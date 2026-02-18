Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 2-0 από τη Λεβερκούζεν στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα Play offs του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι πάλεψαν, είχαν ευκαιρίες, αλλά δεν είχαν την ουσία. Στην αντίπερα όχθη οι Γερμανοί εκμεταλλεύτηκαν τις δικές τους καλές στιγμές και πήραν τη νίκη με 2-0.

Πλέον, οι ερυθρόλευκοι θα κυνηγήσουν την ανατροπή για να πάρουν εκείνοι την πρόκριση στους «16». Ο Ολυμπιακός θα πάει την ερχόμενη Τρίτη στη Γερμανία (24/02, 22.00, MEGA) με στόχο να πάρει μια ακόμα μεγάλη πρόκριση.

Ανοικτό πρώτο 45λεπτο

Ο Ολυμπιακός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με ξεκάθαρη πρόθεση να κάνει το παιχνίδι του. Με πίεση ψηλά στον αγωνιστικό χώρο δυσκόλεψε τους Γερμανούς οι οποίοι χρειάστηκαν αρκετά λεπτά για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν την μπάλα.

Οι ερυθρόλευκοι μόλις στο 5ο λεπτό κατάφεραν να δημιουργήσουν την πρώτη του καλή στιγμή. Ο Ελ Κααμπί με το κεφάλι έστρωσε στον Ταρέμι και εκείνος σούταρε με το δεξί χωρίς να βρει στόχο.

Ο Ολυμπιακός έφτασε ξανά κοντά στο γκολ στο 25ο λεπτό με δράση τον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος δοκίμασε το πόδι του αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, όμως ο Μπλάσβιχ κατάφερε να διώξει σε κόρνερ.

Οι Γερμανοί άρχισαν να ισορροπούν το παιχνίδι και να δημιουργούν καλές στιγμές μπροστά στην εστία του Ολυμπιακού, όμως εκεί μίλησε η τεράστια κλάση του Τζολάκη.

Στο 28ο λεπτό οι παίκτες της Λεβερκούζεν συνδυάστηκαν εξαιρετικά με τον Σικ να στρώνει με το κεφάλι στον Μάζα. Ο παίκτης της Λεβερκούζεν έκανε το σουτ από το ύψος του πέναλτι με τον Τζολάκη να αποκρούει με το αριστερό χέρι και στη συνέχεια η μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι.

Λίγο αργότερα πάγωσε ο χρόνος στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αφορμή για αυτό στάθηκε η σφοδρή σύγκρουση του Ρέτσου με τον Πιρόλα. Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αμφότεροι. Ο Πιρόλα χτύπησε στο φρύδι με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί δίχτυ στο κεφάλι, ενώ ο Ρέτσος τραυματίστηκε στο πηγούνι.

Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών παιχνιδιού ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει το γκολ με τον Ελ Κααμπί, όμως το τέρμα του δεν μέτρησε αφού ο Ταρέμι ήταν σε θέση οφσάιντ. Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

Οι Γερμανοί είχαν την αποτελεσματικότητα

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Ολυμπιακός άρχισε με αναγκαστική αλλαγή αφού ο Πιρόλα δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δύο λεπτά μετά την έναρξη έφτασαν και κοντά στο γκολ με δράστη ξανά τον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος πήρε τον εσωτερικό διάδρομο από δεξιά και προσπάθησε να νικήσει τον Μπλάσβιχ με μια έξυπνη εκτέλεση με το δεξί, η μπάλα πέρασε λίγο πιο πάνω από τη συμβολή των δοκών.

Στο 54΄οι ερυθρόλευκοι είχαν νέα καλή στιγμή όταν μετά από κόρνερ του Μουζακίτη ο Μπιανκόν πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Τα επόμενα δέκα λεπτά έκριναν και τον νικητή. Ο Σικ άφησε το ρόλο του δημιουργού και ανέλαβε εκείνον του εκτελεστή και δικαιώθηκε. Στο 60′ ο Πόκου έφυγε στην κόντρα και έπαιξε κάθετα στην πλάτη του Μπιανκόν, που έχασε τον Σικ και εκείνος πλάσαρε ιδανικά για το 0-1.

Πριν προλάβει ο Ολυμπιακός να συνέλθει δέχτηκε και δεύτερο τέρμα. Ο Γκριμάλντο εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά, ο Σικ έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάρι και νίκησε τον Τζολάκη για το 0-2

Στη συνέχεια του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός πίεσε και προσπάθησε να βάλει έστω ένα τέρμα που θα τον έβαζε ξανά στο παιχνίδι. Οι ερυθρόλευκοι είχαν τις στιγμές τους, όμως δεν κατάφεραν και έτσι θα πάνε στη Γερμανία για να κυνηγήσουν μια μεγάλη ανατροπή.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (46′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Ταρέμι (64′ Τσικίνιο), Ποντένσε (64′ Λουίζ), Ελ Κααμπί.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Σικ, Πόκου, Γκριμάλντο, Βάθκεθ, Γκαρθία, Παλάσιος, Μάσα (64′ Τίλμαν).