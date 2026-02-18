Η αποκάλυψη της ύπαρξης των συγκλονιστικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, επανέφερε στην δημόσια συζήτηση την ιδέα για την ίδρυση ενός κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα.

Ήταν μια πρωτοβουλία που είχε εκκινήσει εδώ και χρόνια και μάλιστα είχαν προχωρήσει και οι σχετικές μελέτες υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων επί προεδρίας Νίκου Βούτση το 2019, όπως θυμίζει ο ίδιος με ανάρτησή του στο Facebook, παραπέμποντας στην προχωρημένη προεργασία που είχε πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση του έργου, παραπέμποντας στα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο καθηγητής του ΕΜΠ Νίκος Μπελαβίλας.

Σύμφωνα με αυτά, τον Δεκέμβριο του 2018, με εντολή του κ. Βούτση, εκπονήθηκε η προμελέτη για το κεντρικό Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, μια πρωτοβουλία στην οποία πήραν μέρος: η Περιφέρεια Αττικής, η «Ανάπλαση Αθήνας» ΑΕ, το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ και το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το πρόγραμμα εντάχθηκε στη δράση «12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα Ελεύθερη», η οποία βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. Όπως ενημερώνει ο κ. Μπελαβίλας, μέσω των προγραμμάτων της «Ανάπλασης» και του προγράμματος για τα δημόσια ακίνητα που υλοποιούσε το υπουργείο Εργασίας, εντοπίστηκαν τέσσερα πιθανά ακίνητα, έως ότου επιλέχθηκε το εξαιρετικό, διπλό, ρημαγμένο συγκρότημα δύο κτιρίων —χαρακτηρισμένων διατηρητέων και έργων τέχνης (ΠΔ 19/1985 – ΦΕΚ Δ΄ 349/1985 & Δ΄ 440/1985 και ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3615/61825/1986 – ΦΕΚ Β΄ 245/1986)— σε μικρή απόσταση από την πλατεία Συντάγματος, δίπλα στη Στοά Εμπόρων, με όψεις στις οδούς Βουλής 6 και Αξαρλιάν (πρώην Λέκκα) 7.

Την μελέτη για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ολοκλήρωσαν και συνυπόγραψαν οι πανεπιστημιακοί ιστορικοί Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ο οποίος είχε και την αρχική ιδέα, Πολυμέρης Βόγλης και Δημήτρης Κουσουρής, ο δημοσιογράφος Γιώργος Γιουκάκης, οι αρχιτεκτόνισσες στελέχη της «Ανάπλαση Αθήνας» ΑΕ και του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ Κατερίνα Χριστοφοράκη, Άννα Λάμπρου και Δώρα Χατζηροδοπούλου, ο μουσειολόγος Μιχάλης Ξενικάκης, καθώς και η Ελένη Δημοπούλου και ο Ανδρέας Θεολόγου από την Περιφέρεια Αττικής. Ο φάκελος παραδόθηκε στην Βουλή στις αρχές του 2019 και ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την υλοποίηση.

Ωστόσο, το έργο της δημιουργίας, από τη Βουλή των Ελλήνων, του κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο κέντρο της Αθήνας, εγκαταλείφθηκε αμέσως μετά την αλλαγή της κυβέρνησης και της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα επαναφέρει τώρα ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής δηλώνοντας πως «η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να παραμένει δέσμια πολιτικών σκοπιμοτήτων» πολύ περισσότερο που η δημιουργία του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα ήταν ένα ώριμο σχέδιο με εξασφαλισμένο ακίνητο και επιστημονική μελέτη.