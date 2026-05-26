Ο τομέας αυτοδιοίκησης του ΠαΣοΚ συνεδρίασε εκτάκτως το Σαββατοκύριακο με αφορμή τον νέο κώδικα που προωθεί ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Χαρακτηρίζει μάλιστα τον νέο κώδικα ως «ταφόπλακα» μίας αυτοδύναμης αυτοδιοίκησης και αποφάσισε την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων, με σκοπό να αναδειχθούν οι προτάσεις του ΠαΣοΚ, πάνω σε έναν θεσμό που όπως τονίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί «την ψυχή της παράταξης».

Για να πετύχει όμως κάτι πρέπει να συμμετέχουν και η αρχή θα γίνει με εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση στην οποία θα μετέχουν μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Δούκας και ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Άλλωστε κανείς δεν ξεχνά στο ΠαΣοΚ, πως ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές του κόμματος, η αυτοδιοίκηση ήταν ένας από τους πυλώνες που το κράτησαν όρθια τη Χαριλάου Τρικούπη και τη βοήθησαν να αντλήσει δυνάμεις και να ανακάμψει. Ειδικά σε μία εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μπει σε τροχιά εξουσίας, χωρίς όμως ποτέ του να καταφέρει να συγκεντρώσει τις δυνάμεις εκείνες που θα τον έκαναν ισχυρό πόλο εντός της ΚΕΔΕ.

Σήμερα το ΠαΣοΚ απειλείται και πάλι από τα αριστερά του, όμως η εικόνα του είναι καλύτερη από ότι ήταν πριν από δέκα χρόνια. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει κερδίσει μεγάλους Δήμους και περιφέρειες, ενώ η σύγκρουση με την κυβέρνηση είναι σφοδρή σε κάθε πεδίο της πολιτικής.

Το παρασκήνιο

Στο πλαίσιο αυτό ο τομέας αυτοδιοίκησης διοργανώνει εκδήλωση, μαζί με την επιτροπή διεύρυνσης, στις 27 Απριλίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει δύο πράγματα. Αφενός, το σχέδιο του ΠαΣοΚ για πολιτική αλλαγή συνεχίζεται και πως η διεύρυνση του χώρου ξεκινάει από την τοπική αυτοδιοίκηση, που υπάρχουν πολλές εστίες διάσπαρτες που πρέπει να ενωθούν. Αφετέρου, ο Νίκος Ανδρουλάκης που θα τοποθετηθεί στην εκδήλωση, θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα και σε ό,τι εκείνος πει σήμερα που ανακοινώνει τον νέο πολιτικό του φορέα.

Εκτός όμως από τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, παρόντες στην εκδήλωση θα είναι επίσης ο δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης στην ΚΕΔΕ Χάρης Δούκας, ο πρώην περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, ο δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, ο βουλευτής και υπεύθυνός Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών Παναγιώτης Δουδωνής, αλλά ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης.

Ο νέος «κώδικας» της κυβέρνησης

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης και αφορμή της, θα είναι οι αλλαγές που επιθυμεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση στην αυτοδιοίκηση. Αλλαγές που για το ΠαΣοΚ δεν είναι παρά μία «στεγνή συρραφή διατάξεων τακτοποιητικού χαρακτήρα, που δεν ενσωματώνει κρίσιμες αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτονομίας».

Ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης αξίζει να σημειωθεί απασχόλησε και την ΚΕΔΕ, με τον Χάρη Δούκα να κάνει λόγο για μία ακόμη επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης «που καταργεί και τα τελευταία ψήγματα αυτοτέλειας των δήμων, καταστρατηγώντας το ίδιο το Σύνταγμα, το άρθρο 102, που προβλέπει ότι «οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια»».

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠαΣοΚ με το Πολιτικό Συμβούλιο, που είχε διεξαχθεί με αφορμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση, είχε μιλήσει για την ανάγκη της αποκέντρωσης εξουσιών και πόρων. Κάτι που αναμένεται να υπενθυμίσει και στην εκδήλωση της Τετάρτης και να επιτεθεί στην κυβέρνηση για συγκεντρωτισμό εξουσιών, αλλά και για το άρθρο 730 του νέου κώδικα.

Ο κ. Δούκας υπογραμμίζει πως το συγκεκριμένο άρθρο αναθέτει ουσιαστικά σε υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, να αποφασίζουν για το πόσους και ποιους εργαζόμενους έχει ανάγκη ο κάθε δήμος. Αυτή η διάταξη έχει σαν άμεση συνέπεια όπως έχει υπογραμμίσει να παραγκωνίζονται οι δήμαρχοι και οι εκλεγμένες δημοτικές αρχές, καθώς «αναθέτει σε υπηρεσιακούς παράγοντες των δύο υπουργείων να εμφανίζονται στα δικαστήρια που εκδικάζουν υποθέσεις απολύσεων εργαζομένων και κόντρα στις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, να υποστηρίζουν την απόλυση εργαζομένων, που οι κατά τόπους δημοτικές αρχές έχουν κρίνει ότι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία των δήμων».

«Αγχωμένη η κυβέρνηση»

Ο Κώστας Τριαντάφυλλος μιλώντας στο Βήμα, βάζει ακόμη μία παράμετρο και τονίζει πως η κυβέρνηση «εκδηλώνει φανερά το άγχος της για την εκλογική της συντριβή και στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, εισάγοντας ένα σπάνιο και αποτυχημένο εκλογικό σύστημα, που ακροβατεί στα όρια της δημοκρατικής νομιμότητας, αλλοιώνει την αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου, περιορίζει τη δημοκρατική νομιμοποίηση των δημάρχων και εγείρει θέματα για το αδιάβλητο της ψηφοφορίας».

Παράλληλα στέκεται ιδιαίτερα στα οικονομικά των Δήμων που όπως επισημαίνει η κυβέρνηση συνεχίζει τον οικονομικό στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης, καθώς «δεν ενσωματώνει ρητά τις θεμελιώδεις εγγυήσεις οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Δεν κατοχυρώνει ίδιους πόρους, δεν εξασφαλίζει πραγματική φορολογική ευχέρεια και δεν περιλαμβάνει μηχανισμούς με τους οποίους η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κράτος στους ΟΤΑ θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους».

Ενώ για τη διατύπωση του άρθρου 730 που φαίνεται να απασχολεί αρκετούς Δήμους ο τομεάρχης αυτοδιοίκησης του ΠαΣοΚ υπογραμμίζει πως «η κυβέρνηση δεν κρατά ούτε τα προσχήματα: καταργούνται και τα λιγοστά ψήγματα αυτοτέλειας και αυτονομίας των Δήμων» καθώς όπως εξηγεί στο εξής τα υπουργεία θα αποφασίζουν «ακόμη και πόσους εργαζόμενους χρειαζόμαστε και ποιοι θα αποχωρούν».