Με το μάθημα της Αλγεβρας συνέχισαν σήμερα (02/06) οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση τα θέματα ήταν βατά και αναμενόμενα.
Η εκτίμηση για τα θέματα στην Αλγεβρα
ΘΕΜΑ Α
Αναμενόμενη θεωρία
ΘΕΜΑ Β
Απλή εφαρμογή μονοτονίας – εφαπτόμενης.
ΘΕΜΑ Γ
Απλή εφαρμογή στατιστικής βασικών τύπων.
ΘΕΜΑ Δ
Πρόβλημα ακροτάτων με ερώτημα ορίων.
- Το ψηφιακό ΒΗΜΑ, σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Ορόσημο Πειραιά & Ραφήνας, θα σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις των θεμάτων και τις απαντήσεις τους.
Τα θέματα της Άλγεβρας
Το υπουργείο έδωσε πριν από λίγο στη Δημοσιότητα τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι.
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ
Τετάρτη 3-6-2026
- Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)
- Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
Παρασκευή 5-6-2026
- Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
- Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)
Δευτέρα 8-6-2026
- Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
- Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
- Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής)
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ
Πέμπτη 4-6-2026
- Ανατομία-Φυσιολογία II
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
- Δίκτυα Υπολογιστών
- Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Σάββατο 6-6-2026
- Ηλεκτροτεχνία 2
- Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
- Προγραμματισμός υπολογιστών
- Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Τρίτη 9-6-2026
- Υγιεινή
- Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
- Στοιχεία Μηχανών
Πέμπτη 11-6-2026
- Ηλεκτρικές Μηχανές
- Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
- Ναυσιπλοΐα II
- Ναυτικές Μηχανές
Σάββατο 13-6-2026
- Τεχνολογία Υλικών
- Οικοδομική
- Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II)
- Ψηφιακά Συστήματα
Δευτέρα 15-6-2026
- Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
- Κινητήρες Αεροσκαφών
- Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Σημειώνεται πως και για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Πρόγραμμα ειδικών και μουσικών μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ & ΕΠΑΛ:
Τρίτη 16-6-2026
- Αγγλικά, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.
Τετάρτη 17-6-2026
- Ελεύθερο σχέδιο, ώρα έναρξης: 08:30 π.μ.
Πέμπτη 18-6-2026
- Γραμμικό σχέδιο, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Παρασκευή 19-6-2026
- Γερμανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Σάββατο 20-6-2026
- Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ώρα έναρξης: 10:00 π.μ
Δευτέρα 22-6-2026
- Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Τρίτη 23-6-2026
- Γαλλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Τετάρτη 24-6-2026
- Ιταλικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Πέμπτη 25-6-2026
- Ισπανικά, ώρα έναρξης: 8:30 π.μ.
Προσέλευση στις αίθουσες εξετάσεων
- μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
- μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης για τα ειδικά μαθήματα
- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο,
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.
Τονίζεται επίσης ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2025-26 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 16-6-2025 μέχρι και την Παρασκευή 27-6-2025.