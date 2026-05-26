Ώρα Τσίπρα απόψε στο Θησείο, με την ανακοίνωση του νέου κόμματος και του ονόματος του. Εκεί στρέφεται και το βλέμμα των άμεσα ενδιαφερόμενων του Μεγάρου Μαξίμου και της Χαριλάου Τρικούπη.

Η προσέγγιση της κυβέρνησης, απέναντι στο νέο σχήμα παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς, όπως γράφει ο ΒΗΜΑτοδότης, στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αλλάξει τακτική, αλλά και τόνους απέναντι στο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Η μεταστροφή αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο της γραμμής που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει η κυβέρνηση, στην προσπάθεια να μην ενταχθεί σε ένα κλίμα τοξικότητας που εκτιμά ότι θα υπάρξει πιο έντονα, το επόμενο διάστημα.

Εξίσου ενδιαφέρον θα είναι εάν η κυβέρνηση καταφέρει να διατηρήσει αυτή τη στρατηγική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και μετά από τη σημερινή ημέρα. Οι αναλύσεις είναι ήδη πολλές: Για το αν η κυβέρνηση θα αναγάγει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό πολιτικό αντίπαλο, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τον Νίκο Ανδρουλάκη, ή θα πράξει το αντίθετο, αν θα «τσιμπήσει» δηλαδή, ώστε να παίξει και στο γήπεδο που ξέρει να παίζει ο πρώην πρωθυπουργός.

Για την ώρα, όπως επισημαίνει ο ΒΗΜΑτοδότης, το στίγμα το έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι υπάρχει πολλή επικοινωνία, χωρίς πρόσωπα, χωρίς προγραμματικό λόγο και χωρίς αυτοκριτική από τον κ. Τσίπρα. Επίσης ότι οι προσωπικές ατζέντες μετατρέπονται σε κόμματα. «Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα, ο κόσμος θέλει να ακούσει και να δει να εφαρμόζονται πολιτικές κοστολογημένες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Κατά τα λοιπά, στην κυβέρνηση επισημαίνουν ότι θα αναμένουν να ακούσουν τι έχει να πει και κυρίως αν θα υπάρξει κοστολογημένο πρόγραμμα. Η συνέχεια θα δείξει πώς και με ποια ένταση θα κινηθεί η κυβέρνηση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως και οι ίδιοι ομολογούν, δεν είναι ένας νέος πολιτικός που διεκδικεί μία ευκαιρία, αλλά έχει κυβερνήσει για πέντε χρόνια.

Η Χαριλάου Τρικούπη

Για την ώρα, στη Χ. Τρικούπη κρατάνε μια στάση αναμονής. Όχι για αυτά που θα πει ο κ. Τσίπρας, αλλά για την αποδοχή που θα έχουν στο εκλογικό ακροατήριο, κάτι που θα φανεί στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Τότε υπολογίζουν ότι μπορούν να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση της δυναμικής που μπορεί να αναπτύξει το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Το βέβαιο είναι ότι οι επιτελείς του Νίκου Ανδρουλάκη αναμένουν ανακατατάξεις, δεν τρέφουν αυταπάτες. Θεωρούν ότι το νέο κόμμα θα τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης από τον «επικοινωνιακό μηχανισμό» της ΝΔ, που προτιμά για αντίπαλο τον κ. Τσίπρα, για να του θυμίσει τα πεπραγμένα της δικής του διακυβέρνησης και να τα συγκρίνει με την κυβερνητική θητεία της ΝΔ. Σε ό,τι αφορά τυχόν δημοσκοπικές αναταράξεις, εκτιμούν ότι αν υπάρξουν, θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, παρατήρησε ότι «όταν παραδίδεσαι στο μάρκετινγκ, σημαίνει ότι υποτιμάς την πολιτική ουσία». Το ΠαΣοΚ, πρόσθεσε, θεωρεί ότι «οι συγκρούσεις με τη Ν.Δ. είναι πολιτικές, ιδεολογικές και αξιακές». Και ότι η στρατηγική του ΠαΣοΚ δεν αλλάζει. Μέτωπο μόνο με τη ΝΔ, αλλά «δε θα μείνει αναπάντητη κάθε προσπάθεια του κ. Τσίπρα να εμφανίσει εαυτόν ως κάτι νέο, παρουσιάζοντας το ΠαΣοΚ ως σχήμα παρωχημένο και αδύναμο να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη».