Σαφές μήνυμα γεωπολιτικής και ενεργειακής στήριξης προς την Ελλάδα έστειλε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ της ελληνικής Πολιτείας και της κοινοπραξίας Chevron- HELLENiQ ENERGY στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η κα. Γκίλφοϊλ υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς ενέργειας και ως ανερχόμενης δύναμης στον χάρτη των υδρογονανθράκων. «Είναι τιμή να παρουσιάσω αυτό το σημαντικό επίτευγμα για το ενεργειακό μέλλον των δύο χωρών», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «ένα σημαντικό βήμα ώστε η Ελλάδα να μετατραπεί σε ενεργειακό hub», ενώ συνέδεσε ευθέως την εξέλιξη με τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη φιλοσοφία της αμερικανικής πλευράς, λέγοντας με νόημα ότι «οι ΗΠΑ στοχεύουν ψηλά και φέρνουν σε πέρας αυτά που αναλαμβάνουν», χαρακτηρίζοντας τις νέες συμφωνίες «το πιο πρόσφατο βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας».

Κλειδί η Ελλάδα για τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική

Η κ. Γκίλφοϊλ ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της χώρας, τονίζοντας πως «η Ελλάδα είναι κλειδί για την ενεργειακή μεταφορά», ενώ έκανε ειδική αναφορά στις προοπτικές των νέων παραχωρήσεων.

«Τα τέσσερα οικόπεδα φαίνονται πολλά υποσχόμενα και έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το ενεργειακό τοπίο στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν εισόδημα για τους Έλληνες και να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, ιδιαίτερα καθώς η Ευρώπη διαφοροποιεί τις πηγές ενέργειας», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «αναδεικνύεται σε ηγέτιδα ενεργειακή δύναμη στην περιοχή», αποδίδοντας τα εύσημα στο «διαφανές θεσμικό πλαίσιο που έχει οικοδομηθεί», το οποίο – όπως είπε – «αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σταθερότητα και σαφείς κανόνες, οι παγκόσμιοι παίκτες επενδύουν και τα συμβόλαια τιμώνται».

Ο κάθετος διάδρομος και το LNG

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον λεγόμενο κάθετο ενεργειακό διάδρομο, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξή του «ενισχύει τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη», σημειώνοντας ότι πρόκειται για εξέλιξη «που ωφελεί τόσο την Ελλάδα όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης της Ευρώπης και δημιουργείται μια εναλλακτική στο ρωσικό αέριο – όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για τις επόμενες γενιές», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Περισσότερο από μια επιχειρηματική συμφωνία»

Κλείνοντας, η Αμερικανίδα αξιωματούχος έδωσε και τη γεωπολιτική διάσταση της συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι «ποτέ δεν είναι εύκολες αυτές οι συμφωνίες – απαιτούν υπομονή και δέσμευση», ενώ ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση «για το όραμα και την ηγεσία που επέδειξε».

Όπως σημείωσε, «η αμερικανική πρεσβεία είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτή τη συνεργασία», προσθέτοντας με έμφαση ότι «είναι κάτι παραπάνω από μια επιχειρηματική συμφωνία – είναι η οικοδόμηση γεφυρών ανάμεσα σε δύο κράτη».

