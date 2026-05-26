Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μετά τη σημαντική απουσία του από το κομματικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμανλής επιλέγει μια δημόσια παρέμβαση γεμάτη πολιτικά και στρατηγικά μηνύματα, κατά τη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη για την εξωτερική πολιτική.

Το επίκεντρο της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού είναι το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, η υποβάθμιση του Διεθνούς Δικαίου και η νέα τάξη πραγμάτων, όπου κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρότερου.

Στην ίδια εκδήλωση αναμένεται να δώσει το παρών και ο Αντώνης Σαμαράς.

Σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αμφιβολίες για τις ΗΠΑ

Ο Καραμανλής αναμένεται να χαρακτηρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «αμήχανη» κι «εξαφανισμένη» στις παγκόσμιες εξελίξεις, επισημαίνοντας την ανάγκη να βρει νέους ρόλους.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Παράλληλα, εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσο μια νέα ηγεσία στις ΗΠΑ μπορεί να επαναφέρει τη στρατηγική αμυντικής στήριξης στην Ευρώπη, κάτι που θεωρεί ίσως αδύνατο να επανέλθει.

Η Τουρκία στο στόχαστρο: Μήνυμα κατά της λανθασμένης κυβερνητικής στρατηγικής

Έντονη αναμένεται η αναφορά στις εξελίξεις γύρω από το ελληνικό και το τουρκικό πρόγραμμα εξοπλισμών, με αιχμές για το νομοθέτημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ο κ. Καραμανλής προειδοποιεί να μη στέλνει η κυβέρνηση λανθασμένα μηνύματα στην απέναντι πλευρά, τονίζοντας ότι ενώ η εθνική άμυνα πρέπει να ενισχυθεί, «συμφωνίες ειρήνης» που μοιάζουν με υποχωρήσεις, είναι επικίνδυνες.

Η κοινή παρουσία Καραμανλή και Σαμαρά: Σιωπηρή συμμαχία ή προπαρασκευή;

Η παράλληλη παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών σε σημαντικές εκδηλώσεις προκαλεί συζητήσεις, καθώς ο Σαμαράς δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση, αλλά ετοιμάζεται για τη δημιουργία νέου κόμματος. Η συνέργεια στην κριτική τους προς την κυβέρνηση φαίνεται να στέλνει μήνυμα ενότητας προς τον σκληρό πυρήνα της παράταξης.

Βολές για Δικαιοσύνη και θεσμούς

Η ομιλία αναμένεται να κλείσει με αναφορές στην κατάσταση των θεσμών και της Δικαιοσύνης, καταγγέλλοντας πρακτικές που υπονομεύουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο και προσεγγίζουν «εξωευρωπαϊκά» πρότυπα διακυβέρνησης.

Η τοποθέτηση του Κώστα Καραμανλή μπορεί να επηρεάσει ισχυρά το πολιτικό σκηνικό, ενώ η πρωτοβουλία Σαμαρά για νέο κόμμα αναμένεται να αναζωπυρώσει τις εσωτερικές αναταράξεις στη Νέα Δημοκρατία. Η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Info: Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη- Το Δίκαιο της Ισχύος»,

που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Γιάννης Μαρίνος