Σε υψηλούς τόνους κινείται και σήμερα, δεύτερη μέρα, η συζήτηση στη Βουλή για τις συλλογικές συμβάσεις. Με φόντο την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου ξέσπασε αντιπαράθεση μεταξύ του Μακάριου Λαζαρίδη και του Δημήτρη Μάντζου στη Βουλή.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αφού άσκησε κριτική στο ΠαΣοΚ για τη στάση του στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επί της αρχής καταψηφίζει το νομοσχέδιο αλλά θέλω να δω στο τέλος πόσα από τα άρθρα θα ψηφίσει». Επιτέθηκε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας «”πασοκάρα” είναι ο Παναγόπουλος επί σειρά ετών μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, στενός συνεργάτης, άρα αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε ότι ο Παναγόπουλος είναι ΝΔ, αυτά ο ελληνικός λαός δεν τα ξεχνάει. Και είστε απολογούμενοι εσείς του ΠαΣοΚ».

Ο κ. Λαζαρίδης απέδωσε «πολλά νεύρα» στο ΠαΣοΚ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του κόμματος ότι έκανε μια «χαμηλού επιπέδου ομιλία». «Καταλαβαίνω ότι η δημοσκοπική κατάρρευση δημιουργεί νεύρα στο ΠαΣοΚ, αλλά χθες δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ότι ο Ανδρουλάκης θα έκανε μια ομιλία τόσο χαμηλού επιπέδου και πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι θα πέσει τόσο χαμηλά. Έφτασε να μας χαρακτηρίσει τσίρκο αλλά εμείς έχουμε έναν πολιτικό πολιτισμό. Τσίρκο είναι τα κόμματα που έναν μήνα πριν το συνέδριο της δεν ξέρει πως θα εκλεγούν οι σύνεδροί τους. Η ΝΔ δεν είναι συμμορία, ξέρετε τι σημαίνει συμμορία; Το ΠαΣοΚ κ. Μάντζο. Να σας θυμίσω σκάνδαλα χρηματιστηρίου κτλ. Έχει το θράσος να έρχεται εδώ μέσα και να μιλάει ότι η ΝΔ έχει εσωτερικά συμμορίες; Να το πείτε ότι ο μόνος και ο βασικός προφυλακισμένος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κουμπάρος του».

«Μην θεωρείτε τον ελληνικό λαό χρυσόψαρα»

Από την πλευρά του ΠαΣοΚ, τον λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Μάντζος «κανείς δεν είναι εδώ να αμφισβητήσει ότι υπήρξε μέχρι πρότινος ενεργό μέλος του κόμματός μας. Κάναμε το αναγκαίο σε χρόνο μηδενικό αναστείλαμε κομματική ιδιότητα. Σεβόμενοι τεκμήριο αθωότητας. Δεν θέλω να ρωτήσω τι έχει κάνει σε δικές της περιπτώσεις η ΝΔ. Δεν θα πέσω χαμηλά λοιπόν. Πασοκάρες ήταν και αυτοί που ενέκριναν τα προγράμματα; Ο κ. Βρούτσης; Ο Κ. Γεωργιάδης; Η κα Κεραμέως; Πασοκάρες είναι οι υπουργοί που διαχρονικά χειρίστηκαν τα προγράμματα που διερευνώνται; ΠαΣοΚ είναι όλοι; Το ΠαΣοΚ κυβερνά τη χώρα και δεν το ξέρουμε;». Στη συνέχεια απάντησε πως είναι «υποκριτικό να ακούμε για πολιτικό πολιτισμό από τον εκπρόσωπο του κόμματος που καταστρατήγηση το Σύνταγμα και το άρθρο 86».

«Κατηγορείτε Κεραμέως, Βρούτση και Γεωργιάδη; Τους κατηγορείτε για κάτι; Αυτά τα προγράμματα είναι που υλοποίησε μόνο αυτή η κυβέρνηση; Πάτε να ξεφύγετε. Πάτε να ξεφύγετε. Κορυφαίο στέλεχος σας ο Παναγόπουλος που είχε την διαχείριση αυτών των προγραμμάτων έρχεστε σήμερα να το χρεώσετε στην ΝΔ», ανταπάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

«Κουραστήκαμε να ακούμε από το ΠαΣοΚ που θέλει να κυβερνήσει. Έτσι όπως το πάει αυτή η βελόνα ούτε πάνω θα πάει ούτε κάτω θα πάει. Θα είναι μία ευθεία βελόνα που θα σημάνει τον πολιτικό του θάνατο. Μην θεωρείτε τον ελληνικό λαό χρυσόψαρα. Γνωρίζουν τις εμπλοκές των στελεχών του ΠαΣοΚ διαχρονικά», κατέληξε.