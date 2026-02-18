Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν το πρόσωπο που έκλεψε την παράσταση στον προημιτελικό του Ηρακλείου, με τον Αμερικανό φόργουορντ να κάνει το ντεμπούτο του και τον Παναθηναϊκό να συντρίβει τον ΠΑΟΚ 101-71, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «4». Αρχοντική εμφάνιση από τον Ρισόν Χολμς με 21 πόντους. Επόμενο ραντεβού αυτό με τον Ηρακλή.

Αστοχία και κακές άμυνες απέναντι στην αποφασιστικότητα του Παναθηναϊκού για τη νίκη, με όσο το δυνατόν πιο εύκολο τρόπο. Αυτή ήταν η εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου στο Ηράκλειο, αλλά και αυτό που έδειξαν οι δύο ομάδες για τη συνέχεια του αγώνα.

Το 31-20 ήταν απόρροια της ευστοχίας του Τριφυλλιού, αλλά και της σοφτ άμυνας του Δικεφάλου που εύλογα έβγαλε από τα ρούχα του τον Ζντοβτς. Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά, συνέχισε το ίδιο δυνατά και στη δεύτερη περίοδο και ο Χέις-Ντέιβις ήταν, εύλογα, αυτός που τράβηξε τα βλέμματα. Μπήκε λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου και συνέχισε στη δεύτερη, σκοράροντας για πρώτη φορά 7 και κάτι για την ανάπαυλα. Το 57-32 έγραψε την ιστορία του πρώτου ημιχρόνου, με τον Αμερικανό να προσθέτει ποιότητα στην επίθεση του Παναθηναϊκού και από την άλλη τον Ταϊρί να έχει τους 16 από τους 32 πόντους του ΠΑΟΚ, μένοντας ολομόναχος να παλεύει… με τα θηρία.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός πήγε τη διαφορά σε δυσθεώρητα ύψη και ο κεφάτος Χέιζ-Ντέιβις έδειξε να προσαρμόζεται εύκολα στη νέα του ομάδα δείχνοντας πολλά από το αστείρευτο ταλέντο του. Σταθερά καλός ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, πέτυχε 25 πόντους στην τρίτη περίοδο, σταθερά κακός ο ΠΑΟΚ, με 14 (82-47).

Το πρώτο σόου του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ολοκληρώθηκε 5’40” πριν από το φινάλε του προημιτελικού, με 16 πόντους (3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/2 βολές), 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Το σκορ έκλεισε στο +30 για τους «πράσινους» που συνεχίζουν αυτή τη φορά με τον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ να πραγματοποιεί μία από τις χειρότερες φετινές του εμφανίσεις.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Όσμαν 10 (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Χολμς 21 (8/9 δίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 16 (3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/2 βολές), Ρογκαβόπουλος 6 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαμοντούροβ 2, Γκραντ 7 (1), Ναν 14 (2/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τολιόπουλος 7 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Μήτογλου 10 (2/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Άλεν 14 (7/8 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Μέλβιν 4 (2/8 σουτ), Ταϊρί 16 (5/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ασίστ), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 10 (2/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Ομορούγι 1, Περσίδης 7 (1), Ιατρίδης, Μπέβερλι 9 (3/8 τρίποντα, 4 ασίστ), Φίλλιος 5 (1), Μουρ 3 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ)