Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, απηύθυνε αιχμηρό μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του περί στρατιωτικής υπεροχής των ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο. Ωστόσο, ακόμη και ο ισχυρότερος στρατός μπορεί να δεχθεί ένα τόσο ισχυρό πλήγμα που δεν θα μπορέσει να σηκωθεί», ανέφερε ο Χαμενεΐ, προσθέτοντας ότι «ούτε εσείς θα καταφέρετε να ανατρέψετε την Ισλαμική Δημοκρατία». Όπως σημείωσε: «Ακούμε συνεχώς ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν. Ένα πολεμικό πλοίο είναι σίγουρα ένα επικίνδυνο όπλο, αλλά ακόμη πιο επικίνδυνο είναι το όπλο που μπορεί να το βυθίσει»

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας, αλλά και καθώς οι δυνάμεις του πολεμικού Ναυτικού του Ιράν συνεχίζουν τις ασκήσεις τους στα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας μάλιστα πλέον κανονική πρόβα κλεισίματος των Στενών.

Δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων

Την ίδια ώρα πάντως οι αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ και το Ιράν έχουν ξεκινήσει το νέο γύρο έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η Ουάσιγκτον θα αποφύγει, όπως είπε, «μη ρεαλιστικές απαιτήσεις», την ώρα που οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.

Στις συνομιλίες συμμετέχουν, από αμερικανικής πλευράς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, με τη μεσολάβηση του Ομάν, ενώ το Ιράν εκπροσωπείται από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Οι δύο πλευρές επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τις συνομιλίες της 6ης Φεβρουαρίου στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, σε ένα κλίμα αυξημένης έντασης, ύστερα από κλιμάκωση στις διμερείς σχέσεις και ανταλλαγή απειλών.