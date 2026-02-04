Ανοιχτός είναι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Κωνσταντίνου Τασούλα και του Αντώνη Σαμαρά εν αναμονή του επικείμενου ραντεβού τους στο Προεδρικό Μέγαρο, μια συνάντηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο σε πολιτικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο.Ο πρώην πρωθυπουργός είχε ζητήσει το ραντεβού να γίνει μετά τον εορτασμό της Υπαπαντής στην Καλαμάτα, όπου έδωσε ιδιαίτερο βάρος.

Τηλεφωνική επικοινωνία σε θερμό κλίμα

Οι δύο άντρες, που γνωρίζονται πολλά χρόνια και έχουν παρόμοια «Αβερωφική» αφετηρία, συνομίλησαν χθες, Τρίτη, τηλεφωνικά σε θερμό κλίμα ενώ ο κ. Σαμαράς, μίλησε και για τον εορτασμό, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκε και ο Κώστας Καραμανλής όπου έγινε και επίτιμος δημότης της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σαμαράς είπε στον κ. Τσούλα ότι σκοπεύει να παραμείνει λίγες ημέρες ακόμα στην Καλαμάτα και το πιθανότερο είναι ότι θα επιστρέψει στην Αθήνα την Πέμπτη. Οπότε ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να περάσει την κεντρική πύλη της Ηρώδου Αττικού για το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα.

Δριμεία κριτική Σαμαρά σε Μητσοτάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός σε χθεσινή συνέντευξη του σε τοπικό τηλεοπτικό μέσο, άσκησε δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για εκτεταμένη αίσθηση διαφθοράς, κατάχρηση εξουσίας από τους κυβερνώντες και τόνισε πως η αλαζονεία της κυβέρνησης προωθεί το μήνυμα:«Μητσοτάκης ή χάος». Αιχμηρά είπε ότι «άνοιξε άρον άρον τη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, διχαστικά, απολύτως επικοινωνιακά. Ας διαβάσουν τη δήλωση του Βενιζέλου και άλλων ειδικών. Ο Μητσοτάκης στοχεύει σε αποχή του κόσμου από τις κάλπες ελπίζοντας ότι με ένα πλαστό ποσοστό θα του επιτρέψει να διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον. Έτσι ευτελίζεται μια παράταξη και δεν κυβερνάται μία χώρα».

Το ενδεχόμενο του κόμματος Σαμαρά

Παραδέχθηκε ότι ακόμα βολιδοσκοπεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος, ενώ αναφέρθηκε και στη δική του νωπή προσωπική τραγωδία μετά την αιφνίδια απώλεια της κόρης του, Λένας. «H κατάσταση είναι οριακά κρίσιμη για τη χώρα. Η νέα αρχή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Μια αναγέννηση απαιτεί συνθέσεις, όχι διχασμό. Η κακή νοοτροπία του νεοέλληνα πρέπει να τελειώσει. Να ξαναβρούμε τις αξίες μας. Το σίγουρο είναι ότι τα σταθμίζω. Φυσικά με πονά πολύ η Λένα, λείπει κάθε ημέρα. Αλλά μην ανησυχείτε για μένα, εδώ είμαι, θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια, δεν κρύβομαι» απάντησε ερωτηθείς για τα μελλοντικά σχέδιά του.