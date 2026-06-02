Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της Αριστεράς, καθώς η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς τόσο στη Νέα Αριστερά όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά, τα τηλέφωνα να παίρνουν φωτιά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Στη Νέα Αριστερά, η εικόνα που διαμορφώνεται παραπέμπει σε ώρες μεγάλης πίεσης. Στελέχη που μέχρι πριν από λίγες ημέρες απέφευγαν να ανοίξουν τα χαρτιά τους εμφανίζονται πλέον έτοιμα να λάβουν αποφάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά βουλευτές βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων και εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Τα σενάρια παραιτήσεων και η ανάγκη επανατοποθέτησης

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι κάποιοι από αυτούς προσανατολίζονται στην παραίτηση από κομματικά όργανα και θέσεις ευθύνης, ενώ άλλοι εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Το κλίμα είναι βαρύ και η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι η ίδρυση της ΕΛΑΣ λειτουργεί ως καταλύτης για εξελίξεις που εδώ και μήνες ωρίμαζαν στο παρασκήνιο. Στελέχη που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις κάνουν λόγο για έντονο προβληματισμό σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθήθηκε το τελευταίο διάστημα, αλλά και για την ανάγκη επανατοποθέτησης πολλών πολιτικών δυνάμεων απέναντι στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται.

Η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό εγχείρημα αλλάζει τα δεδομένα και αναγκάζει πολλούς να επανεξετάσουν τις επιλογές τους.

Η κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόταση αναστολής

Την ίδια στιγμή, στον ΣΥΡΙΖΑ οι εξελίξεις είναι εξίσου σύνθετες. Η επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει αποκτήσει χαρακτήρα πολιτικής αναμέτρησης στο εσωτερικό του κόμματος. Πίσω από τις δημόσιες τοποθετήσεις, βρίσκεται σε εξέλιξη μια έντονη κινητικότητα από ομάδα στελεχών και μελών της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία εμφανίζεται να υποστηρίζει ακόμη και την αναστολή λειτουργίας του κόμματος προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για μια συνολική επανεκκίνηση του χώρου.

Η συγκεκριμένη πρόταση αντιμετωπίζεται από αρκετούς ως ακραία, ωστόσο αποτυπώνει το μέγεθος της κρίσης που βιώνει η παράταξη. Υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισέλθει σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής φθοράς και ότι απαιτούνται δραστικές κινήσεις για να υπάρξει προοπτική ανάκαμψης. Άνθρωποι, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι μια τέτοια επιλογή θα ισοδυναμούσε με πολιτική αυτοδιάλυση.

Οι συζητήσεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει νέες γραμμές αντιπαράθεσης στο εσωτερικό του κόμματος. Παλαιά στελέχη, νεότερα πρόσωπα και διαφορετικές πολιτικές τάσεις επιχειρούν να διαμορφώσουν συσχετισμούς ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης. Κανείς δεν αποκλείει εκπλήξεις, ενώ αρκετοί εκτιμούν ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της Κεντρικής Επιτροπής.

Τα σενάρια των αποχωρήσεων και οι εύθραυστες ισορροπίες

Παράλληλα, πληθαίνουν τα σενάρια για πιθανές αποχωρήσεις βουλευτών. Στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου κυκλοφορούν πληροφορίες για βουλευτές που εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι από τις εξελίξεις και διατηρούν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με πρόσωπα που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δημόσιες αποφάσεις, ωστόσο η συζήτηση έχει ανοίξει και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει την τελική έκβαση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Τα απόνερα γίνονται αισθητά σε ολόκληρο το φάσμα της προοδευτικής παράταξης και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες για το μέλλον των κομμάτων που κινούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες, οι προσωπικές στρατηγικές διασταυρώνονται με τις πολιτικές επιδιώξεις και οι αποφάσεις που θα ληφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα ενδέχεται να καθορίσουν τη μορφή του πολιτικού σκηνικού για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το περιβάλλον, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει νέες ανατροπές πριν ακόμη καταλαγιάσει ο θόρυβος από τη γέννηση του νέου πολιτικού φορέα.