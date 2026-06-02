Πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν στην «Εφημερίδα των Συντακτών» για το Predator και τους πελάτες της Intellexa. Το ΠαΣοΚ ζητά την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης, καλώντας τον ιδρυτή της εταιρείας να καταθέσει όσα γνωρίζει, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για συνεχιζόμενη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και θέτει εκ νέου στο επίκεντρο το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ.

Τι υποστήριξε ο Ταλ Ντίλιαν

Ο ιδρυτής της Intellexa, που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, υποστήριξε ότι η εταιρεία του πουλάει τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να εμπλέκεται στη χρήση της. Παράλληλα, επέμεινε στις αναφορές περί κατοχής και χρήσης του Predator από ελληνικές κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαθέτει στοιχεία και σχετικά παραστατικά που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης τη λύπη του για την απόρριψη της πρότασης του προέδρου του ΠαΣοΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ενώ επικαλέστηκε τις παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα υπέρ μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει, όπως ανέφερε, στην πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας.

Η παρέμβαση του ΠαΣοΚ

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση. Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι οι νέες τοποθετήσεις του Ταλ Ντίλιαν στρέφουν εκ νέου τα βέλη προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει ότι, εφόσον ο επιχειρηματίας ισχυρίζεται δημόσια πως διαθέτει στοιχεία για πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με την υπόθεση, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου οφείλει να τον καλέσει άμεσα να καταθέσει όσα γνωρίζει. «Η Δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία που αφορά μια υπόθεση μείζονος θεσμικής σημασίας για τη χώρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο»

Στην ανακοίνωσή του το ΠαΣοΚ υποστηρίζει ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του ιδρυτή της Intellexa δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα, καθώς εμφανίζεται να σχολιάζει δικαστικές και πολιτικές εξελίξεις, αλλά και να γνωρίζει κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για μια εικόνα που εκθέτει την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι ένας από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης απευθύνει δημόσιες συστάσεις προς τους θεσμούς και αφήνει αιχμές για πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Στο επίκεντρο ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών

Το ΠαΣοΚ επαναφέρει τις κατηγορίες περί συγκάλυψης της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η μη πλήρης διερεύνηση των καταγγελιών επιβαρύνει πολιτικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και συντηρεί τη σκιά πάνω από τη λειτουργία των θεσμών.

Οι δηλώσεις Ντίλιαν έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το σκάνδαλο των υποκλοπών επανέρχεται στο προσκήνιο, λόγω των τελευταίων δικαστικών εξελίξεων και της αναζωπύρωσης της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Το αίτημα για πλήρη διαλεύκανση

Το ΠαΣοΚ καταλήγει επαναλαμβάνοντας ότι καμία σκιά δεν πρέπει να παραμένει πάνω από τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και ότι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου.