Η αυριανή Τρίτη χαρακτηρίζεται ως ημέρα κακοκαιρίας «εξπρές» για όλη την Ελλάδα, με άστατο καιρό, βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε Ιόνιο, ηπειρωτικά και Αιγαίο.

Μέρα κακοκαιρίας η αυριανή. Μία κακοκαιρία εξπρές που θα διαρκέσει μόνο μία μέρα, διότι από την Τετάρτη θα βελτιωθεί ο καιρός. Ωστόσο, για αύριο Τρίτη, και στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ο καιρός κατά διαστήματα θα είναι άστατος, με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Στα ηπειρωτικά, από την Πελοπόννησο μέχρι και τη Θράκη προφανώς, στα Επτάνησα αλλά και στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου.

Θερμοκρασιακά, στους 12 με 14 τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, στους 14 με 17 στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στους 16 στα Επτάνησα, στους 15 με 19 και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι θα πνέουν και σημαίνει ότι θα ξεπεράσουν και τα 8 με 9 μποφόρ σε τοπικό επίπεδο. Στις νότιες περιοχές του Αιγαίου, 8 με 9 μποφόρ οι ριπές των δυτικών ανέμων. Νοτιοδυτικοί, νότιοι άνεμοι στις βορειότερες περιοχές του Αιγαίου και 7 με 8 μποφόρ σε τοπικό επίπεδο.

Πώς θα επηρεάσει η κακοκαιρία την Αττική

Για την περιοχή της Αττικής, περιμένουμε τοπικές βροχές ή και περάσματα από τοπικές καταιγίδες. Όχι ακραίες βροχοπτώσεις, δεν βρίσκεται η Αττική στις περιοχές που θα είναι πολύ δυνατά τα φαινόμενα, ωστόσο κατά διαστήματα θα είναι άστατος ο καιρός.

Η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Δυτικοί, νοτιοδυτικοί αλλά και βορειοδυτικοί κατά διαστήματα οι άνεμοι, 5 ως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, θα φυσάει αρκετά και στην Αττική και στον Σαρωνικό δηλαδή και στο νότιο Ευβοϊκό αλλά και μέσα στο Λεκανοπέδιο.

Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε άστατο καιρό, με βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης, αλλά και περάσματα από τοπικές καταιγίδες που θα κάνουν τα φαινόμενα και λίγο πιο δυνατά από μέτριας έντασης σε τοπικό επίπεδο.

Η θερμοκρασία από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι αντίστοιχα, με βοριάδες 6 με 7 μποφόρ στην περιοχή του Θερμαϊκού. Πρέπει να σας πω ότι θα έχουμε και κάποιες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στις βόρειες ηπειρωτικές περιοχές θα χιονίσει και σε ημιορεινές περιοχές σε τοπικό επίπεδο.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε «Red Code»

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Ηπείρου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έθεσε τις παραπάνω περιφέρειες σε κατάσταση κινητοποίησης, «Red Code».

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Επιπλέον συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

-Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

-Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

-Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

-Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

-Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

-Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

-Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

-Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

-Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

-Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

-Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

-Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

-Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα, στην περιοχή Λέσβου – Χίου. Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Πορτοκαλί προειδοποίηση στην Κρήτη

Σε ενημέρωση για επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο «Πορτοκαλί Προειδοποίησης» κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης , για την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 , προχώρησε η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας. Κύρια χαρακτηριστικά αναμένεται να είναι οι κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, οι θυελλώδεις άνεμοι και πιθανόν οι χαλαζοπτώσεις. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους.

Όπως αναφέρεται, συστήνεται έγκαιρη απομάκρυνση από υπόγειους, παραθαλάσσιους ή παραποτάμιους χώρους, αλλά και τροποποίηση προγράμματος μετακινήσεων κατά την αιχμή των φαινομένων. Μάλιστα σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας, αναφέρεται ότι πρέπει να απομακρυνθούν εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. «Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζοί κατά την αιχμή των φαινομένων» αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ συμπληρώνεται πως όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι, θα πρέπει να αποφεύγονται δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Ο καιρός Τετάρτη και Πέμπτη

Την Τετάρτη νωρίς το πρωί, στο ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες οι οποίες θα εκδηλώνονται, όμως γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα πρέπει να περιμένουμε γενικά ανοίγματα, μεγάλα και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, με τους ανέμους νοτιάδες, 5 ως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, που σταδιακά βέβαια θα μειωθεί η έντασή τους.

Από 14 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία από βορρά προς νότο.

Την Πέμπτη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, γενικά περιμένουμε καλές καιρικές συνθήκες, με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά, ίσως και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου και νοτιάδες 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη.