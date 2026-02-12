Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου αναμένεται να περάσει το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο του κύκλου επαφών που πραγματοποιεί ο Κωνσταντίνος Τασούλας με τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας.

Η πρωτοβουλία για τις διαδοχικές αυτές συναντήσεις ανήκει στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η ιδέα συζητήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος την υποστήριξε, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια ευρύτερη θεσμική κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου, της συνεννόησης και ενός κλίματος πολιτικής ομοψυχίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνάντηση του Κώστα Τασούλα με τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να δώσει το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο αναδεικνύεται σε ένα από τα βασικά πολιτικά διακυβεύματα της επόμενης εκλογικής περιόδου.