Ολοένα και πιο κοντά σε έναν μεγάλο περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν -ο οποίος μάλιστα μπορεί να ξεκινήσει πολύ πιο σύντομα από ότι εκτιμάται- βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Axios.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η οποία επικαλείται ανώνυμες πηγές, μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν θα είχε χαρακτήρα μιας κανονικής εκστρατείας διάρκειας αρκετών εβδομάδων, η οποία θα έμοιαζε περισσότερο με πλήρους κλίμακας πόλεμο παρά με τη στοχευμένη επιχείρηση του στη Βενεζουέλα για την σύλληψη Μαδούρο.

Συμμετοχή και Ισραήλ στην επίθεση

Όπως τονίζει το σχετικό δημοσίευμα, η επιχείρηση θα είναι κοινή μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και πολύ ευρύτερης εμβέλειας από τον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, στον οποίο οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν για να πλήξουν τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις και αν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες θα έχει σαν στόχο την ιρανική ηγεσία.

Σύμφωνα με το Axios, ένας τέτοιος πόλεμος θα είχε σοβαρό αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή και θα επηρέαζε την πολιτική για τα επόμενα τρία χρόνια της προεδρίας Τραμπ.

Από το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας προκύπτει ότι ο Τραμπ ήταν πολύ κοντά να πάρει απόφαση για πλήγματα στο Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου, με αφορμή τη δολοφονία χιλιάδων διαδηλωτών από το καθεστώς.

Όταν όμως το «παράθυρο ευκαιρίας» έκλεισε, η κυβέρνηση στράφηκε σε μια στρατηγική σε δύο άξονες: πυρηνικές διαπραγματεύσεις σε συνδυασμό με μια μαζική ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά σοβαρή πρόοδος για την επίτευξη μιας συμφωνίας άμεσα, αυξάνει την πιθανότητα για μια γρήγορη επίθεση.

Οι διαρροές μετά τις συνομιλίες και η προειδοποίηση Βανς

Τα παραπάνω έρχονται, μια μέρα αφότου οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν στη Γενεύη για τρεις ώρες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Παρότι και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι συνομιλίες «σημείωσαν πρόοδο», τα χάσματα παραμένουν μεγάλα και Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι μπορούν να γεφυρωθούν.

Ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι οι συνομιλίες «πήγαν καλά» σε ορισμένα σημεία, αλλά «σε άλλα ήταν πολύ σαφές ότι ο πρόεδρος έχει θέσει ορισμένες κόκκινες γραμμές τις οποίες οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν».

Ο Βανς ξεκαθάρισε ότι, παρότι ο Τραμπ θέλει μια συμφωνία, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να θεωρήσει ότι η διπλωματία έχει «φτάσει στο τέλος της».

Συνεχίζει να συγκεντρώνει δυνάμεις ο Τραμπ

Η αρμάδα του Τραμπ περιλαμβάνει πλέον δύο αεροπλανοφόρα, περίπου δώδεκα πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και πλήθος συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Μέρος αυτής της ισχύος βρίσκεται ακόμη καθ’ οδόν.

Περισσότερες από 150 αμερικανικές στρατιωτικές μεταγωγικές πτήσεις έχουν μεταφέρει οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, άλλα 50 μαχητικά αεροσκάφη – F-35, F-22 και F-16 μετακινήθηκαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία πιέζει για ένα «μαξιμαλιστικό» σενάριο που θα στοχεύει τόσο την αλλαγή καθεστώτος όσο και τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν, προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο πολέμου μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πηγές αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ δήλωσε ότι τα πλήγματα θα μπορούσαν να απέχουν ακόμη εβδομάδες. Άλλοι, όμως, εκτιμούν ότι η επίθεση μπορεί να έρθει νωρίτερα.

Οι δύο εβδομάδες και η επιχείρηση Midnight Hammer

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν μετά τις συνομιλίες της Τρίτης ότι το Ιράν θα επανέλθει με μια λεπτομερή πρόταση εντός δύο εβδομάδων.

Σημειώνεται πως στις 19 Ιουνίου του περασμένου έτους, ο Λευκός Οίκος είχε δώσει περιθώριο δύο εβδομάδων για να αποφασίσει ο Τραμπ ανάμεσα σε περαιτέρω συνομιλίες ή πλήγματα. Τρεις ημέρες αργότερα, εξαπέλυσε την επιχείρηση «Midnight Hammer».