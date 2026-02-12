Η λειψυδρία, το κυβερνητικό σχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να τρέξουν τα έργα στην Αττική προκαλούν δίψα… για τζίρους και κέρδη.

Μεγάλοι εγχώριοι και διεθνείς επιχειρηματικοί όμιλοι παίρνουν θέσεις μάχης για έργα ύψους 10 δισ. ευρώ που θα απαιτηθούν έως το 2040 στην Ελλάδα για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία.

Μία πρώτη γεύση… θα αποπειραθούν να λάβουν από το πρώτο πακέτο των έργων ύψους 3,5 δισ. ευρώ της ΕΥΔΑΠ και του κράτους που αφορούν στη λειψυδρία της Αττικής αλλά και από τη μεγάλη αξία της διαχείρισης του αρδευτικού νερού από την ΕΥΑΘ στους νομούς πέριξ του λεκανοπεδίου και πέριξ της Θεσσαλονίκης.

Η λειψυδρία και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την Αττική

Το μεγάλο παιχνίδι για την είσοδο των επενδυτών ανοίγει μέσα από δύο αποφάσεις:

Η πρώτη είναι η επίσπευση των έργων για τη λειψυδρία στην Αττική μετά την κήρυξη της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έργα όπως αυτα που θα τρέξει η ΕΥΔΑΠ ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία στην Αττική που αφορούν στο δίκτυο εντός του νομού για τη μείωση των διαρροών στο σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ανατολική Αττική, μονάδες ανακύκλωσης και επαναχρηστιμοποίησης νερού για άρδευση και η εγκατάσταση ψηφιακών υδρόμετρων στις οικίες και τις επιχειρήσεις. Τα έργα αυτά θα ανατεθούν ώστε να ωριμάσουν και να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί στην ειδική μονάδα (PPF) του Υπερταμείου.

Επίσης στο ίδιο πλαίσιο της προκήρυξης με υψηλές ταχύτητες το δημόσιο πρόκειται να χρηματοδοτήσει με 1 δισ. ευρώ μεγάλα έργα όπως το «Εύρητος» ύψους 535 εκατ. ευρώ. Η προκήρυξη του αναμένεται στο τέταρτο τριμηνο του 2026 και δεν αποκλείεται να τρέξει στα πρότυπα των έργων για τον «Daniel», δηλαδή με κλειστές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Και αν το έργο καθυστερήσει η ΕΥΔΑΠ έχει το plan B που είναι οι χωροθετήσεις μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού ή και υφάλμυρου νερού. Πρόκειται για έργα ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ τα οποία συμπληρώνονται και από γεωτρήσεις κατά μήκος του καναλιού του Μόρνου.

Το νομοσχέδιο Παπασταύρου για λειψυδρία και διαχείριση υδάτων

Η δεύτερη απόφαση έχει να κάνει με το νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση και το ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον Σταύρο Παπασταύρου.

Με βάση το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026 η πρόταση νόμου αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Οι πληροφορίες, όμως, αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο στο χρονοδιάγραμμά του παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση.

Το σχέδιο Παπασταύρου προβλέπει τη γιγάντωση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Η πρώτη θα απορροφήσει τους παρόχους ύδρευσης και άρδευσης στις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Βοιωτίας, Φωκίδας και Εύβοιας. Η δεύτερη θα κινηθεί αντίστοιχα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Πηγές του ΟΤ, σημειώνουν ότι οι δύο εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης μπορούν να στήσουν εταιρείες άρδευσης στις οποίες θα συμμετέχουν και ιδιώτες επενδυτές με μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής σε αυτές. ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ θα κρατούν πάντα το 51% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών. Αξίζει δε, να τονιστεί ότι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ με την απόκτησης των τοπικών παρόχων διευρύνουν τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή τους βάση ανεβάζοντας με τον τρόπο αυτό και τις αξίες των μετοχών τους.

Οι μπίζνες αυτές κεντρίζουν και το ενδιαφέρον επενδυτών για την είσοδο τους στις μετοχές και ιδίως της ΕΥΔΑΠ. Τέτοιο ενδιαφέρον οι πληροφορίες φέρουν να εκδηλώνεται στη διοίκηση της εταιρείας σε πρόσφατα διεθνή roadshows.

Η πρώτη συμμαχία στον «πόλεμο» για το νερό

Η μεγάλη πίτα… των έργων για τη λειψυδρία φέρνει σε θέσεις μάχης εγχώριους και διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους.

Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε η AKTOR ανακοινώνοντας χθες τη σύναψη μνημονίου για την αποκλειστική συνεργασία με τον κολοσσό στα έργα και τη διαχείριση υδάτων SUEZ INTERNATIONAL.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του σχεδίου της συμφωνίας των AKTOR – SUEZ INTERNATIONAL στο ραντάρ τους βρίσκονται τόσο τα έργα για τη μείωση των απωλειών στα δίκτυα όσο για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκεκριμένο σχήμα, πέραν των προαναφερόμενων έργων και των κλασσικών που είναι η κατασκευή φραγμάτων και ταμιευτήρων, αποσκοπούν και στη συμμετοχή τους στη διαχείριση της άρδευσης. Οχήματα για αυτό το σκοπό θα αποτελέσουν οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ που θα επεκταθούν αποκτώντας τους περιφερειακούς παρόχους ύδατος.

Οι άλλοι παίκτες στη μάχη για τα έργα που αφορούν στη λειψυδρία

Τα σχέδια τους για τη διεκδίκηση έργων αλλά κι ενδεχομένως και στη διαχείριση της άρδευσης διεκδικούν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ και ΜΕΤΚΑ.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον περσινό Οκτώβριο ο Γεώργιος Περδικάρης Πρόεδρος Δ.Σ. της ΤΕΡΝΑ, υπογράμμισε ότι «η ύδρευση και η διαχείριση απορριμμάτων είναι δύο κρίσιμες υποδομές που απαιτούν άμεση προτεραιοποίηση. Τα υδάτινα αποθέματα μειώνονται, οι ανάγκες αυξάνονται – και η μόνη λύση είναι οι επενδύσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο ΑΒΑΞ με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Κωνσταντίνο Μιτζάλη να τονίζει τη σημασία για τις κατασκευαστικές της νέας γενιάς έργων που αφορούν στη βιωσιμότητα, την κλιματική κρίση και το περιβάλλον.

Πηγή: ot.gr