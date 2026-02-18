Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν κατασκεύασε πρόσφατα μια τσιμεντένια κατασκευή πάνω από νέα εγκατάσταση σε ευαίσθητο στρατιωτικό χώρο και την κάλυψε με χώμα, σύμφωνα με ειδικούς, προχωρώντας τις εργασίες σε σημείο που φέρεται να είχε βομβαρδιστεί από το Ισραήλ το 2024, εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν έχουν καλύψει με χώμα εισόδους σηράγγων σε πυρηνική εγκατάσταση που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ–Ιράν πέρυσι, έχει ενισχύσει της εισόδους κοντά σε άλλη εγκατάσταση και έχει επισκευάσει βάσεις με πυραύλους που επλήγησαν από τη σύγκρουση.

Οι εικόνες αυτές έρχονται την ώρα που η Ουάσιγκτον επιδιώκει συμφωνία με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, προειδοποιώντας παράλληλα με στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Η τσιμεντένια σαρκοφάγος

Περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, το συγκρότημα Παρτσίν αποτελεί έναν από τους πιο ευαίσθητους στρατιωτικούς χώρους του Ιράν. Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν υποστηρίξει ότι εκεί πραγματοποιήθηκαν, πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, δοκιμές σχετικές με πυρηνικές εκρήξεις. Το Ιράν αρνείται διαχρονικά ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Το Ισραήλ φέρεται να έπληξε το Παρτσίν τον Οκτώβριο του 2024. Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε κτίριο και ενδείξεις ανακατασκευής τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Εικόνες από τον Οκτώβριο του 2025 καταγράφουν νέα οικοδομική δραστηριότητα, με σκελετό κατασκευής και δύο μικρότερα παρακείμενα κτίσματα. Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου διακρίνεται μεταλλική οροφή, ενώ τον Δεκέμβριο η εγκατάσταση φαίνεται εν μέρει καλυμμένη. Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου δεν είναι πλέον ορατή, καθώς έχει καλυφθεί από αυτό που ειδικοί περιγράφουν ως τσιμεντένια κατασκευή.

Το Institute for Science and International Security, σε ανάλυσή του, έκανε λόγο για πρόοδο στην κατασκευή «τσιμεντένιας σαρκοφάγου» γύρω από τη νέα εγκατάσταση, που ταυτοποιείται ως Taleghan 2. Προηγούμενη έκθεση ανέφερε την παρουσία μακρού κυλινδρικού θαλάμου, πιθανόν δοχείου συγκράτησης υψηλών εκρηκτικών, μήκους περίπου 36 μέτρων και διαμέτρου 12 μέτρων.

Όπως σημειώνει το ινστιτούτο, τέτοιες κατασκευές είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες συμβατικές στρατιωτικές εφαρμογές.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η οροφή έχει καλυφθεί με χώμα ώστε να μην φανεί το χρώμα του σκυροδέματος και να γίνει πιο δύσκολος ο εντοπισμός της από αέρος.

Τι συμβαίνει στο Ισφαχάν

Το πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν είναι μία από τις τρεις ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου που βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Εκτός από πυρηνικές εγκαταστάσεις, διαθέτει υπόγειο χώρο όπου, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αποθηκεύεται μεγάλο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν έχει καλύψει με χώμα όλες τις εισόδους των σηράγγων του συγκροτήματος. Σύμφωνα με αναλυτές, η τακτική αυτή μπορεί να περιορίσει τις επιπτώσεις ενδεχόμενης αεροπορικής επιδρομής και να δυσχεράνει επιχείρηση ειδικών δυνάμεων με στόχο την κατάσχεση ή καταστροφή αποθεμάτων ουρανίου.

Εργα ενίσχυσης στο Νατάνζ

Την ίδια ώρα, δορυφορικά δεδομένα δείχνουν επίσης ενίσχυση δύο εισόδων υπόγειου συγκροτήματος κάτω από βουνό, περίπου 2 χιλιόμετρα από το Νατάνζ, όπου βρίσκονται οι άλλες δύο εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Οι εικόνες καταγράφουν αυξημένη κίνηση βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων, υποδηλώνοντας έργα ενίσχυσης και οχύρωσης.

Τα σχέδια της Τεχεράνης για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, γνωστή ως Pickaxe Mountain, παραμένουν ασαφή.

Εργασίες αποκατάστασης σε βάσεις

Στη βάση με πυραύλους νότια της Σιράζ, που θεωρείται ικανή να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς, καταγράφονται εργασίες αποκατάστασης στις κύριες εγκαταστάσεις διοίκησης και εφοδιασμού. Παρά την πρόοδο, αναλυτές σημειώνουν ότι η βάση δεν έχει ακόμη επανέλθει πλήρως στην επιχειρησιακή της ικανότητα.

Αντίστοιχα, σε βάση με πυραύλους κοντά στην πόλη Κομ, εικόνες δείχνουν επισκευή στέγης σε κτίριο που είχε υποστεί ζημιές, με τις εργασίες να φαίνεται ότι ολοκληρώθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου.