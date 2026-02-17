5 το πρωί: Η πορεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ – Η απόφαση για τις φωτογραφίες της Καισαριανής – Ορόσημο για τους υδρογονάνθρακες
Ο θάνατος της Ελένης Γλυκατζή Αρβελέρ είναι μια μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα και για τον κόσμο των επιστημών και των γραμμάτων, η ίδια με το έργο της άφησε πίσω της μία μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη τόσο στη χώρα μας, όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη
Το Αντίο στην πρώτη γυναίκα πρύτανη της Σορβόνης, Ελένη Γλυκατζή - Αρβελέρ
- Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Γλυκατζή – Αρβελέρ: Η ιστορικός Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ, μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς επιστημονικού κόσμου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η Αρβελέρ ήταν μια εμβληματική φιγούρα στον τομέα της βυζαντινής ιστορίας και της αρχαιολογίας, έχοντας αφήσει βαθύ αποτύπωμα μέσω του έργου της και της προσφοράς της στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο θάνατός της βύθισε σε θλίψη τόσο την Ελλάδα όσο και το διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, με την προσωπικότητά της να παραμένει αναγνωρισμένη και αγαπητή.
- «Η κρίση ήρθε για να μείνει»: Στην τελευταία της συνέντευξη στο «BHMAgazino» τον Απρίλιο του 2022, η Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ, με την αυθεντικότητα και τη γνώση που τη χαρακτήριζαν, δήλωσε πως «δεν επιζητώ τίποτα και κανέναν που δεν είναι αληθινός». Στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης, εξέφρασε τις απόψεις της για τη θέση της Ελλάδας στον σύγχρονο κόσμο, τις προκλήσεις του μέλλοντος και την πολιτική. Η Αρβελέρ μεταξύ άλλων ανέφερε: «Πρέπει πιστεύω να γνωρίζουμε τι έδωσαν οι Μικρασιάτες για την Ελλάδα που θεωρούσαν πάντα πατρίδα τους», σχετικά με το βιβλίο της «Μικρασία, καρδιά του ελληνισµού».
- Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την εμβληματική ιστορικό: Η απώλεια της Ελένης Γλυκατζή Αρβελέρ συγκλόνισε τον πολιτικό και πνευματικό κόσμο της Ελλάδας. Οι πολιτικοί ηγέτες, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και προσωπικότητες από διάφορους τομείς της κοινωνίας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, αναγνωρίζοντας το αμέτρητο έργο και την επίδραση που είχε στη σύγχρονη ιστορική σκέψη και την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού. «Αφήνει μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Συμφωνία-ορόσημο για τους υδρογονάνθρακες
- Υπεγράφησαν οι συμφωνίες: Έπεσαν οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου για τις έρευνες υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Πελοπόννησο, με τη συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου – Chevron – HELLENIQ ENERGY να ανοίγει νέο κεφάλαιο στην εθνική ενεργειακή στρατηγική και να επεκτείνει τις θαλάσσιες παραχωρήσεις σε 94.000 τ.χλμ.
- Τι κερδίζει η Ελλάδα; Διπλασιασμό της περιοχής ερευνών, ενίσχυση κυριαρχικών δικαιωμάτων, προοπτική παραγωγής από το 2027–2028, τουλάχιστον 40% όφελος για το Δημόσιο και αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια και τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας στην περιοχή.
- Μήνυμα στήριξης από τις ΗΠΑ: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε την Ελλάδα «κλειδί» για τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι οι συμβάσεις ενισχύουν τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου και εμβαθύνουν τη στρατηγική συνεργασία Αθήνας–Ουάσιγκτον.
Οι πρωτοβουλίες για τα ιστορικά ντοκουμέντα της Καισαριανής
- Οι πρώτες ταυτοποιήσεις: Μελετώντας τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και φέρονται να απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, στην πλειοψηφία τους στελεχών και μελών του ΚΚΕ, την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή καθώς και βιογραφικά στοιχεία και τις φωτογραφίες των εκτελεσμένων που διαθέτει το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια ταυτοποίησης προσώπων. Σύμφωνα με το ΚΚΕ από την μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι πολύ πιθανά σε μία από τις φωτογραφίες απεικονίζονται ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
- Οι κινήσεις του ΥΠΠΟ: Οι φωτογραφίες θα αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους μέσω των απαραίτητων διαδικασιών από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το πράσινο φως θα ανάψει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων που εξετάζει και γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν στην προστασία νεωτέρων μνημείων και τόπων χαρακτηριζομένων ως ιστορικών, μεταγενεστέρων του 1830.
- Γιατί είναι σημαντικές οι φωτογραφίες; Ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης και ο υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου του ΚΚΕ, Φάνης Παρρής, μιλούν στο Βήμα για τη σημαντικότητα των φωτογραφιών της Καισαριανής. Διαβάστε όσα υπογραμμίζουν ΕΔΩ
ΕΕ σε φάση επιτάχυνσης
- Επιτάχυνση αποφάσεων και «πολλές ταχύτητες»: Μετά τη Διάσκεψη του Μονάχου και την άτυπη Σύνοδο, οι μεγάλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται αποφασισμένες να κινηθούν ταχύτερα σε ζητήματα άμυνας και οικονομίας, ακόμη και μέσω σχημάτων όπως το «EU6». Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αποτροπής (ως συμπλήρωμα στην αμερικανική «πυρηνική ομπρέλα»), η υπέρβαση των βέτο και η προώθηση μπλοκαρισμένων έργων, σε αυτό που χαρακτηρίζεται «βαθιά ευρωπαϊκή στιγμή».
- Αναβάθμιση του ευρώ: Στο Eurogroup και το ECOFIN συζητείται η διοχέτευση έως και 10 τρισ. ευρώ αδρανών καταθέσεων προς επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία, η άρση εσωτερικών εμποδίων στην ενιαία αγορά, το «28ο Καθεστώς» για ενιαίο εταιρικό δίκαιο, κοινή εγγύηση καταθέσεων και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, με στόχο
- Ενίσχυση της οικονομικής κυριαρχίας της ΕΕ: Προωθούνται παρεμβάσεις όπως η άρση εσωτερικών εμπορικών φραγμών (που, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ισοδυναμούν με υψηλούς «δασμούς» εντός της ενιαίας αγοράς), η δημιουργία πανευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων και η θεσμική αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, με στόχο μια πιο ανθεκτική ευρωζώνη απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.
Κακοκαιρία «εξπρές» και Red Code σε τέσσερις Περιφέρειες
- Κακοκαιρία «εξπρές» την Τρίτη σε όλη τη χώρα: Άστατος καιρός αναμένεται σήμερα σε Ιόνιο, ηπειρωτικά και Αιγαίο με κατά διαστήματα βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 8-9 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο, ενώ αναμένονται και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της βόρειας χώρας. Στην Αττική προβλέπονται τοπικά φαινόμενα χωρίς ακραία ένταση, με ενισχυμένους ανέμους έως 7 μποφόρ.
- «Red Code» σε τέσσερις Περιφέρειες: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθενται Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά και Ήπειρος, με απόφαση της Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο κίνδυνος αφορά κυρίως πλημμυρικά φαινόμενα και παράκτιες πλημμύρες λόγω θυελλωδών ανέμων, ενώ έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας στους πολίτες.
- Σταδιακή βελτίωση από Τετάρτη – Άνοδος θερμοκρασίας: Από την Τετάρτη τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες από 14 έως 18 βαθμούς. Την Πέμπτη αναμένονται γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στα πελάγη.
