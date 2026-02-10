Συνέντευξη στο CNN Turk παραχώρησε ο Χακάν Φιντάν στην οποία μίλησε μεταξύ άλλων και για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επιτέθηκε στον Νίκο Δένδια.

«Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι τόσο ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν την πρόθεση και την ικανότητα να λύσουν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να πάνε το θέμα ακόμα παραπέρα. Πιστεύω πραγματικά ότι έχουν αυτή την πρόθεση και την ικανότητα. Αλλά το πολιτικό περιβάλλον στο εσωτερικό…» ανέφερε αρχικά ο κ. Φιντάν.

Σε εκείνο το σημείο της συνέντευξης ο δημοσιογράφος του ανέφερε το όνομα του Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ΥΠΕΞ να απαντά: «Υπάρχει αυτός, υπάρχει το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκτός από αυτόν, οπότε αυτό το πολιτικό περιβάλλον και ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων στην ελληνική πολιτική. Δηλαδή οι ηγέτες που έρχονται, βρίσκονται σε ένα διαρκές δίλημμα ανάμεσα στην επίλυση αυτού του ιστορικού προβλήματος και του πολιτικού κόστους».