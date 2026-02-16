Υπερήφανη δηλώνει η Chevron για την τοποθέτηση της στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες.

Ο Gavin Lewis αντιπρόεδρος της Chevron Global New Ventures μιλώντας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των τεσσάρων συμβάσεων παραχωρήσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο τόνισε: «Είμαστε υπερήφανοι για αυτές τις τέσσερις περιοχές που προσθέτουμε στο χαρτοφυλάκιο μας. Η είσοδος μας στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία μας αλλά και πιθανές μελλοντικές έρευνες στην Ελλάδα».

Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες σε αριθμούς

Ο Άρης Στεφάτος διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίες Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) υπογράμμισε μεταξύ άλλω στη διάρκεια της εκδήλωσης στο Μουσείο της Ακρόπολης αναφορικά με την πορεία του εθνικού προγράμματος ερευνών για υδρογονάνθρακες αλλά και το τι μέλλει γενέσθαι με την είσοδο και της Chevron στο παιχνίδι…

Όπως είπε επικαλούμενος τεχνικά μοντέλα και υπολογισμούς η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει για τις επόμενες δεκαετίες επενδύσεις στο ελληνικό upstream ύψους 790 εκατ. ευρώ.

Από το 2027 έως το 2032 αναμένονται σειρά ερευνητικών γεωτρήσεων σε θαλάσσια blocks που έχουν παραχωρηθεί.

Από το 2032 έως το 2035, αν οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις βεβαιώσουν κοιτάσματα αερίου θα έχουμε παραγωγική δραστηριότητα σε υδρογονάνθρακες.

Με την υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης με τη Chevron τα οφέλη, όπως είπε ο κ. Στεφάτος για την ελληνική οικονομία μεταφράζονται σε 20% εταιρικό φόρο, 5% περιφερειακό φόρο. Τα δικαιώματα παραγωγής ανέρχονται σε 35 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνος. Θα εισπράττονται royalties ανάλογα με το ύψος της παραγωγής από 4% έως 15%.

Με τις τέσσερις συμβάσεις τα μπονους υπογραφής είναι 3,5 εκατ. ευρώ, το πρώτο μπονους παραγωγής 5,5 εκατ. ευρώ και άλλα μπόνους 49,2 εκατ. ευρώ. Για την πρώτη τριετή φάση των ερευνητικών προγραμμάτων έχουν εξασφαλιστεί τραπεζικές εγγυήσεις 17,5 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη φάση 24 εκατ. ευρώ και στο σύνολο 100 εκατ. ευρώ.

Βαθύτερη στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε την υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων ως ένα ακόμη βήμα στην στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ. Χαρακτήρισε τη χώρα μας παίκτη στον ενεργειακό τομέα και υπογράμμισε πώς οι σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας γίνονται πιο βαθιές.

Εθνική υπόθεση οι έρευνες για υδρογονάνθρακες

Ο Σταύρος Παπασταύρου υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε από τη μεριά του ότι οι έρευνες για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες αποτελούν εθνική υπόθεση. Τόνισε δε, πώς οι συμφωνίες αυτές ενισχύουν περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και την Ευρώπη.

Τέλος ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης επισήμανε την ανάγκη σταθερότητας στον ενεργειακό τομέα για τις έρευνες στους υδρογονάνθρακες.

ΠΗΓΗ: ot.gr