Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο καιρός σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, θα είναι γενικά αίθριος και με έντονη ζέστη. Ωστόσο, το μεσημέρι θα υπάρξουν κάποιες βροχές κυρίως στα ορεινά.

Η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις. Αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας, προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά και θα σχηματιστούν ομίχλες κυρίως σε ορεινές-ημιορεινές περιοχές.

Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα, θα φτάσει το μεσημέρι κοντά στους 30 βαθμούς στα δυτικά και στο Αιγαίο . Θα αγγίξει τους 34 ίσως τοπικά και 35 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, μέχρι και τη Βοιωτία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 5 και στο νοτιοδυτικό κομμάτι τοπικά και 6 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19-32 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 3-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα με ήλιο, στα γύρω ορεινά όμως το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-32 βαθμούς, και οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νότιους.

Εξαρση της αστάθειας μέσα στην εβδομάδα

Ο καιρός αναμένεται να είναι ασταθής μέσα στις επόμενες ημέρες της εβδομάδας. Ειδικότερα, αναμένονται βροχές, μπόρες και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η εβδομάδα θα έχει ήπιες καιρικές συνθήκες παρά το γεγονός ότι η θερμική αστάθεια θα δηλώνει το παρών σε ηπειρωτικές εκτάσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όπως άλλωστε συμβαίνει εδώ και αρκετές ημέρες. Κοντά στο μεσημέρι θα υπάρχουν καταιγιδοφόρα σύννεφα τα οποία τις απογευματινές ώρες θα εκτονώνονται με μπόρες σε περιοχές κοντά σε βουνά. Έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα, ενώ θα υπάρξει μία έξαρση της αστάθειας κοντά στην Πέμπτη. Οι θερμοκρασίες αναμένονται κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός : Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη.

: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη. Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά νότιοι.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά νότιοι. Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Ασθενείς και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια θαλάσσια δυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη