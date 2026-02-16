Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μίλησε στο Live News για τη συμφωνία μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και Helleniq Energy για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

Στον νέο ενεργειακό χάρτη της περιοχής εντάσσεται από σήμερα η Ελλάδα, μετά τις υπογραφές των συμφωνιών με την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy. Οι συμφωνίες υπογράφηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας στο Live News, λέει πως η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο χωρίς κραυγές αλλά με σχέδιο.

«Έρχεται μία από τις δύο μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες ενέργειας και υπογράφει με την Ελληνική Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα ενισχύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να βάλει τέρμα σε αυτή τη διαδικασία που προσπαθούσαν οι Τούρκοι και οι Λίβυοι να δημιουργήσουν πέρα από κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίο. Αλλά αυτό έγινε με σχέδιο, με προγραμματισμό και με ψυχραιμία. Πέρα από το οικονομικό, υπάρχει μια άλλη διάσταση που έβαλε ο πρωθυπουργός, το ενεργειακό. Το ενεργειακό είναι και γεωστρατηγικό. Το θέμα ασφάλειας της Ευρώπης είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Και εκεί η Ελλάδα έρχεται και λέει ο πρωθυπουργός, η Ευρώπη έχει ανάγκη από υδρογονάνθρακες, η Ελλάδα μπορεί να είναι μία χώρα παραγωγός».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον εάν ενδέχεται οι ΗΠΑ να δώσουν κάτι παραπάνω στην Τουρκία μετά την υπογραφή της συμφωνίας, είπε:

«Θεωρώ ότι απ’ την εμπειρία που έχω μέχρι τώρα, ότι η αμερικανική κυβέρνηση λειτουργεί σε πολύ καλή συνεργασία με τη χώρα μας. Η συνεργασία μας είναι πολυεπίπεδη. Δεν είναι μόνο με τη Chevron, είναι και με την Exxon. Και οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες ενεργοποιούνται στην Ελλάδα. Η χώρα μας είναι η χώρα εγγύηση».

Και συνέχισε αναφερόμενος στο τι προσφέρει στην χώρα μας αυτή η συμφωνία.

«Από σήμερα θα μιλάμε για έρευνες, για σεισμικές έρευνες, για γεωλογικά ευρήματα, για αξιολογήσεις και για παραγωγή. Είναι μια διαδικασία που θέλει υπομονή. Χρειάζονται τουλάχιστον, κατά μέσο όρο, πέντε χρόνια για έρευνες γεωφυσικές και σεισμικές, για να μπορέσει να υπάρξει μια αξιολόγηση. Η παραγωγή στα κοιτάσματα τα ελληνικά, υπολογίζεται να ξεκινήσει κατά μέσο όρο από το 2027 μέχρι το 2028. Με τις σημερινές υπογραφές, διπλασιάσαμε την περιοχή ερευνών της χώρας μας. Μέχρι σήμερα είχαμε 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από σήμερα είναι 96.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η εκτίμηση είναι ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Αυτό που πρέπει να κριθεί είναι αν η υφή των κοιτασμάτων, το βάθος των κοιτασμάτων είναι σε τέτοιο βαθμό εμπορικά εκμεταλλεύσιμο που δημιουργεί κέρδος για τις εταιρείες. Ένα τουλάχιστον 40% έρχονται σε εμάς. Πέρα από το ποσοστό που παίρνουμε σαν μέτοχοι της Helleniq Energy. Θα τηρηθούν οι αυστηρότερες δυνατές προδιαγραφές και είναι κάτι που και η εταιρεία το είπε και σήμερα στη συνάντησή μας».