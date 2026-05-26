Στον Αρειο Πάγο προσήλθε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού με την ιδρυτική πράξη του κόμματος της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η κυρία Καρυστιανού καταθέτει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος αλλά και τις υπογραφές των πολιτών που στηρίζουν τον νέο πολιτικό σχηματισμό.

Με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» λαμβάνει και επισήμως έγκριση και κομματική υπόσταση.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία η κυρία Καρυστιανού μαζί με το καταστατικό καταθέτει και το έμβλημά του κόμματος.

Το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έχει ως σύμβολό του ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιάς.

Ειδικότερα, για την ίδρυση κόμματος απαιτούνται τουλάχιστον 200 υπογραφές από πολίτες με δικαίωμα ψήφου, η κατάθεση της ιδρυτικής δήλωσης είτε από τον Πρόεδρο είτε από τη Διοικούσα Επιτροπή της πολιτικής κίνησης, η γνωστοποίηση της έδρας του κόμματος, το όνομα και το έμβλημά του.

Η νομική επικύρωση του «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την πρώτη επίσημη παρουσίαση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και συμπίπτει χρονικά με το μεγάλο πολιτικό γεγονός της ημέρας: την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο.

Η διπλή αυτή κινητικότητα στρέφει τα βλέμματα όλων στο νέο πολιτικό σκηνικό που αρχίζει να διαμορφώνεται με τους δύο νέους πολιτικούς φορείς να διεκδικούν τον δικό τους χώρο και το δικό τους ακροατήριο.