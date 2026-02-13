Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου του ΠαΣοΚ, καθώς πραγματοποιείται σε μια φάση καθοριστική που το κόμμα, εν μέσω διαφωνιών, αναζητά μια δημοσκοπική ανάσα, που το βγάλει από την εσωστρέφεια.

Στην παρούσα φάση το επίδικο είναι ο τρόπος που θα εκλεγούν οι σύνεδροι καθώς το «μοντέλο» που έχει παρουσιαστεί, εκτιμάται ότι ευνοεί τον Νίκο Ανδρουλάκη έναντι των «δελφίνων» του κόμματος. Οι ενστάσεις που έχουν κατατεθεί προτείνουν η βάση εκλογής των Συνέδρων να μην είναι ο «αλγόριθμος» των ευρωεκλογών, με τον οποίον εκτιμούν ότι ενδέχεται να υποεκπροσωπηθεί στο Συνέδριο η Αθήνα και να «φουσκώσει» η Κρήτη.

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος έχουν ζητήσει ανοιχτό συνέδριο που θα ξεκαθαρίσει, μεταξύ άλλων, ότι δεν υφίσταται θέμα μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, με τον Χάρη Δούκα να φέρεται αποφασισμένος να θέσει το θέμα προς ψηφοφορία. Από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου, αν και κράτα ευδιάκριτες αποστάσεις από τους δύο, θέτει θέμα καλύτερης και πιο συντονισμένης λειτουργίας της Χαριλάου Τρικούπη.

Το ερώτημα είναι πως θα αντιδράσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κριτική που θα δεχθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, σκοπεύει να κάνει επίδειξη πυγμής, πετώντας στο γάντι της εσωστρέφειας στους κορυφαίους ενώ δεν αποκλείουν να απειλήσει εμμέσως πλην σαφώς με διαγραφές, στελεχών.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου. Ο Ν. Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στην Βουλή, χρέωσε στη ΝΔ το θέμα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει «υπόθεση Παναγόπουλου» αλλά «υπόθεση της ΝΔ».

Ο κ. Παναγόπουλος άνοιξε μέτωπο με την Χαριλάου Τρικούπη δείχνοντας την πολεμική του διάθεση απέναντι στους πρώην συντρόφους του. «Η ΠΑΣΚΕ δεν είναι παράταξη του 12%-13% αλλά του 40%» είπε χαρακτηριστικά, απαντώτας επι της ουσίας στην απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να αναστείλει την κομματική του ιδιότητα.

Την ίδια ώρα και με φόντο τη δήλωση Τσουκαλά ότι επίκεινται άλλα δύο κύματα διεύρυνσης συνεχίζονται οι συναντήσεις στελεχών της κεντροαριστεράς. Αύριο Φάμελλος, Χαρίτσης, Δούκας θα μιλήσουν σε κοινή εκδήλωση στη Λέσβο για τη νησιωτική Πολιτική στην οποία θα παραβρεθεί και εκπρόσωπος του Νίκου Ανδρουλάκη.