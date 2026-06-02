Μετά από τρεις μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς τιμές στα καύσιμα να παραμένουν στα ύψη, η κυβέρνηση έκανε μισό βήμα μπροστά παρατείνοντας για έναν μήνα το μέτρο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην αντλία, μειωμένο όμως κατά 25% σε σύγκριση με ό,τι εφαρμόστηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Από τα στοιχεία στις τιμές των καυσίμων προκύπτει ξεκάθαρα πως ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει και όπου τελικά παρατηρείται κάποια αποκλιμάκωση, αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετή για να περιορίσει τις επιβαρύνσεις που βιώνουν επαγγελματίες και νοικοκυριά από την παρατεταμένη ακρίβεια στα προϊόντα ενέργειας και όχι μόνο.

Το ποσό της επιδότησης για το diesel κίνησης στην αντλία για τον μήνα Ιούνιο περιορίζεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο, από 20 λεπτά ανά λίτρο που ήταν για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Δηλαδή μειώθηκε η επιδότηση κατά 5 λεπτά το λίτρο, τη στιγμή που ούτως ή άλλως, ακόμη και με το αρχικό ύψος της επιδότησης, οι επαγγελματίες αλλά και οι ιδιώτες που έχουν οχήματα diesel πλήρωναν πολύ παραπάνω το συγκεκριμένο καύσιμο σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εκεί όμως που πραγματικά οι επιβαρύνσεις διαδέχονται η μία την άλλη είναι στη βενζίνη, όπου πλέον η μέση τιμή πανελλαδικά είναι σταθερά πάνω από 2,12 ευρώ ανά λίτρο και οι κάτοχοι οχημάτων ανέμεναν έστω την τελευταία στιγμή να ανακοινώσει η κυβέρνηση ένα νέο Fuel Pass, όταν μάλιστα έχουν περισσέψει χρήματα από το προηγούμενο.

Προς απογοήτευσή τους, η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε παράταση του μέτρου παρά το γεγονός ότι η μέση τιμή διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και οι μετακινήσεις κοστίζουν πολύ ακριβά.

Για παράδειγμα, πρόσφατα ιδιοκτήτης ΙΧ επισκέφθηκε βενζινάδικο και με 50 ευρώ έβαλε στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου 23,5 λίτρα.

Το όχημά του έχει μια κατανάλωση περίπου 11 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Πράγμα που σημαίνει ότι με τα 50 ευρώ καλύπτει περίπου μια διαδρομή 210 χιλιομέτρων. Αν σκεφτεί κανείς ότι την ημέρα ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης του ΙΧ διανύει για να πάει στη δουλειά του και να επιστρέψει στο σπίτι του περίπου 70 χιλιόμετρα, αυτό σημαίνει ότι κάθε τρεις μέρες θα πρέπει να πληρώνει 50 ευρώ καύσιμα, δηλαδή τον μήνα περίπου 350 ευρώ!

«Κρατάμε εφεδρείες»

Στο υπουργείο Οικονομικών για το θέμα του Fuel Pass επισήμως δεν έχουν πει και δεν έχουν ανακοινώσει κάτι, ωστόσο σε ερώτηση που έθεσε «Το Βήμα» σε αρμόδιο κυβερνητικό παράγοντα η απάντηση που έλαβε είναι ότι «κρατάμε εφεδρείες για να δούμε τελικά πού θα ρίξουμε το βάρος της ενίσχυσης».

Σε αυτή τη φάση πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επέλεξε να κρατήσει χαμηλότερα από το κανονικό τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και όχι στη βενζίνη με δημοσιονομικό κόστος περίπου 46 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 27 Μαΐου η μέση τιμή diesel κίνησης πανελλαδικά ήταν λίγο πάνω από 1,80, ενώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο θα ξεπερνούσε τα 2 ευρώ.

Από την 1η Ιουνίου η μέση τιμή στην αντλία, αν δεν υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση στις διεθνείς τιμές, θα κυμαίνεται περίπου 1,85 ευρώ το λίτρο, δηλαδή αύξηση κατά 5 λεπτά, όσο είναι η μείωση της νέας επιδότησης.

Η έκτακτη ενίσχυση

Η κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά, αναμένεται στα τέλη Ιουνίου να προχωρήσει στη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα και το ποσό αυτής ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά παιδί.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά (80% επί του συνόλου) που αντιστοιχούν σε 3,3 εκατομμύρια πολίτες.

Το δημοσιονομικό κόστος για το συγκεκριμένο μέτρο ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι θα δουν τα ποσά στον λογαριασμό τους χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν κάποια αίτηση ή να κάνουν κάποια άλλη διαδικασία.

Το μοναδικό κριτήριο χορήγησης της έκτακτης αυτής επιδότησης είναι το ετήσιο εισόδημα που έχει δηλωθεί στις περυσινές φορολογικές δηλώσεις (εισοδήματα 2024) και στην περίπτωση έγγαμου με ένα παιδί δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 40.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον τέκνο το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει κατά 5.000 ευρώ.

Στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών το όριο εισοδήματος είναι 39.000 ευρώ για το πρώτο παιδί συν 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο.

Το υπουργείο Οικονομικών στα μέτρα για την ακρίβεια έχει συμπεριλάβει και την επιδότηση για αγορά λιπασμάτων από αγρότες κατά 15% για τιμολόγια που θα εκδοθούν έως τα τέλη Αυγούστου, ενώ στα τέλη Νοεμβρίου κάθε έτους θα δίνει επίδομα στους συνταξιούχους 300 ευρώ με ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ετήσιο εισόδημα άγαμου συνταξιούχου διαμορφώνεται πλέον σε 25.000 ευρώ (από 14.000 ευρώ) και για τους έγγαμους σε 35.000 ευρώ (από 26.000 ευρώ), ενώ το όριο περιουσίας ανέρχεται σε 300.000 ευρώ για τον άγαμο (από 200.000 ευρώ) και σε 400.000 ευρώ για τους έγγαμους (από 300.000 ευρώ). Παράλληλα, διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου σε περίπου 1.000.000 μισθωτές κάθε Νοέμβριο, ενώ από το αρχικό «μαξιλάρι» των 200 εκατ. ευρώ για το 2026 έχουν απομείνει, μετά και την παράταση του επιδότησης του diesel κίνησης στην αντλία, περίπου 150 εκατ. ευρώ.

Τα χρήματα αυτά είναι βέβαιο ότι θα διοχετευθούν το επόμενο διάστημα σε νοικοκυριά, απλώς προς το παρόν το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει αποφασίσει ποιοι θα τα λάβουν καθώς περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και αν θα υπάρχει αίσια κατάληξη στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται εδώ και μερικές εβδομάδες σε εξέλιξη.