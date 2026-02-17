Τις τελευταίες ημέρες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει επιδοθεί σε μια σειρά επισκέψεων τόσο στρατιωτικού όσο και κομματικού χαρακτήρα, εντός αλλά και εκτός συνόρων. Όπλα και βούτυρο (guns and butter όπως θα έλεγαν και στην Αμερική, την οποία επισκέπτεται συχνά ο κύριος Δένδιας) στην ατζέντα των δράσεων του.

Επίσκεψη στην έδρα της XXI Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη το πρωί της περασμένης Παρασκευής 13/2, σε μια επίσκεψη όπου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κατασκευή 71 κατοικιών στην Θράκη για στελέχη των Ε.Δ. (ένα μόνο μικρό ποσοστό από τις συνολικά 10.500 ανά την επικράτεια).

Η «Ατζέντα 2030»

Η «Ατζέντα 2030» και η μεγάλη γεωπολιτική σημασία της περιοχής, η οποία αναδείχθηκε περαιτέρω με την αξιοποίηση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την ομιλία του.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας πήγε στην ετήσια εκδήλωση της ΔΕΕΠ Ροδόπης, μαζί με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στυλιανίδη και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, μεταξύ άλλων, με την «Ατζέντα 2030» πάλι να βρίσκεται στο επίκεντρο αλλά και, όπως ήταν αναμενόμενο, αναφορές σε θέματα που αφορούν την Νέα Δημοκρατία στον νομό Ροδόπης.

Το «πολιτικό παιδί» και προσωπικό project του ΥΕΘΑ δεν θα μπορούσε να λείπει κατά την ομιλία του στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών στην Αθήνα στις 14/2 στην Αθήνα, μια ομιλία η οποία συνεχίζει το μοτίβο του κ. Δένδια να αναφέρεται με θέρμη στην ποιότητα διαβίωσης και την κατάρτιση των στελεχών όλων των κλάδων.

Στις 15 Φεβρουαρίου, άνοδος πάλι στα «γνώριμα» βόρεια μέρη και συγκεκριμένα στην Καστοριά, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτρη Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γ. Κωστίδη, για τον εορτασμό των Δ΄ Καραβαγγελείων, ένας ετήσιος πολιτιστικός και ιστορικός θεσμός, που διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς. Σημειώνεται πως ο θεσμός είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη (1866-1935), μιας εμβληματικής μορφής του Μακεδονικού Αγώνα.

Φυσικά και εδώ η επίσκεψη συνδυάστηκε με επίσκεψη στο 15ο Σύνταγμα Πεζικού στην Καστοριά. Το πλαίσιο αναφοράς; Πολύ σωστά… η «Ατζέντα 2030» αλλά και οι ελληνοαλβανικές σχέσεις οι οποίες δεν διανύουν και την καλύτερη περίοδο τους τελευταία. Να σημειωθεί πως 15ο Σ.Π. έχει την αποστολή της φρούρησης ενός τμήματος της ελληνοαλβανικής μεθορίου, υπό την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Ηπείρου-Μακεδονίας.

Το επιστέγασμα των δράσεων

Και καθώς μιλάμε για τα Βαλκάνια, το επιστέγασμα των δράσεων του αεικίνητου Υπουργού Εθνικής Άμυνας ήταν η χθεσινή παρουσία του στην τελετή εορτασμού της εθνικής εορτής της

Σερβίας – ή αλλιώς «Η Ημέρα της Κρατικής Υπόστασης (Sretenje)» – που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της ελληνικής πρωτεύουσας.

Ο κ. Δένδιας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει κατ’ ιδίαν τόσο με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle όσο και τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Noam Katz οι οποίοι επίσης παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

Και οι δύο χώρες, με δεδομένη την υπογραφή μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας Chevron – HelleniQ Energy για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε Πελοπόννησο και Κρήτη έχει ιδιαίτερη σημειολογία ειδικά με την ταυτόχρονη παρουσία και των τριών στο ίδιο μέρος.

Το τρίγωνο Ελλάδας – ΗΠΑ – Ισραήλ

Το τρίγωνο Ελλάδας – ΗΠΑ – Ισραήλ, με τις ΗΠΑ να αποτελούν συνεχή προτεραιότητα των επαφών της ελληνικής πλευράς, καθότι ήδη με το Ισραήλ η συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο έχει προ πολλού υπερβεί την αμιγώς στρατιωτική συνεργασία και στρατηγική σχέση.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης και o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης ήταν μεταξύ των εκλεκτών καλεσμένων της Κυβέρνησης της γειτονικής μας χώρας.

Σήμερα, ο κ. Δένδιας υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας κ. Ivica Dačić, κλείνοντας ένα πενθήμερο ιδιαίτερα έντονης πολιτικής – και κομματικής υπό την ιδιότητα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας – δραστηριότητας, μιας δραστηριότητας που δίνει το στίγμα των προθέσεων του κ. Δένδια να είναι παρών τόσο στο πλευρό των στελεχών των Ε.Δ. όσο και των τοπικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτό δε, ειδικά σε μια περίοδο που ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δώσει ρητή εντολή το έργο των Υπουργείων να συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς. Υπό αυτό το πρίσμα, σίγουρα ο κ. Δένδιας διεκδικεί αν όχι την πρώτη, ίσως από τις πρώτες θέσεις στην κατηγορία των πιο ενεργών Υπουργών της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαφανεί σύντομα το εύρος, η δυναμική και η στόχευση που εξελίσσει ο δραστήριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος αλλά και η επιδραστικότητα τόσο απέναντι στο στράτευμα – ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή και φέρνει ριζικές αλλαγές από το μισθολογικό έως την δομή δυνάμεων – όσο και στο αμιγώς κομματικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας.