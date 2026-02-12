Η πορεία του ΠαΣοΚ προς τις εθνικές εκλογές και την επίτευξη του στόχου της πολιτικής αλλαγής, ξεκινάει ουσιαστικά μετά το συνέδριο του κόμματος στις 27-29 Μαρτίου, όταν και θα έχει αναδιατάξει την οργανωτική του δομή.

Μέχρι τότε όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης καλείται να περάσει μέσα από ένα εσωκομματικό ναρκοπέδιο με στελέχη να αμφισβητούν δημόσια την στρατηγική του, τις εσωτερικές γκρίνιες να μην λένε κοπάσουν, τη διαδικασία της διεύρυνσής να είναι σε εξέλιξη και εσχάτως να προστίθεται ο πονοκέφαλος της υπόθεσης Παναγόπουλου.

Μετά τον έλεγχο από τις Αρχές στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, στο επίκεντρο των συνδικαλιστικών εξελίξεων μπαίνει το Εργατικό Κέντρο Αθηνών, που το Σαββατοκύριακο στήνει δύο κάλπες, μία για τη διοίκηση του Ε.Κ.Α. και μία για τους αντιπρόσωπους στο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Εκεί ρολό κλειδί φαίνεται πως έχει ο Γιάννης Μπουλέρος που είναι μέλος της Κ.Ε. του ΠαΣοΚ, συνδικαλίζεται στον χώρο των σούπερ μάρκετ και είχε ανακοινώσει πολυτασικό και διακλαδικό ψηφοδέλτιο πριν τις εξελίξεις στην επίμαχη υπόθεση.

Σε αυτό το ψηφοδέλτιο προσχωρήσαν τις τελευταίες ώρες και άλλα πράσινα στελέχη, από άλλες παρατάξεις. Αναμεσά τους και συνδικαλιστές της ΟΤΟΕ της επιρροής του Γιώργου Μότσιου που στο παρελθόν έχει συγκρουστεί με τον επικεφαλής της ΓΣΕΕ. Κίνηση που δυναμώνει το ψηφοδέλτιο που συγκροτεί ο Γιάννης Μπουλερός και αποδυναμώνει την πλευρά Παναγόπουλου που στηρίζει το ψηφοδέλτιο του Κώστα Κουλούρη.

Ωστόσο, αυτό που αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν αρκετά καλά την «κάλπη» των συνδικαλιστών, είναι πως μετά και από αυτή την πράσινη φιλονικία φαβορί για τις εκλογές στο ΕΚΑ είναι το ΠΑΜΕ. Κάτι που αποτελεί δηλωτικό στοιχείο πως αυτή η κατάσταση δεν βοηθάει καμία από τις δύο παρατάξεις.

Ρήξη και διαφωνίες στην ΚΟΕΣ

Τα εσωκομματικά προβλήματα όμως δεν περιστρέφονται μόνο γύρω από τον θόρυβο της υπόθεσης Παναγόπουλου και την κάλπη στο Ε.Κ.Α. Στην τρίωρη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων σχετικά με τα ζητήματα του συνεδρίου.

Συγκεκριμένα οι Στέφανος Παραστατίδης, Θόδωρος Μαργαρίτης, Κώστας Πανταζής, Έφη Χαλάτση, Τόνια Αντωνίου και Χαρά Κεφαλίδου που εσωκομματικά δεν ήταν στο ίδιο μπλοκ, διαφώνησαν με την ηγετική ομάδα σε δύο θέματα.

Το πρώτο είναι η διαδικασία εκλογής συνέδρων, καθώς όπως ισχυρίζονται, ο αριθμός των εκλεγμένων συνέδρων πρέπει να προκύψει με βάση το πως ψήφισαν τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος στις τελευταίες εσωκομματικές διαδικασίες και όχι με βάση το ποσοστό που έλαβε το κόμμα στις ευρωεκλογές. Ο Κώστας Παντάζης δε από την πλευρά του Παύλου Γερουλάνου, αλλά και η Χαρά Κεφαλίδου από την πλευρά της Άννας Διαμαντοπούλου, συμφώνησαν πως με αυτόν τον τρόπο έγιναν και οι τελευταίες εσωκομματικές εκλογές του 2021. Στελέχη της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν επίσης, πως με την πρόταση της ηγετικής ομάδας θα φύγουν περίπου 500 σύνεδροι από το λεκανοπέδιο και θα εκλεγούν στην περιφέρεια που είναι πιο δυνατή η ομάδα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Μέλος της επιτροπής δήλωσε χαρακτηριστικά πως «με βάση την κατανομή που προκύπτει με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες το 30% των συνέδρων βγαίνει από την Αττική, ενώ αν γίνει αυτό που θέλει η πλευρά Ανδρουλάκη στο λεκανοπέδιο θα εκλεγεί μόλις το 17% του σώματος των συνέδρων».

Το δεύτερο θέμα που υπήρξε ρήξη μεταξύ των μελών του οργάνου, είναι ο αριθμός των συνέδρων που δεν θα μπουν στη βάσανο της εκλογής, αλλά θα μετέχουν αριστίνδην στο συνέδριο.

Η απάντηση

Η Χαριλάου Τρικούπη δηλώνει πως το συνέδριο θα διεξαχθεί όπως και όλα τα προηγούμενα, με τον ίδιο τρόπο. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η κατανομή των συνέδρων «θα γίνει με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο, με βάση δηλαδή τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το Κίνημα μας σε κάθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές» καθώς όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές «αυτή είναι η απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιλογές της κοινωνίας, για να μην αφεθεί χώρος σε παρωχημένες μηχανιστικές πρακτικές».

Σε κάθε περίπτωση αυτές οι αψιμαχίες πολλοί πιστεύουν πως θα συνεχιστούν στην πορεία προς το συνέδριο. Ο λόγος είναι πως και τα δύο θέματα που θίχτηκαν στη χτεσινή συνεδρίαση, οι εκπρόσωποι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να τα θέσουν εκ νέου την Παρασκευή στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και ίσως την Κυριακή στην συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Στοιχεία «εξωστρέφειας»

Στο πλαίσιο αυτό η ηγετική ομάδα επενδύει στην εξωστρέφεια και επιχειρεί να πετάξει την μπάλα μπροστά, να βγάλει το ΠαΣοΚ στην επίθεση και να απαντήσει με στοιχεία σε όσα ακούγονται περί «κλειστού κόμματος».

Τονίζουν δε, πως ο προσυνεδριακός διάλογος που ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου βοηθά και στην εξωστρέφεια που έχει ανάγκη το ΠαΣοΚ, αλλά και στην επαφή με τη βάση. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Συνεδρίου, από τον Νοέμβριο που σημειώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ. μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί:

-138 Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις που διακρίνονται σε 74 Νομαρχιακές και 64 Τοπικές

Οι εκδηλώσεις αυτές προστίθενται στις:

10 Περιφερειακές Συνδιασκέψεις,

278 εκδηλώσεις – κλιμάκια,

333 συνεδριάσεις των Τομέων Πολιτικής του Πα.Σο.Κ. Κίνημα Αλλαγής

188 διαδικτυακές συνεδριάσεις για την προετοιμασία των Περιφερειακών Συνδιασκέψεων

Υπογραμμίζουν επίσης πως όλες οι παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 11 μήνες μετά την ανακοίνωση του Συνεδρίου του ΠαΣοΚ.

Οι συνεδριάσεις των οργάνων

Παράλληλα απαντώντας και στο επιχείρημα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης πως «δεν συνεδριάζουν τα όργανα», η ηγετική ομάδα σημειώνει πως από τη Συγκρότηση της Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ και έως τη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου στις 15 Φεβρουαρίου θα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά:

3 Συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ.

3 Συνεδριάσεις της Οργανωτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ.

5 Συνεδριάσεις της Γραμματείας Επιτροπής Προγράμματος της Κ.Ο.Ε.Σ.

3 Συνεδριάσεις της Γραμματείας Επιτροπής Διακήρυξης της Κ.Ο.Ε.Σ

1 Συνεδρίαση της Γραμματείας Επιτροπής Καταστατικού της Κ.ΟΕ.Σ.

3 Συνεδριάσεις της Γραμματείας Οργανωτικού Σχεδιασμού

2 Συνεδριάσεις της Γραμματείας Επικοινωνία

Οι επόμενες στάσεις

Ωστόσο, για να θεωρηθεί ένα συνέδριο επιτυχημένο και να αποτελέσει πολιτικό γεγονός, όπως επιθυμούν όλοι στο ΠαΣοΚ έχει ακόμη πολλές στάσεις να πραγματοποιήσει τις επόμενες 40 ημέρες.

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης μέσω της οποίας θα μπορεί οποιοδήποτε μέλος ή φίλος του ΠαΣοΚ να υποβάλλει προτάσεις και να σχολιάζει τα βασικά κείμενα του Συνεδρίου, τη Διακήρυξη, το Πρόγραμμα και το Καταστατικό.

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης μέσω της οποίας θα μπορεί οποιοδήποτε μέλος του ΠαΣοΚ να θέσει υποψηφιότητα για το Συνέδριο του Κινήματος.

Οι εκλογές για τους Συνέδρους θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου, ενώ την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει η Ε.Δ.Ε.ΚΑ.Π. η οποία και θα καθορίσει όλες τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας με βάση το καταστατικό και τον τρόπο διεξαγωγής των προηγούμενων Συνεδρίων.

Ο αριθμός των εκλεγμένων συνέδρων θα προσεγγίζει τους 3.800 (3.500 από τις Τοπικές Οργανώσεις της χώρας, συν τους συνέδρους των οργανώσεων του αποδήμου και τους συνέδρους συνδικαλιστικού και επιστημόνων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) όπως ακριβώς και στο προηγούμενο Συνέδριο.

Όπως σημειώνεται και στην απόφαση της ΚΟΕΣ «η κατανομή των συνέδρων των Τοπικών Οργανώσεων θα γίνει χωρίς κανένα αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση, μακριά από οποιαδήποτε έννοια ή υπόνοια μηχανισμών, με πλήρη αναλογικό τρόπο με βάση την εκλογική επιρροή της παράταξης, σεβόμενοι την ψήφο κάθε ενός ψηφοφόρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ στις εκλογές».

Οι κανόνες των εκδηλώσεων

Παράλληλα, από τη Χαριλάου Τρικούπη δίνεται μεγάλη έμφαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα γινούν το επόμενο διάστημα.

Από τις 16 Φεβρουαρίου ξεκινάει η τελευταία φάση του προσυνεδριακού διαλόγου με τη διεξαγωγή ανοικτών ολομελειών με τη συμμετοχή των μελών του ΠαΣοΚ σε όλες τις Νομαρχιακές της χώρας και για αυτό δόθηκαν και οδηγίες για τα διαδικαστικά

Κεντρικοί ομιλητές σε κάθε μία από αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι: