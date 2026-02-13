Με τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια να ξεκινάει, το νέο Ευρωβαρόμετρο αποτυπώνει το έντονο αίσθημα ανασφάλειας που επικρατεί μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη κατά παραγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμπέσει με την έναρξη της Διάσκεψης, καταδεικνύει ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων ζητά πιο ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Στόχος της έρευνας ήταν να καταγράψει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της Ε.Ε., το επίπεδο εμπιστοσύνης τους στην Ένωση ως αμυντικό παράγοντα, καθώς και τη στάση τους απέναντι στις αυξανόμενες επενδύσεις στη συλλογική άμυνα. Πρόκειται, μάλιστα, για την πρώτη σχετική μέτρηση μετά τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων ετών στις διατλαντικές σχέσεις, με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Τι καταγράφει το Ευρωβαρόμετρο

Σύμφωνα με τα ευρήματα, σχεδόν επτά στους δέκα Ευρωπαίους (68%) θεωρούν ότι η χώρα τους αντιμετωπίζει απειλές, ενώ το 42% δηλώνει ότι ανησυχεί και για τη δική του προσωπική ασφάλεια.

Τα υψηλότερα ποσοστά σχετικά με την αντίληψη περί απειλής καταγράφονται στη Γαλλία, όπου φτάνουν το 80%. Ακολουθούν η Ολλανδία και η Δανία με 77%, καθώς και η Κύπρος και η Γερμανία με 75%. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 68%.

Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών αμυντικών πρωτοβουλιών το 2025, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (74%) δηλώνουν ότι εγκρίνουν το σημερινό επίπεδο αμυντικών δαπανών της Ε.Ε. ή εκτιμούν ότι αυτές θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω. Η στήριξη είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε χώρες όπως η Λιθουανία (80%), η Πορτογαλία (89%), η Φινλανδία (83%), η Ισπανία (80%) και η Δανία (78%).

Παράλληλα, η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών (52%) δηλώνει ότι εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράγοντα ενίσχυσης της ασφάλειας και της άμυνας, με τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης να καταγράφονται στο Λουξεμβούργο (76%), την Πορτογαλία (74%), την Κύπρο (73%) και τη Λιθουανία (71%).

«Υπεροψία» από τις μεγάλες χώρες;

Ωστόσο, διαφορετική εικόνα εμφανίζεται στις τρεις μεγαλύτερες χώρες της Ένωσης. Στη Γερμανία και την Ιταλία, το 47% των πολιτών δηλώνει ότι δεν συμμερίζεται την άποψη πως η Ε.Ε. ενισχύει επαρκώς την ασφάλεια, ενώ στη Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 40%. Στην Ελλάδα, μόλις τέσσερις στους δέκα πολίτες εκφράζουν εμπιστοσύνη στην Ε.Ε. στον συγκεκριμένο τομέα. Την ίδια στιγμή, το 32% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η οι ενέργειες της Ένωσης είναι μέχρι τώρα ανεπαρκείς, ενώ το 34% διατυπώνει την ίδια κριτική για τη χώρα του.

Η ασφάλεια και η άμυνα αναδεικνύονται, επίσης, ως κορυφαία προτεραιότητα για τη διαστημική πολιτική της Ε.Ε., σύμφωνα με το 53% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή με 36%, καθώς και η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με 31%.

Τέλος, ο θετικός οικονομικός αντίκτυπος των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων αναγνωρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους νεότερους πολίτες, με το 55% να δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται τα οφέλη τους.