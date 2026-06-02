Μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, με αντικείμενο την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα και κατηγορώντας τον Νετανιάχου για αχαριστία και δυσανάλογη δράση, ενώ έθεσε βέτο στα ισραηλινά σχέδια για πλήγματα στη Βηρυτό.

Η αμερικανική αντίδραση συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες διπλωματικές ισορροπίες, καθώς νωρίτερα την ίδια ημέρα το Ιράν είχε απειλήσει να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ λόγω των ισραηλινών ενεργειών. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ τόνισε στον Νετανιάχου ότι ένας βομβαρδισμός της λιβανικής πρωτεύουσας θα οδηγούσε σε περαιτέρω διεθνή απομόνωση του Ισραήλ, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που του είχε παράσχει κατά τη διάρκεια της δίκης του για διαφθορά.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι μετέφεραν την ανησυχία της Ουάσινγκτον για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων και την ισοπέδωση κτιρίων για την εξουδετέρωση μεμονωμένων στελεχών της Χεζμπολάχ.

«Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ»

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Νετανιάχου «τρελό» και ήταν ιδιαίτερα οργισμένος. Μεταφέροντας τις ακριβείς εκφράσεις του Αμερικανού Προέδρου, αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σε σώζω. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Μια δεύτερη πηγή πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ούρλιαξε σε κάποιο σημείο προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ρωτώντας τον: «Τι στο διάολο κάνεις;».

Οι ανακοινώσεις και η υποχώρηση του Ισραήλ

Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας, ο Τραμπ ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι οι συνομιλίες για το Ιράν συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποσχέθηκε να μη στείλει στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι δε θα υπάρξει μείζων επιδρομή στην πόλη, ενώ πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ θα προχωρήσει σε πλήρη παύση πυρός.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι η θέση του Ισραήλ παραμένει σταθερή και ότι μεταφέρθηκε στον Τραμπ η πρόθεση για πλήγματα στη Βηρυτό σε περίπτωση που η Χεζμπολά δε σταματήσει τις επιθέσεις.

Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι το Ισραήλ δε σχεδιάζει πλέον να πλήξει στόχους στη λιβανική πρωτεύουσα, με Αμερικανούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποχώρησε κατά τη διάρκεια της κλήσης, απαντώντας «Εντάξει, εντάξει, απλά βεβαιώσου ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί».

Εκατέρωθεν χτυπήματα

Παρά τις πολιτικές διαβεβαιώσεις για τερματισμό των εχθροπραξιών, η στρατιωτική δραστηριότητα συνεχίστηκε στο πεδίο κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στα χωριά Μαρουανίγια, Σιντίκιν, Γιατέρ και Μανσούρι στον νότιο Λίβανο, καθώς και μια ισχυρή έκρηξη στην κοινότητα Ντεμπίν.

Την ίδια στιγμή, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων στον νότιο Λίβανο με στόχο την αποτροπή της προέλασης των ισραηλινών δυνάμεων. Η οργάνωση ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι κατέστρεψε ένα άρμα μάχης Merkava με ρουκέτα στην περιοχή Χαντάθα, ενώ νωρίτερα είχε στοχοποιήσει άλλα τρία άρματα και ισραηλινούς στρατιώτες στην ίδια περιοχή με πυρά πυροβολικού και ρουκέτες. Επιπλέον, ανέφερε πλήγμα με κατευθυνόμενο πύραυλο εναντίον άρματος μάχης στην Μπαγιάντα.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας αναχαίτισε δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ, προκαλώντας την ενεργοποίηση των σειρήνων αεράμυνας. Παράλληλα, αναφέρθηκε η πτώση ενός ύποπτου εναέριου στόχου στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων, από την οποία δε σημειώθηκαν τραυματισμοί.