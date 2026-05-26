Η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που ισχύει από τις 8 Απριλίου είναι πάνω από αμφίβολη καθώς ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται με φοβερή δυσκολία και καθυστέρηση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ επρόκειτο να επιχειρήσουν την τοποθέτηση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ και για αυτό επλήγησαν.

Ειδικότερα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι επιδρομές έγιναν σε αυτοάμυνα για την προστασία αμερικανικών δυνάμεων από απειλές του ιρανικού στρατού.

Ο εκπρόσωπος της CENTCOM, Τιμ Χόκινς, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός «συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, πόλη-λιμάνι στο νότιο Ιράν και έδρα σημαντικής ιρανικής ναυτικής βάσης στα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσαν οι New York Times.

Μάρκο Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία

Και ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν εν μέσω εκεχειρίας το Ιράν ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του ανέφερε ότι παρά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών είναι εφικτή.

Δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο Κατάρ, παρά τις αμερικανικές επιδρομές στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν. «Σήμερα πραγματοποιήθηκαν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, οπότε θα δούμε αν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην Τζαϊπούρ κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ινδία.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ είπε «πρέπει να είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Οπως μεταδίδει το Reuters, σημείωσε ότι η διατύπωση της συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με το Ιράν ενδέχεται να απαιτήσει «μερικές ακόμη ημέρες» μέχρι να οριστικοποιηθεί.

Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο

Νωρίτερα ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή σου στο truth social αναφερόμενος στο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν είπε ότι θα πρέπει είτε να παραδοθεί στις ΗΠΑ, είτε να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτήρισε το εμπλουτισμένο ουράνιο «πυρηνική σκόνη» και υποστήριξε ότι θα πρέπει είτε να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή είτε να καταστραφεί επιτόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, υπό την επίβλεψη διεθνούς οργανισμού ατομικής ενέργειας.

Δε διευκρίνισε ωστόσο αν αναφέρεται αποκλειστικά στα περίπου 440 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που εκτιμάται ότι διαθέτει το Ιράν ή στο σύνολο του αποθέματος της χώρας.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ζητούν την απομάκρυνση ολόκληρου του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας.

Μαίνεται η σύγκρουση Ισραήλ – Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα μπαράζ επιθέσεων και στο άλλο μέτωπο της Μέσης Ανατολής μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι εξαπέλυσε αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον τριών στρατοπέδων και στρατιωτικής θέσης στο βόρειο Ισραήλ, «σε ανταπόδοση για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από τον ισραηλινό στρατό.

Οι επιθέσεις έγιναν μερικές ώρες αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως διέταξε να «ενταθούν» οι επιχειρήσεις στον Λίβανο, υποσχόμενος ότι «θα συντρίψουμε» τη σιιτική παράταξη.

Με σειρά ανακοινώσεών του, το κίνημα ανέλαβε την ευθύνη για τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο στρατόπεδο Σομέρα, επιθέσεις εναντίον άλλων δύο στρατιωτικών μονάδων στο βόρειο Ισραήλ, καθώς και εναντίον στρατιωτικής θέσης στη Μισγκάβ Αμ.

Σημειώνεται ότι χθες Δευτέρα οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο.

Αεροπορικές επιδρομές έβαλαν στο στόχαστρο κοινότητες στις περιφέρειες της Τύρου και της Ναμπάτιας, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Χθες το βράδυ, η ισραηλινή αεροπορία συνέχισε πλήττοντας τον ανατολικό Λίβανο, πάντα κατά το ANI. «Οκτώ βομβαρδισμοί στοχοποίησαν τη Μασγάρα, στη δυτική Μπεκάα, δημιουργώντας ζώνη πυρός γύρω από την κοινότητα», τόνισε.

Δεκάδες επιδρομές σημειώθηκαν σε πόλεις και χωριά του νοτίου Λιβάνου, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, που επέβαιναν σε δυο οχήματα και σε μοτοσικλέτα, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ δημοσιοποίησε διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων δέκα και πλέον κοινοτήτων, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στις περιφέρειες Τζαζίν και Ναμπάτια, κι άλλες που αφορούσαν την Τύρο και τα περίχωρά της, συμπεριλαμβανομένου καταυλισμού παλαιστινίων προσφύγων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τις 22:30 ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», έπληξε «πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ», χρησιμοποιώντας «περίπου 85 όπλα» σε «διάφορες περιοχές του Λιβάνου» προκειμένου «να εξαλείψει απειλές».

Ακόμη, ανέφερε ότι «εξάλειψε τρομοκράτες της Χεζμπολάχ που επιχειρούσαν με μοτοσικλέτες».

Αυξάνεται διαρκώς ο φόρος αίματος

Οι επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3.185 ανθρώπους από την έναρξη του νέου πολέμου, τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποιήθηκε χθες και πρόσθεσε 34 θανάτους στο σύνολο μέσα σε μια μέρα.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες το πρωί ότι υπαξιωματικός του σκοτώθηκε «σε μάχη» στον νότιο Λίβανο, με τις απώλειες στις τάξεις του να φτάνουν τις 23 το διάστημα αυτό.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στο λιβανικό έδαφος και για πλήγμα εναντίον «συγκέντρωσης στρατιωτών» σε κοινότητα του βόρειου Ισραήλ «με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα».

Νετανιάχου: «Θα συντρίψουμε τη Χεζμπολάχ»

«Δεν επιβραδύνουμε, απεναντίας, ζήτησα να επιταχύνουμε», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Telegram. «Θα εντείνουμε τα πλήγματα, θα εντείνουμε την ισχύ (τους), και θα συντρίψουμε» τη Χεζμπολά, διεμήνυσε.

«Για κάθε drone με εκρηκτικά πρέπει να πέφτουν δέκα κτίρια στη Βηρυτό», είπε από την πλευρά του ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Χθες στο τέλος της ημέρας κάτοικοι έφευγαν από τη νότια Βηρυτό, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολά, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Στον κυριότερο οδικό άξονα, δεκάδες αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες έφευγαν, ενώ ο δρόμος ήταν άδειος στην αντίστροφη κατεύθυνση.

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, άλλος βαρόνος της ισραηλινής άκρας δεξιάς, απαίτησε να ξαναρχίσει «εντατικός πόλεμος» και να «καταληφθεί ο έλεγχος» του ποταμού Ζαχράνι, βόρεια από τον Λιτάνι.

Ο ισραηλινός στρατός, που έχει κυριεύσει ζώνη βάθους κάπου 10 χιλιομέτρων στο λιβανικό έδαφος, έλαβε διαταγή να σκοτώσει κάθε μαχητή της Χεζμπολάχ που βρίσκεται στον νότιο Λίβανο, από τα ισραηλινολιβανικά σύνορα ως τον Λιτάνι.

Οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, αναμένεται να συνεχίσουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις τους στην Ουάσιγκτον τη 2η και την 3η Ιουνίου, έπειτα από συνάντηση αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεών τους στο αμερικανικό Πεντάγωνο την 29η Μαΐου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζοζέφ Αούν, υπερασπίστηκε χθες την απόφασή του να διαπραγματευτεί με το Ισραήλ, επανεβεβαιώνοντας πως η πλήρης αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο είναι «μη διαπραγματεύσιμη» προϋπόθεση.

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ επανέλαβε προχθές Κυριακή το βράδυ την αντίθεση του κινήματος στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ κι απέρριψε τον αφοπλισμό της παράταξης.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τον κατηγόρησε ότι επιδιώκει την «ανατροπή» της κυβέρνησης και θέλει να «ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος».

Η στρατιωτική και ρητορική κλιμάκωση καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να οριστικοποιήσουν τους όρους πιθανής συμφωνίας ειρήνης, παρά τις πελώριες αποκλίσεις, μεταξύ άλλων για την υπόθεση του Λιβάνου–η Τεχεράνη αξιώνει η όποια συμφωνία να εφαρμοστεί σε «όλα» τα μέτωπα.