τα κουνούπια, χρήση εντομοαπωθητικών, ελαφρύ, μακρυμάνικο ρουχισμό ανοιχτών χρωμάτων, ενίσχυση συστημάτων επιτήρησης από τις υγειονομικές αρχές.
5
Όλα για την πρόκριση στη Γερμανία
- Ήττα στις λεπτομέρειες: Ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε τις καλές στιγμές που είχε κόντρα στη Λεβερκούζεν, σε αντίθεση με τους Γερμανούς οι οποίοι βρήκαν δύο φορές δίχτυα και έφυγαν με το διπλό από το «Γ. Καραϊσκάκης». Πλέον, οι ερυθρόλευκοι θα πάνε την ερχόμενη Τρίτη (24/02, 22.00) στη Γερμανία για να κυνηγήσουν μια τεράστια ανατροπή.
- Διπλή δοκιμασία: Απόψε για το Europa League ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα την Θέλτα (19.45) και ο Παναθηναϊκός την Πλζεν στο ΟΑΚΑ (22.00) με τις δύο ελληνικές ομάδες να θέλουν να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στους «16».
- Ώρα ημιτελικών: Το ζευγάρι του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδος στο μπάσκετ θα γίνει γνωστό το βράδυ της Πέμπτης. Στις 17.00 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με το Μαρούσι, ενώ στις 20.00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Οι δύο ομάδες που θα επικρατήσουν θα προκριθούν στον τελικό του Σαββάτου (21/02, 20.00).
