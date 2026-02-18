Ο Ηρακλής συνέτριψε τη Μύκονο με 93-65 στο Κ.Γ. Νέας Αλικαρνασσού και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Allwyn Final 8 Κυπέλλου. Επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς (19/2, 20:00) θα είναι ο νικητής του αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (24 πόντοι, 7/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 8 ριμπάουντ), Κρις Σμιθ (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ), Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι (14 πόντοι, 4/4 τρίποντα), Νίκος Τσιακμάς (11 πόντοι, 3/3 τρίποντα, 7 ασίστ για 3 λάθη) και Λανς Γουέαρ (11 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ξεχώρισαν για τον «γηραιό».

Ο Καλίντ Μουρ με 19 πόντους και 3 κλεψίματα ξεχώρισε για τη Μύκονο, ενώ άλλους 10 πόντους προσέθεσε ο Κέντρικ Ρέι.

Πήρε τα ηνία από την αρχή

Ο Ηρακλής μπήκε εκρηκτικά στην αναμέτρηση, φτάνοντας γρήγορα στο 21-6 με 5/5 τρίποντα. Παρά τον αρχικό τραυματισμό του Μωραΐτη, οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν πλήρως, σημειώνοντας 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και ανεβάζοντας τη διαφορά στο +20 στο 13’. Το ημίχρονο έκλεισε στο 54-29, με εντυπωσιακή στατιστική υπεροχή και κορυφαίο τον Φάντερμπερκ.

Η διαφορά έφτασε έως το +28, μετατρέποντας την τελευταία περίοδο σε τυπική διαδικασία. Παράλληλα, ο Ηρακλής πήρε ρεβάνς για τις δύο ήττες από τη Μύκονο στη Stoiximan GBL.

Ηρακλής – Μύκονος 93-65

Τα δεκάλεπτα: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65