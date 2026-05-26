Μεγάλη είναι η συγκίνηση σε όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα για την τόσο πρόωρη απώλεια του Παρασκευά Άντζα, από πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS).

Ο αγαπητός διεθνής αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανδραμαϊκό, ανέβηκε γρήγορα στην Α’ Εθνική με την Ξάνθη και καθιερώθηκε στη συνέχεια στον Ολυμπιακό, όπου κατέκτησε πολυάριθμους τίτλους και συμμετείχε σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήταν βασικό στέλεχος και στην Εθνική Ελλάδας, συμβάλλοντας στην πρόκριση της στο Euro 2004. Η εξόδιος ακολουθία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μοναστηράκι Δράμας, τιμώντας τη μνήμη ενός πραγματικού πρωταθλητή και ανθρώπου.

ALS: «Νόσος των ποδοσφαιριστών»; – Η άγνωστη πλευρά της μάχης

Η πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS) είναι μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που καταστρέφει τους κινητικούς νευρώνες, προκαλώντας μυϊκή αδυναμία, παράλυση και τελικά αναπνευστική ανεπάρκεια. Ανά 90 λεπτά, ένας άνθρωπος στον κόσμο διαγιγνώσκεται με ALS και άλλος ένας χάνει τη ζωή του εξαιτίας αυτής της σαρωτικής νόσου.

Παρά την έλλειψη οριστικής θεραπείας, η φαρμακευτική αγωγή και η φυσικοθεραπεία προσφέρουν βελτίωση στην ποιότητα ζωής. Η νόσος αγγίζει σήμερα περίπου 350.000 ανθρώπους παγκοσμίως, με τις περιπτώσεις να αυξάνονται κατά 70% έως το 2040.

Αν και τα αίτια παραμένουν ασαφή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στο 90% των περιπτώσεων δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Η ALS προσβάλλει κυρίως άτομα ηλικίας 40 έως 70 ετών, με το μέσο προσδόκιμο ζωής, μετά τη διάγνωση, να μην ξεπερνά τα τέσσερα χρόνια, και σχεδόν οι μισοί ασθενείς χάνουν τη ζωή τους μέσα σε 14 με 18 μήνες, συνήθως εξαιτίας αναπνευστικής ανεπάρκειας.

Στους ποδοσφαιριστές, η εμφάνιση της ALS είναι συχνότερη από ότι στον γενικό πληθυσμό, καθιστώντας τη γνωστή και ως «σύνδρομο Serie A», λόγω αντίστοιχων περιστατικών στην Ιταλία. Έρευνες δείχνουν ότι οι προϋποθέσεις όπως οι συνεχείς μικροτραυματισμοί και η έντονη σωματική καταπόνηση μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο.

Σύνδεση με διάσημους ασθενείς και περαιτέρω ερευνητικές εξελίξεις

Η ALS παραμένει μια αδιόρατη απειλή, καθώς η εξέλιξη της νόσου ακολουθεί προοδευτική απώλεια μυϊκού ελέγχου, χωρίς οριστική θεραπεία σήμερα. Έχει προσβάλει παγκοσμίως γνωστές προσωπικότητες, όπως ο αστροφυσικός Στίβεν Χόκινγκ, που έζησε πάνω από 55 χρόνια με τη νόσο και ο θρυλικός παίκτης μπέιζμπολ Λου Γκέριγκ. Πιο πρόσφατα, στις 19 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός Eric Dane από τη σειρά Grey’s Anatomy, πέθανε σε ηλικία 53 ετών.

Επιστημονικές ομάδες στις ΗΠΑ ανακάλυψαν πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι η ALS ενδέχεται να είναι αυτοάνοσο νόσημα. Φλεγμονώδη ανοσοκύτταρα (CD4+ Τ κύτταρα) φαίνεται να στρέφονται εναντίον συγκεκριμένων πρωτεϊνών του νευρικού συστήματος, ανοίγοντας νέους δρόμους για θεραπείες και κατανόηση της ασθένειας.