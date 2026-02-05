Τη στιγμή που εκατοντάδες άνθρωποι ζητούν να αποκαλυφθούν τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα», νέα στοιχεία αποκαλύπτονται όσον αφορά το σημείο της διαρροής προπανίου το οποίο διείσδυσε σε αδήλωτο υπόγειο χώρο, όπου και σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή.

Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Το σημείο της έκρηξης

Πραγματογνώμονες αναμένεται να βρεθούν ξανά σήμερα στο χώρο του εργοστασίου προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες για τα αίτια της έκρηξης ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Στον χώρο, έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από την Λάρισα αλλά και οι πραγματογνώμονες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες στο κομμάτι που προκάλεσε την έκρηξη. Οι έρευνες είχαν σταματήσει γιατί υπήρχε ο φόβος να σημειωθεί και νέα έκρηξη.

Παράλληλα συνεχίζεται το ανακριτικό έργο έτσι ώστε να ριχθεί φως στο τι υπήρχε, τι δεν λειτουργούσε σωστά και να αποδοθούν στη συνέχεια οι ποινικές ευθύνες από την πλευρά της εισαγγελίας που έχει αναλάβει την υπόθεση.