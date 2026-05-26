Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται εκ νέου η Μέση Ανατολή, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Τρίτης απείλησε με νέο τελεσίγραφο την Τεχεράνη, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν θέσεις πυραύλων στο νότιο Ιράν, καθώς και σκάφη που επιχειρούσαν να ποντίσουν νάρκες.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, δια στόματος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Χαμενεϊ: «Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στη Μ. Ανατολή»

Σε διάγγελμά του μέσω Telegram με αφορμή το Χατζ, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στην περιοχή, ενώ οι χώρες του Κόλπου θα σταματήσουν να λειτουργούν ως «ασπίδα» για τις βάσεις των ΗΠΑ.

«Οι δείκτες του χρόνου δεν θα γυρίσουν πίσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο χάνουν το προηγούμενο κύρος τους, αλλά μέρα με τη μέρα απομακρύνονται από την περιοχή», τόνισε ο Χαμενεΐ, καλώντας παράλληλα τα ισλαμικά έθνη σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας και συνεργασίας για τη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας τάξης.

Σκληρή γλώσσα από Ιράν κατά Ισραήλ

Ο Ιρανός ηγέτης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση και κατά του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για ένα «κλονισμένο σιωνιστικό καθεστώς» και έναν «καρκινικό όγκο» που πλησιάζει στα τελικά στάδια της ύπαρξής του. Μάλιστα, υπενθύμισε παλαιότερη πρόβλεψη του προκατόχου του, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιβιώσει πέρα από την επόμενη εικοσαετία.

Παγκόσμιο προσκλητήριο για το «Κάτω η Αμερική»

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Χαμενεΐ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο φετινό Χατζ και στην παραδοσιακή τελετουργία της «Αποκήρυξης των Πολυθεϊστών» (μπαράατ), ζητώντας αυτή να λάβει παγκόσμιες διαστάσεις και να ξεπεράσει τα θρησκευτικά σύνορα.

«Το “Κάτω η Αμερική” και το “Κάτω το Ισραήλ” πρέπει να γίνουν τα κοινά συνθήματα της Ισλαμικής Ούμα και όλων των καταπιεσμένων του κόσμου, με μπροστάρη τη νέα γενιά», κατέληξε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, στέλνοντας σήμα παρατεταμένης έντασης για το επόμενο διάστημα.