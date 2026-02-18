Η τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων στον Λευκό Οίκο ακολουθεί πιστά το πρωτόκολλο. Το πολιτικό μήνυμα ενίοτε μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από το αναμενόμενο.

Υποδεχόμενος τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αντώνη Αλεξανδρίδη, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια σχέση «ισχυρότερη από ποτέ». Ταυτόχρονα έστειλε σαφές σήμα για την κατεύθυνση που επιθυμεί να πάρει η ελληνοαμερικανική συνεργασία.

Περισσότερη άμυνα, ενεργειακή σύμπλευση και βαθύτερη βιομηχανική διασύνδεση με έμφαση στα ναυπηγία. Με αυτό τον τρόπο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε μια ακόμα ενδιαφέρουσα συνιστώσα στο ήδη ευρύ φάσμα της στρατηγικής συνεργασίας με την Αθήνα.

Όσον αφορά τα αμυντικά, ο Τραμπ αναφέρθηκε ρητά στην πορεία της Ελλάδας προς τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι η χώρα μας επιδεικνύει «πραγματική ηγετική παρουσία» στη Συμμαχία.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε μια περίοδο όπου η Ουάσιγκτον πιέζει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να αυξήσουν τις δαπάνες τους, η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον ως χώρα που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις συμμαχικές προτεραιότητες της διοίκησης Τραμπ.

Πού μπορεί να κατευθυνθούν οι δαπάνες

Ωστόσο, η πιο ενδιαφέρουσα διάσταση των δηλώσεων δεν αφορούσε το ύψος των δαπανών, αλλά το πού αυτές μπορεί να κατευθυνθούν.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στις συνομιλίες για την ναυπήγηση αμερικανικών φρεγατών σε ελληνικά ναυπηγεία, συνδέοντας την προοπτική αυτή με την προσπάθεια αναζωογόνησης των αμερικανικών ναυπηγείων και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης των συμμάχων.

Για την Ουάσιγκτον, που αντιμετωπίζει εν μέσω εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού πίεση λόγω της περιορισμένης ταχύτητας της δικής της ναυπηγικής παραγωγής, η αξιοποίηση συμμαχικών υποδομών αποκτά στρατηγική αξία.

Για την Ελλάδα, μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να αναζωογονήσει έναν κλάδο που για χρόνια κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

Εάν τα σχέδια αυτά προχωρήσουν, η διαφορά θα είναι καθοριστική, με την χώρα μας να μετατρέπεται από απλό πελάτη αμερικανικών οπλικών συστημάτων σε μέρος της αλυσίδας παραγωγής τους.

Παράλληλα, το ενεργειακό σκέλος της σχέσης παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς. Ο κ. Τραμπ στάθηκε στις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και στον Κάθετο Διάδρομο ως κρίσιμους παράγοντες για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Όπως σημείωσε, οι δύο χώρες «έχουν πετύχει πολλά» και μπορούν να κάνουν περισσότερα.

Επαίνεσε δε την Ελλάδα για την «θαρραλέα» απόφασή της να απόσχει κατά την υιοθέτηση από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του πλαισίου καθαρών μηδενικών εκπομπών, το οποίο χαρακτήρισε επιβαρυντικό για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Το ζήτημα αυτό αποτελούσε προτεραιότητα στην ενεργειακή ατζέντα της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει παρασκηνιακά λόμπι προς την Αθήνα προκειμένου να υιοθετήσει τη συγκεκριμένη γραμμή.

Η σχετική αναφορά αποτυπώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αξιολόγησε θετικά τη στάση της ελληνικής πλευράς, εκλαμβάνοντάς την ως ένδειξη συνέπειας και αξιοπιστίας στο πλαίσιο της συμμαχικής σχέσης.

Η πρώτη αναφορά στη βιομηχανική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στα αναμενόμενα. Μίλησε για την ιστορική φιλία και τη δημοκρατική παράδοση που συνδέει τις δύο χώρες. Υπενθύμισε ότι έστειλε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, «μία από τις πλέον έμπιστες απεσταλμένες» του, στην Αθήνα, ως ένδειξη της σημασίας που αποδίδει στη διμερή σχέση, ενώ ευχαρίστησε την ελληνοαμερικανική κοινότητα, ιδίως στη Νότια Φλόριντα, για τη στήριξή της.

Το λιγότερο αναμενόμενο ήταν η έμφαση στη βιομηχανική διάσταση της σχέσης γιατί ήταν κάτι που ειπώθηκε για πρώτη φορά στο υψηλότερο πολιτικά επίπεδο στην Ουάσιγκτον.

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους συμμάχους τους όχι μόνο να δαπανούν περισσότερα, αλλά και να ενσωματώνουν τις βιομηχανικές τους δυνατότητες σε κοινά σχήματα παραγωγής, η Ελλάδα μπορεί, αναλογικά με τα μεγέθη της, να εξελιχθεί από έναν αξιόπιστο περιφερειακό εταίρο σε νέο συντελεστή της διατλαντικής αμυντικής παραγωγής.

Από αυτή την άποψη η τελετή στον Λευκό Οίκο ήταν τυπική. Το μήνυμα δεν ήταν.