Κύμα συλλυπητηρίων μηνυμάτων προκάλεσε η είδηση Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έως τους αρχηγούς των κομμάτων και κορυφαία πολιτικά στελέχη, οι δηλώσεις αποχαιρετισμού υπογραμμίζουν την εμβληματική της πορεία, τη διεθνή ακτινοβολία της και την ανεκτίμητη συμβολή της στη βυζαντινολογία και την ανάδειξη της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού.

Με κοινό τόπο την αναγνώριση του επιστημονικού της κύρους και της πνευματικής της παρακαταθήκης, οι εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος κάνουν λόγο για μια προσωπικότητα που τίμησε την Ελλάδα στο εξωτερικό και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τη δημόσια ζωή.

Τασούλας: Αφήνει μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη

Ο ΠτΔ στο μήνυμά του τόνισε πως η Ελλάδα, η Γαλλία και ολόκληρη η Ευρώπη αποχαιρετούν μια ανεπανάληπτη ακαδημαϊκό και μια μεγάλη διεθνή Ελληνίδα.

Όπως τόνισε, η εκδημία της σκορπίζει συγκίνηση όχι μόνο στην οικογένεια και στους οικείους της, αλλά και στους αναρίθμητους φοιτητές της και σε όλους όσοι γνώρισαν και σεβάστηκαν το έργο και την προσωπικότητά της. Υπογράμμισε ότι με τη διαδρομή της φώτισε τη διαχρονική όψη της ελληνικότητας, παραμένοντας αγέρωχη και υπερήφανη μέσα από τις ανατροπές ενός ολόκληρου αιώνα, έως το τέλος ανήσυχη και δημιουργική.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συμβολή της στην ιστορική επιστήμη και ιδίως στη βυζαντινολογία, επισημαίνοντας ότι υπηρέτησε με ακατάπαυστη αφοσίωση τη μελέτη και την έρευνα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεθνή κατανόηση του Βυζαντίου ως θεμελιώδους πυλώνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Παράλληλα, ανέδειξε με συνέπεια την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού και τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη.

Μητσοτάκης: Η διαδρομή της είναι μία διαρκής απόδειξη της δύναμης της θέλησης

Η πατρίδα και η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα αποχαιρετούν με συγκίνηση την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. Την κοσμοπολίτισσα της σκέψης και του πολιτισμού με την ελληνική καρδιά. Εγώ προσωπικά χάνω μία ξεχωριστή φίλη και πολύτιμη σύμβουλο. Εκείνη που με δίδαξε τη σημασία του έργου και του αποτελέσματος. Ώστε «το “αν” να γίνεται “να”», όπως μου έλεγε η ίδια”.

Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη διαδρομή της εκλιπούσης, στο έργο της και στον αγώνα της για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε επίσης στην ανάρτησή του:

“Το κορίτσι που ξεκίνησε απ’ τις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρύτανης της Σορβόννης, ταξίδεψε σε μία πραγματικά πλούσια ζωή. Γεμάτη επιστημονικές επιτυχίες, ανθρώπινες συγκινήσεις και τιμητικές διακρίσεις. Και έφυγε όπως ακριβώς το ευχόταν: «Το μόνο που θέλω είναι να πεθάνω όρθια και ορθή». Έτσι έγινε και έτσι θα τη θυμόμαστε για πάντα.

Η διαδρομή της είναι μία διαρκής απόδειξη της δύναμης της θέλησης, αλλά και των δυνατοτήτων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Γιατί η Αρβελέρ δεν υπήρξε μόνο μία διάσημη ιστορικός. Ήταν και η φωτισμένη ερευνήτρια που ένωσε τους κύκλους της πορείας του Έθνους μας από τα ρωμαϊκά χρόνια έως τις μέρες μας. Αναδεικνύοντας το Βυζάντιο ως γέφυρα προς την ελληνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Πάντα, επίσης, την ενδιέφεραν τα κοινά, διατυπώνοντας με γενναιότητα τις τολμηρές και αιχμηρές απόψεις της. «Η λέξη “συνάνθρωπος” είναι ελληνική και αμετάφραστη» τη θυμάμαι να επιμένει, θέλοντας να τονίσει τη σημασία της δημόσιας δράσης. Γι’ αυτό, άλλωστε, και μέχρι τέλους έμεινε αφοσιωμένη στα εθνικά δίκαια και ειδικά στο αίτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα.

Τώρα, η φωτεινή αυτή προσωπικότητα περνά στην Ιστορία που τόσο πολύ μελέτησε και λάτρεψε επί δεκαετίες. Μας αφήνει, ωστόσο, πανάκριβη κληρονομιά, το έργο και τις σκέψεις της. Και δίπλα τους, την ανάμνηση της ευγενικής φυσιογνωμίας της να μας συμβουλεύει με τα αποστάγματα της δικής της ζωής: «Να μην μπερδεύετε τη γνώση με τη γνώμη. Η γνώμη αλλάζει, ενώ η γνώση εμπλουτίζεται»…

Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της

Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα υποκλίνεται

Η Ελλάδα αποχαιρετά με σεβασμό και υποκλίνεται στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, μια σπουδαία προσωπικότητα που έτυχε διεθνούς αναγνώρισης και διέγραψε μια κορυφαία ακαδημαϊκή διαδρομή.

Οι μελέτες της για το Βυζάντιο καθώς και η βαθιά πίστη της ότι η ιστορία είναι εργαλείο αυτογνωσίας και η γλώσσα φορέας μνήμης θα αποτελούν διαχρονικούς φάρους.

ΣΥΡΙΖΑ: Yπήρξε πρωτοπόρος βυζαντινολόγος

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, μιας σημαντικής προσωπικότητας της ιστορικής έρευνας και της πανεπιστημιακής ζωής με διεθνές κύρος.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε πρωτοπόρος βυζαντινολόγος και η πρώτη γυναίκα πρύτανης στην ιστορία της Σορβόννης. Με το έργο και τη δημόσια παρουσία της υπερασπίστηκε τη σημασία της ιστορικής γνώσης, της παιδείας και της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας.

Στην οικογένεια, τους οικείους, τους συνεργάτες και τους μαθητές της εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Γιώργος Παπανδρέου: Μας έκανε όλους περήφανους

Πνεύμα ατίθασο, ελεύθερο. Φωνή δυνατή, αδέσμευτη. Διαδρομή πλούσια, φωτεινή.

Είχα τη χαρά και την τιμή να τη γνωρίσω, όταν μας έκανε όλους περήφανους αναλαμβάνοντας την πρυτανεία της Ακαδημίας των Παρισίων.

Είναι λίγα μόνο από όσα χαρακτήριζαν την Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ, τη σπουδαία Ελληνίδα που διέγραψε μια ζηλευτή πορεία στους δρόμους της γνώσης και της αναζήτησης ενός καλύτερου μέλλοντος για την ανθρωπότητα.

Κατανοώντας όσο λίγοι τη σημασία της παιδείας και του πολιτισμού για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος αντάξιου των μεγάλων κατακτήσεων του ανθρώπινου πνεύματος, αφιερώθηκε στη διαμόρφωση νέων επιστημόνων με υψηλό δημοκρατικό φρόνημα.

Η έμπνευσή της αντλούνταν πάντοτε από τις φιλοσοφικές αναζητήσεις των αρχαίων Ελλήνων γύρω από τη δίκαιη κοινωνία και την ανθρώπινη ευδαιμονία.

Η απώλειά της μας κληροδοτεί μια μεγάλη ευθύνη: να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη φωτεινό παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο, όπου τον πρώτο λόγο θα έχουν οι ίδιες οι Ευρωπαίες και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι.

Στους οικείους της εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια.