Ο Ρικ Άντελμαν, ο οποίος οδήγησε τις ομάδες του σε περισσότερες από 1.042 νίκες κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που τον έφερε στο Naismith Hall of Fame, απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ένωση Προπονητών του ΝΒΑ (NBCA).

Ο Άντελμαν βρίσκεται στη 10η θέση στην ιστορία του ΝΒΑ με 1.042 νίκες ως πρώτος προπονητής. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σημειώθηκαν με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, όπου αγωνίστηκε ως παίκτης τη δεκαετία του 1970 προτού τους καθοδηγήσει στην κατάκτηση τίτλων στη Δυτική Περιφέρεια και σε εμφανίσεις στους Τελικούς του ΝΒΑ το 1990 και το 1992.

Κατά τη διάρκεια 23 σεζόν ως πρώτος προπονητής των Μπλέιζερς (1988-94), των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (1995-97), των Σακραμέντο Κινγκς (1998-2006), των Χιούστον Ρόκετς (2007-11) και των Μινεσότα Τίμπεργουλβς (2011-14), ο Άντελμαν συγκέντρωσε ρεκόρ 1.042-749, με ποσοστό νικών 58,2%. Οι ομάδες του προκρίθηκαν στα playoffs 16 φορές, σημειώνοντας ρεκόρ 79-78.

Εισήχθη στο Hall of Fame το 2021 και έλαβε το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς «Τσακ Ντέιλι» από την NBCA το 2023.

«Ο Άντελμαν θα μείνει στη μνήμη όλων όχι μόνο ως προπονητής και παίκτης, αλλά και ως μέντορας για τόσους ανθρώπους στην κοινότητα του μπάσκετ», ανέφερε η NBCA σε ανακοίνωσή της. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με ολόκληρη την οικογένεια Άντελμαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Αγωνίστηκε σε πέντε ομάδες κατά τη διάρκεια επτά σεζόν στο ΝΒΑ (1968-1975), με τη μεγαλύτερη θητεία του να καταγράφεται στο Πόρτλαντ (1970-73).

Ο γιος του Άντελμαν, Ντέιβιντ, ένα από τα έξι παιδιά του, είναι ο πρώτος προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς.

Ανακοίνωση εξέδωσαν τη Δευτέρα και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς:

«Ο οργανισμός των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς είναι βαθύτατα θλιμμένος από την απώλεια του Ρικ Άντελμαν, ενός θρύλου του συλλόγου και μέλους του Naismith Basketball Hall of Fame. Ο Ρικ ήταν μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην ιστορία της ομάδας, μέλος της πρώτης σύνθεσης του 1970 και βασικό στέλεχος του προπονητικού τιμ καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του ’80 και του ’90, οδηγώντας την ομάδα στους Τελικούς το 1990 και το 1992.

Η μπασκετική ευφυΐα του Ρικ βοήθησε στη διαμόρφωση πολλαπλών εποχών για το μπάσκετ των Τρέιλ Μπλέιζερς, κερδίζοντας τον σεβασμό και τον θαυμασμό της μπασκετικής κοινότητας και εδραιώνοντας την κληρονομιά του. Η διορατική του ηγεσία, η ακεραιότητα και η ευγένειά του επηρέασαν όλους όσους βρέθηκαν γύρω του, εντός και εκτός γηπέδου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε ολόκληρη την οικογένεια Άντελμαν και σε όλους εκείνους στον κόσμο του μπάσκετ που επηρεάστηκαν από το έργο του».

Τα αίτια του θανάτου του δεν έγιναν αμέσως γνωστά.