Έφοδος στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της έρευνας για την έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα που στοίχησε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΑΕΕ πραγματοποίησε έφοδο στην κατοικία του Κώστα Τζιωρτζιώτη, καθώς και στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Στο σπίτι του Τζιωρτζιώτη κατασχέθηκαν λογιστικά έγγραφα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που συνδέεται με την διερεύνηση των αιτιών της φονικής έκρηξης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζιωρτζιώτης μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας του εργοστασίου είχαν συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου, πριν αφεθούν ελεύθεροι. Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών.