Η ημέρα των ερωτευμένων απαιτεί αίσθημα και πολλή γλύκα. Η σοκολάτα τα συνδυάζει και τα δύο. Διαχρονική αγάπη όλων μας, είναι το καταφύγιό μας σε χαρές και λύπες γι’ αυτό και επιλέγουμε να τη δωρίσουμε με όλη μας την καρδιά σε εκείνους που αγαπάμε. Διότι ας μη γελιόμαστε. Είναι κάποιες φορές που ένα πραγματικά καλό σοκολατένιο γλυκό μπορεί να διορθώσει τα πάντα ή να αποτελέσει το καλύτερο κλείσιμο μιας πολύ όμορφης και ρομαντικής βραδιάς.

Μιας βραδιάς σαν τη σημερινή δηλαδή, που μπορεί να επιλέξετε να τη γιορτάσετε στο σπίτι, με ένα ωραίο φαγητό σε ένα τραπέζι στρωμένο μόνο για δύο. Μαγειρέψτε – δεν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη φροντίδας και αγάπης από αυτήν- και φροντίστε το κερασάκι στην τούρτα σας να είναι… σοκολατένιο. Ένα γλυκό φτιαγμένο από τα χέρια σας είναι αρκετό, ο αγαπημένος ή ή αγαπημένη σας δεν θα χρειαστεί τίποτα παραπάνω. Απλώς επιλέξτε ένα από τα σοκολατένια θαύματα που δημιούργησε για εμάς η Νάντια Πολυζώη κι ακολουθήσε τις οδηγίες της. Ο έρωτας θα έρθει (ξανά) με την πρώτη κουταλιά.

Chocolate truffle tart

Χρόνος προετοιμασίας: 40΄

Χρόνος ψησίματος: 35΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 8 μερίδες

Για τη βάση

1½ φλιτζ. αλεύρι αμυγδάλου

3 κ.σ. κακάο

3 κ.σ. λάδι καρύδας

2 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου

1/4 κ.γ. αλάτι

Για την γκανάς

265 ml γάλα καρύδας (κρατάμε 2 κ.σ. για το γλάσο)

185 γρ. κουβερτούρα 70% περιεκτικότητας σε κακάο

2 αβγά

1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/2 πρέζα αλάτι

Για το γλάσο

2 κ.σ. γάλα καρύδας (από τη συνολική ποσότητα για τη γκανάς)

60 γρ. κουβερτούρα 70% περιεκτικότητας σε κακάο

1 κ.γ. σιρόπι σφενδάμου

1 κ.σ. νερό

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C. Ανακατεύουμε σε ένα μεγάλο μπολ όλα τα υλικά για τη βάση, να ενωθούν σε ένα κολλώδες μείγμα. Το μεταφέρουμε σε μια φόρμα για τάρτα διαμέτρου 23 εκ. πιέζοντάς το με τα δάχτυλα να καλύψει όλη την επιφάνεια (και τα πλαϊνά τοιχώματα) του σκεύους. Με ένα πιρούνι τρυπάμε τη βάση σε τρία σημεία και ψήνουμε για 10-12 λεπτά ή μέχρι να αρχίσει να σφίγγει η ζύμη. Τη βγάζουμε από το φούρνο και την αφήνουμε να κρυώσει.

Παράλληλα φτιάχνουμε την γκανάς: Ζεσταίνουμε σε μια μικρή κατσαρόλα το γάλα καρύδας. Μόλις αρχίσει να σιγοβράζει, το αποσύρουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε την κουβερτούρα, ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει και να γίνει λεία. Αφήνουμε το μείγμα για 10 λεπτά, να κρυώσει.

Χτυπάμε σε ένα μικρό μπολ τα αβγά με τη βανίλια και το αλάτι. Προσθέτουμε στο μείγμα τη χλιαρή πλέον σοκολάτα και ανακατεύουμε καλά να ενωθούν. Ρίχνουμε το μείγμα πάνω στη μισοψημένη βάση και ψήνουμε την τάρτα για 20-25 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί περιμετρικά η γκανάς, αλλά το κέντρο της να παραμένει ελαφρώς «τρεμουλιαστό». Μεταφέρουμε την τάρτα πάνω σε σχάρα για 30 λεπτά, να κρυώσει και να σφίξει. Στη συνέχεια, τη βάζουμε στο ψυγείο για άλλα 30 λεπτά.

Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε το γλάσο: Ανακατεύουμε σε μια μικρή κατσαρόλα το γάλα καρύδας, το σιρόπι σφενδάμου και το νερό και μεταφέρουμε το μείγμα σε μέτρια φωτιά. Μόλις ζεσταθεί, το αποσύρουμε από την εστία και προσθέτουμε την κουβερτούρα ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει. Εναλλακτικά, μπορούμε να βάλουμε όλα τα υλικά σε ένα μικρό γυάλινο μπολ και να τα ζεσταίνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων ανακατεύοντας ανά 15 δευτερόλεπτα μέχρι να λιώσουν.

Ρίχνουμε το γλάσο πάνω στην τάρτα, γέρνοντας κυκλικά τη φόρμα ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια της γκανάς. Το αφήνουμε να σταθεροποιηθεί για περίπου 30 λεπτά και σερβίρουμε.

Matilda cake

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄

Χρόνος ψησίματος: 35΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 6-7 μερίδες



Για το κέικ

2 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1½ φλιτζ. ζάχαρη

3/4 φλιτζ. κακάο κοσκινισμένο

1½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1½ κ.γ. μαγειρική σόδα

1 κ.γ. αλάτι

1 φλιτζ. γάλα

1/2 φλιτζ. σπορέλαιο

2 αβγά

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 φλιτζ. νερό βραστό

Για την κρέμα

1 φλιτζ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

4 φλιτζ. άχνη ζάχαρη

1/2 φλιτζ. κακάο κοσκινισμένο

1/4 φλιτζ. γάλα

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175°C. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε δύο στρογγυλά ταψιά 23 εκ. Ανακατεύουμε σε μια μπασίνα το αλεύρι, τη ζάχαρη, το κακάο, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα και το αλάτι.

Χτυπάμε σε ένα μπολ το γάλα, το λάδι, τα αβγά και τη βανίλια. Μεταφέρουμε το μείγμα των υγρών στην μπασίνα με τα στερεά υλικά, ανακατεύουμε και προσθέτουμε το βραστό νερό. Ανακατεύουμε ξανά μέχρι να αποκτήσουμε μια ομοιογενή ρευστή ζύμη.

Μοιράζουμε τη ζύμη στα δύο ταψιά και ψήνουμε τα κέικ στον προθερμασμένο φούρνο, για 30-35 λεπτά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και φτιάχνουμε την κρέμα.

Χτυπάμε σε ένα μπολ με το μίξερ χειρός το βούτυρο μέχρι να αποκτήσει κρεμώδη υφή. Ενσωματώνουμε σταδιακά την άχνη ζάχαρη και το κακάο και στη συνέχεια προσθέτουμε σιγά σιγά το γάλα και τη βανίλια, συνεχίζοντας πάντα το χτύπημα μέχρι να σχηματιστεί μια αφράτη κρέμα.

Συναρμολογούμε το κέικ τοποθετώντας το πρώτο κέικ σε μια πιατέλα. Απλώνουμε επάνω τη μισή ποσότητα της κρέμας, σκεπάζουμε με το άλλο κέικ και επικαλύπτουμε όλη την επιφάνεια του γλυκού (και τα πλαϊνά τοιχώματα) με την υπόλοιπη κρέμα.

Τρούφες με αλατισμένη καραμέλα

Χρόνος προετοιμασίας: 40΄

Βαθμός δυσκολίας: **

Υλικά για 15-20 τμχ.

Για την αλατισμένη καραμέλα

200 γρ. ζάχαρη

100 ml κρέμα γάλακτος

50 γρ. βούτυρο

1 κ.γ. θαλασσινό αλάτι (και λίγο παραπάνω για το γαρνίρισμα)

Για τις τρούφες

250 γρ. κουβερτούρα 70% περιεκτικότητας σε κακάο ψιλοκομμένη

100 ml κρέμα γάλακτος

1 κ.σ. βούτυρο

Κακάο ή τριμμένη καρύδα για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα τη ζάχαρη και την ανακατεύουμε διαρκώς πάνω σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει και να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος (100 ml) –με προσοχή γιατί θα φουσκώσει– και ανακατεύουμε καλά. Αποσύρουμε το σκεύος από την εστία, προσθέτουμε το βούτυρο και το αλάτι, ανακατεύουμε και αφήνουμε την καραμέλα να κρυώσει.

Ζεσταίνουμε σε μια άλλη κατσαρόλα την κρέμα γάλακτος (100 ml) μέχρι να αρχίσει να βράζει. Την αποσύρουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε την κουβερτούρα και το βούτυρο ανακατεύοντας καλά μέχρι να λιώσουν και να ενοποιηθούν σε ένα ομοιογενές μείγμα.

Μόλις κρυώσει τελείως η καραμέλα, τη ρίχνουμε προσεκτικά στο μείγμα της κουβερτούρας και ανακατεύουμε καλά. Μεταφέρουμε το μείγμα στο ψυγείο και το αφήνουμε να παγώσει και να σφίξει για 2-3 ώρες.

Όταν σταθεροποιηθεί το μείγμα, παίρνουμε με ένα κουταλάκι του γλυκού μικρές ποσότητες και πλάθουμε μπαλάκια των 20-25 γρ. Τα κυλάμε σε κακάο ή τριμμένη καρύδα να επικαλυφθούν και τα αραδιάζουμε σε πιατέλα για να τα σερβίρουμε.

Μους σοκολάτας

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4-6 μερίδες

200 γρ. κουβερτούρα με 70% περιεκτικότητα σε κακάο + λίγη επιπλέον τριμμένη για το σερβίρισμα

4 αβγά (χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια)

1 πρέζα αλάτι

50 γρ. ζάχαρη

300 ml κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε σαντιγί + λίγη επιπλέον για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Κόβουμε την κουβερτούρα σε κομμάτια και τη λιώνουμε σε μπεν μαρί, μέχρι να γίνει λεία.

Χτυπάμε σε ένα μπολ τους κρόκους με τη ζάχαρη να ομογενοποιηθούν. Σε ένα άλλο μπολ χτυπάμε τα ασπράδια με το αλάτι μέχρι να αποκτήσουμε μια σφιχτή μαρέγκα.

Ρίχνουμε τη λιωμένη σοκολάτα στο μείγμα των κρόκων, ανακατεύουμε και στη συνέχεια ενσωματώνουμε τη μαρέγκα διπλώνοντας με προσεκτικές απαλές κινήσεις, για να μη χάσουμε τον όγκο της. Τέλος, με τον ίδιο τρόπο (διπλώνοντας προσεκτικά στο μείγμα της μους) προσθέτουμε τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος.

Μοιράζουμε τη μους σε ποτήρια ή μπολ και τη βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες, να σφίξει. Σερβίρουμε γαρνίροντας με σαντιγί και λίγη τριμμένη κουβερτούρα.

No bake υγιεινά σοκολατένια brownies

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά 6-8 μερίδες

200 γρ. χουρμάδες Medjool

120 ml ταχίνι

5 κ.σ. κακάο

1/4 κ.γ. αλάτι

150 γρ. κουβερτούρα λιωμένη

Εκτέλεση

Αφαιρούμε από τους χουρμάδες το κουκούτσι και χτυπάμε τη σάρκα τους στον πολυκόφτη μαζί με το ταχίνι μέχρι να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές λείο μείγμα. Προσθέτουμε το κακάο και το αλάτι και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να ενσωματωθούν.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε μια φόρμα 22 x 12 εκ. στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί πιέζοντάς το με τα χέρια να απλωθεί ομοιόμορφα και να είναι παντού ισόπαχο. Το παγώνουμε στην κατάψυξη για 30 λεπτά.

Αφού κρυώσει καλά και σταθεροποιηθεί το μείγμα, το κόβουμε σε τετράγωνα κομμάτια ανάλογα με το μέγεθος που θέλουμε. Τα βουτάμε στη λιωμένη κουβερτούρα και τα αραδιάζουμε σε επιφάνεια στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί. Τα μεταφέρουμε στο ψυγείο για 10 λεπτά, να κρυώσει και να σταθεροποιηθεί η επικάλυψη και σερβίρουμε. Διατηρούμε όσα περισσέψουν σε αεροστεγές δοχείο, σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο, για έως και πέντε ημέρες.

Σοκολατάκια των 5΄

Χρόνος προετοιμασίας: 5΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 10 τμχ.

100 γρ. κουβερτούρα λιωμένη

1 κ.σ. μέλι

1 κ.σ. φιστικοβούτυρο

1/2 φλιτζ. φιστίκι τριμμένο

1/2 φλιτζ. σταφίδες

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε καλά σε ένα μπολ όλα τα υλικά μέχρι να ενωθούν σε ένα ομοιογενές μείγμα. Το μοιράζουμε στις θήκες μιας μικρής φόρμας σιλικόνης για muffins και το μεταφέρουμε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.