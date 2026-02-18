Ο Ηρακλής συνέτριψε τη Μύκονο με 93-65 στο Κ.Γ. Νέας Αλικαρνασσού και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Allwyn Final 8 Κυπέλλου. Επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς (19/2, 20:00) θα είναι ο νικητής του αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.
Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (24 πόντοι, 7/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 8 ριμπάουντ), Κρις Σμιθ (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ), Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι (14 πόντοι, 4/4 τρίποντα), Νίκος Τσιακμάς (11 πόντοι, 3/3 τρίποντα, 7 ασίστ για 3 λάθη) και Λανς Γουέαρ (11 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ξεχώρισαν για τον «γηραιό».
Ο Καλίντ Μουρ με 19 πόντους και 3 κλεψίματα ξεχώρισε για τη Μύκονο, ενώ άλλους 10 πόντους προσέθεσε ο Κέντρικ Ρέι.
Πήρε τα ηνία από την αρχή
Ο Ηρακλής μπήκε εκρηκτικά στην αναμέτρηση, φτάνοντας γρήγορα στο 21-6 με 5/5 τρίποντα. Παρά τον αρχικό τραυματισμό του Μωραΐτη, οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν πλήρως, σημειώνοντας 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και ανεβάζοντας τη διαφορά στο +20 στο 13’. Το ημίχρονο έκλεισε στο 54-29, με εντυπωσιακή στατιστική υπεροχή και κορυφαίο τον Φάντερμπερκ.
Η διαφορά έφτασε έως το +28, μετατρέποντας την τελευταία περίοδο σε τυπική διαδικασία. Παράλληλα, ο Ηρακλής πήρε ρεβάνς για τις δύο ήττες από τη Μύκονο στη Stoiximan GBL.
Ηρακλής – Μύκονος 93-65
Τα δεκάλεπτα: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65
- Ηρακλής (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 24 (1), Στρονγκ 9 (1), Ντάρκο Κέλι 14 (4), Σμιθ 17, Τσιακμάς 11 (3), Μωραϊτης 7, Γουέρ 11, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σύλλας, Γιαννίκος, Κομνιανίδης.
- Μύκονος (Ζιάγκος): Άπλμπι 7, Μουρ 19 (1), Ρέι 10 (2), Καββαδάς 2, Γερομιχαλός Π. 3, Ερμείδης 2, Σκουλίδας, Μπιλλής, Σιδηροηλίας 4, Μάντζαρης 3 (1), Χέσον 7, Μπριγκς 8.