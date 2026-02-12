Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις, με την αντιπολίτευση να εκφράζει την διαφωνία της. Το ΠαΣοΚ πριν την έναρξη της διαδικασίας κατέθεσε τροπολογία με την οποία προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές.

Όπως τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, «η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει επενδύσει συνειδητά σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης, υπονομεύοντας συστηματικά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το δικαίωμα του συνδικαλισμού, τα βασικά δηλαδή εργαλεία των εργαζομένων για επαρκείς αμοιβές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας».

Μεταξύ άλλων το ΠαΣοΚ προτείνει τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Επιπρόσθετα προτείνει την επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία.

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας