ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η εφημερίδα αυτή γενικά και η στήλη του Βηματοδότη ειδικά, ποτέ δεν χαρίστηκαν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όχι λόγω των πολιτικών της θέσεων, αλλά λόγω της πολιτικής της συμπεριφοράς. «Το Βήμα» υπήρξε πάντα όχι μόνο «βήμα», αλλά και προπύργιο του πολιτισμένου και σοβαρού πολιτικού διαλόγου, όσο σκληρή ή και οξεία και αν είναι η αντιπαράθεση. Γιατί στον πολιτικό διάλογο σημασία δεν έχει μόνο το περιεχόμενο, αλλά και το ύφος, το ήθος και τα μέσα με τα οποία διεξάγεται. Στη φιλελεύθερη κοινοβουλευτική μας δημοκρατία μάλιστα, συχνά το πιο αναγκαίο είναι να διαφυλαχθούν το ύφος και το ήθος. Είναι, επομένως, φυσικό η στήλη να βρίσκεται απέναντι στην πρώην Πρόεδρο της Βουλής η οποία, ως μαινάδα σε κακογραμμένη τραγωδία, συντηρεί διαρκώς ένα δηλητηριώδες κλίμα, διαταράσσει τις συνεδριάσεις της Βουλής, καθυβρίζει τους πολιτικούς της αντιπάλους και ενίοτε και τους φίλους της και όποιον βρεθεί μπροστά της, απειλεί με μηνύσεις (και τις κάνει πολλές φορές, όπως τώρα), διακόπτει τους πάντες όταν μιλούν και δεν αφήνει κανέναν να την σταματήσει όταν μιλά αυτή, έστω κι αν έχει ξεπεράσει κάθε όριο, χρονικό και μη. Και για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν μπορεί να αφήσει ασχολίαστη την συμπεριφορά του Άδωνι Γεωργιάδη, ακόμη κι αν στρέφεται κυρίως κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ή αν προκλήθηκε απ’ αυτήν. Ο υπουργός Υγείας βγήκε μια μέρα, και σε βιντεοσκοπημένο «διάγγελμα», μεταξύ άλλων πολλών και ευτελών που είπε, δήλωσε ότι υπεβλήθη εναντίον του μήνυση (έγκληση ήταν προφανώς) από την Κωνσταντοπούλου, αναφέροντας τον τόπο και τον ακριβή χρόνο της υποβολής, αλλά και τα συγκεκριμένα αδικήματα και περιστατικά που αφορούσε, μέχρι και τον αριθμό των σελίδων του «υπομνήματος». Και κατόπιν μόνος του αποκάλυψε ότι τις πληροφορίες αυτές τις είχε από «φίλο» του αστυνομικό που του τηλεφώνησε. Και φυσικά αυτό δημιούργησε ένα άλλο, μείζον θέμα. Αν κάποιο αστυνομικό όργανο παραβίασε προς χάριν του υπουργού το υπηρεσιακό απόρρητο. Κι εκεί πλέον χάθηκε κυριολεκτικά η μπάλα. Ο Γεωργιάδης, ενεπλάκη σε μια αδιανόητη για υπουργό αντιδικία με πολίτες και με νομικούς που τους «διόρθωνε», όταν δεν τους πρόσβαλε, διατύπωνε – και διατυπώνει – απίθανες νομικές θεωρίες και, κυρίως, συνελήφθη να αντιφάσκει, φτάνοντας στο σημείο να λέει ότι δεν του γνωστοποιήθηκε το περιεχόμενο της εναντίον του έγκλησης της, ενώ ο ίδιος ανακοίνωσε ουσιώδη στοιχεία της. Και κατέληξε να υποβάλει ο ίδιος μήνυση, καμαρώνοντας για την «κοστουμιαία» του περιβολή κατά την προσέλευσή του στα δικαστήρια της Ευελπίδων, σε αντίθεση με την robe de chambre που υποτίθεται φορούσε η «αντίδικός» του και η οποία, κατ’ αυτόν, ήταν απλώς αντικείμενο χλεύης και κουτσομπολιού της επικοινωνίας με τον φίλο του χωρίς να βλέπει κάποιο πρόβλημα σ’ αυτό. Αστεία και ταυτόχρονα θλιβερά πράγματα, που, πολύ πέρα από τις ενδυματολογικές επιλογές των πρωταγωνιστών τους, κάνουν robe de chambre την πολιτική μας σκηνή. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Μέσα σε όλο αυτό το, ακατάλληλο για ανηλίκους, μπουλβάρ που παρακολουθούμε εδώ και μέρες, λέγονται από τον υπουργό πράγματα που μάλλον δεν κατανοεί την σημασία τους. Πέρα από την ήδη προβληματική «προνομιακή» του ενημέρωση από «φίλο» του για πράγματα που έπρεπε να μάθει δι’ άλλης οδού και σε άλλο χρόνο, πήρε θέση για την εν εξελίξει ποινική και πειθαρχική διερεύνηση που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., κι έφτασε στο σημείο να λέει ότι δεν θα αφήσει τον φίλο του να «μπλέξει». Βέβαια, είναι περίεργο από τη μια να διακηρύσσει ότι τίποτα παράνομο ή παράτυπο δεν έγινε κι από την άλλη να δηλώνει, υπουργός αυτός, ότι δεν πρόκειται να συνδράμει στην έρευνα. Σε τι να «μπλέξει» ο φίλος του αφού δεν έκανε τίποτα το μεμπτό και πώς ακριβώς ένας υπουργός θα αρνηθεί να απαντήσει σε μια ποινική ή πειθαρχική έρευνα, αν ερωτηθεί από τους αρμόδιους; Όλα αυτά οφείλονται στο ότι ο Γεωργιάδης βρίσκεται «ανά τας οδούς και τας ρύμας» εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, καθημερινές, γιορτές και σχόλες και μιλάει επί παντός του επιστητού, συνήθως ωρυόμενος και καυγαδίζοντας με πολίτες, με εργαζομένους στο υπουργείο του, με «αριστερούς» και «ανθέλληνες» που βλέπει παντού, εντός και εκτός Ελλάδας. Παίρνει θέση για τα πάντα, γίνεται από αυτόκλητος υπερασπιστής ελεγχομένων για ποινικά αδικήματα, μέχρι κατήγορος των διεθνών οργανισμών και δικαστηρίων. «Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει.» Το πού βρίσκει χρόνο να ασχοληθεί με το υπουργείο του είναι πια δευτερεύον ερώτημα. Πιο σημαντικό είναι ότι συμβάλλει όσο ελάχιστοι στον ευτελισμό της πολιτικής συζήτησης. Γι’ αυτό και στο τωρινό επεισόδιο, μικρή σημασία έχει ποιος «ήρξατο χειρών αδίκων». Όλοι εύκολα θα μπορούσαν να ρίξουν την ευθύνη στην Κωνσταντοπούλου, αλλά αυτό δεν απαλλάσσει τον Γεωργιάδη από τις δικές του, διαχρονικές ευθύνες για το κατάντημα του δημόσιου διάλογου. Ό,τι κι αν κάνει και πει η πρώην πρόεδρος της Βουλής, αυτοί που πράγματι ενδιαφέρονται για την εξάλειψη της «τοξικότητας» στον δημόσιο λόγο, για την προστασία των θεσμών, για την πολιτισμένη αντιπαράθεση, οφείλουν να μην την ακολουθούν στην κατηφορική της πορεία. Ο Γεωργιάδης όχι απλώς την ακολουθεί, αλλά τρέχει να την προφτάσει. ***

Προκαλούν οι «γαλάζιες» αναθέσεις

Δεν γνωρίζω τι «παίζει» στο νεοδημοκρατικό παρασκήνιο, όμως οι καταγγελίες για σωρεία απευθείας αναθέσεων σε εταιρεία ευρύτερων οικογενειακών συμφερόντων του βουλευτή Γιώργου Βρεττάκου από δήμους της περιφέρειάς του, έχει προκαλέσει σούσουρο στους διαδρόμους της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ «σηκώνει» το θέμα επισημαίνοντας πως «η οικογενειακά συνδεόμενη με τον ίδιο εταιρεία επισκευών και εξαρτημάτων οχημάτων Κ & Κ Βρεττάκος, μέσα σε έξι χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ έχει κάνει χρυσές δουλειές, εκτοξεύοντας τα καθαρά της κέρδη από 154.000 ευρώ το 2018 σε 1.500.000 ευρώ το 2024, κυρίως μέσω απευθείας αναθέσεων».

Από την Κουμουνδούρου τονίζουν ότι εντός του διαστήματος 2024 – 2025 (μέσα σε ένα εικοσάμηνο) «η επίμαχη οικογενειακή εταιρεία φέρεται να έχει λάβει πάνω από 75 απευθείας αναθέσεις με ποσά άνω των 365.000 ευρώ από τον νεοδημοκρατικό δήμο Κορυδαλλού με δήμαρχο τον πρώην πολιτευτή της ΝΔ Νίκο Χουρσαλά», ενώ η εταιρεία φέρεται «να κάνει χρυσές δουλειές και στον δήμο Περάματος του επίσης νεοδημοκράτη δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκου».

Όπως αναφέρεται επιπροσθέτως, «το 2024 έλαβε 153.769 ευρώ και το επόμενο έτος άλλα 150.000 ευρώ, ενώ οι αναθέσεις στον δήμο Νίκαιας Ρέντη έχουν προσεγγίσει τις 210.000 ευρώ», δηλαδή μέσα σε περίπου ενάμιση έτος, «μια εταιρεία με κύκλο εργασιών λιγότερο από 1 εκατ. ευρώ στα χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ξεπέρασε τα 3,7 εκατ. ευρώ, με περίπου το 1/4 αυτή της εκτόξευσης να βασίζεται στους νεοδημοκράτες δημάρχους».

***

Η άμυνα του Βρεττάκου

Ο Βρεττάκος απάντησε στις καταγγελίες ότι «η εν λόγω εταιρεία δεν μου ανήκει, δεν συμμετέχω στο μετοχικό της κεφάλαιο, δεν κατέχω εταιρική ιδιότητα (μέλους Δ.Σ., διαχειριστή ή εκπροσώπου) και δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή στη διοίκηση, διαχείριση ή λειτουργία της» και ότι «η εταιρεία ανήκει αποκλειστικά σε συγγενικά μου πρόσωπα Δ΄ βαθμού», παρατηρώντας ότι «η συγγενική σχέση δεν θεμελιώνει νομική, εταιρική ή αστική ευθύνη του προσώπου μου», ενώ δήλωσε πως «ο επαγγελματικός και πολιτικός μου βίος είναι δημόσιος, διαφανής και απολύτως ελέγξιμος».

Τα επιχειρήματα αυτά υιοθέτησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στο briefing ότι το σχετικό δημοσίευμα (της «Δημοκρατίας») «είναι συκοφαντικό και ψευδές σχετικά με το ότι “καρπώνεται” ο ίδιος ο βουλευτής από αναθέσεις». Να δούμε αν θα έχει και συνέχεια το θέμα…

***

Η υπομονή πάντα κερδίζει

Πηγή μου από τα «γαλάζια» έδρανα της Βουλής –από εκείνα τα «παλαιάς κοπής» που, μεταξύ μας, δεν πετούν και τη σκούφια τους με τους πασοκογενείς της κυβέρνησης– μου μετέφερε την κρυφή του ικανοποίηση για το πώς χειρίστηκε το υπουργείο Πολιτισμού το θέμα των φωτογραφιών της Καισαριανής.

Η αλήθεια είναι πως ακούστηκαν πολλά για την «αφωνία» της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη το Σαββατοκύριακο, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σύνθετη. Ο χαρακτηρισμός των φωτογραφιών ως νεότερο κινητό μνημείο απαιτεί μέρες και σοβαρή προετοιμασία, αφού δεν γίνεται να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα 48ωρο.

***

Πασοκική μάζωξη

Κόσμο είχε χθες η μάζωξη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠαΣοΚ Α΄ Αθήνας στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης. Οι πασόκοι, παλαιοί και όσοι επέστρεψαν στο κόμμα, και είναι αρκετοί, μαζεύτηκαν να ακούσουν τη Μιλένα Αποστολάκη και τον Νίκο Μήλη στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου.

Όμως η βραδιά είχε και την ευχάριστη νότα της, καθώς έγινε και κοπή της πίτας, κατά την παράδοση με ευχές για καλύτερη πορεία του ΠαΣοΚ.

***

Ο απεσταλμένος του Τραμπ αναρτά Βήμα

Σχετικά με το ταξίδι των ειδικών απεσταλμένων του Τραμπ στην Αθήνα, μετά την επιβεβαίωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την παρουσία του Ρίτσαρντ Γκρενέλ στην Αθήνα, ο έτερος της παρέας Πάολο Τζαμπόλι έκανε ανάρτηση στο Instagram με φωτογραφία τη σχετική σελίδα και το ρεπορτάζ του «Βήματος» της Κυριακής.

Στο συνοδευτικό κείμενο, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για θέματα «διεθνούς συνεργασίας» επιβεβαίωσε με τη σειρά του ότι συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων στα παιδιά κάτω των 15 ετών.

Ο Τζαμπόλι έβαλε και τις τραμπικές πινελιές του, υποστηρίζοντας ότι «ένα έθνος δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του όταν τα παιδιά του είναι παγιδευμένα σε εικονικούς κύκλους (sic) εξάρτησης».

Προσέθεσε μάλιστα ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι έτοιμος να λάβει πρωτοβουλίες. Έχει δίκιο, διότι εντός των επόμενων εβδομάδων θα πρέπει να αναμένουμε την παρέμβαση του Μεγάρου Μαξίμου σε ένα θέμα που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

***