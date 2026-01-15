Οι πρώτες ημέρες του 2026 κύλησαν με αρκετές βροχές και χιόνια οι οποίες βοήθησαν να βελτιωθεί η κατάσταση στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ που τροφοδοτούν την Αττική. Ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει πιο έντονο από ποτέ.

Τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ δείχνουν ότι το απόθεμα στους ταμιευτήρες από την πρώτη ημέρα του χρόνου μέχρι και τις 13 Ιανουαρίου αυξήθηκαν περίπου κατά 74 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Τα πιο θετικά νέα έρχονται από τον Εύηνο και τον Μόρνο. Στο πρώτο φράγμα υπερδιπλαστιάστηκαν τα αποθέματα αφού από 31 εκατ. έφτασαν τα 68 εκατ. Την ίδια ώρα στον Μόρνο από τα 200 εκατ. έφτασε στα 240 εκατ.

Στην αντίπερα όχθη μικρή πτώση σημειώνουν ο Μαραθώνας και η Υλίκη. Συνολικά ο νέος χρόνος μπήκε με 399,7 εκατ. και στις 13/01 το σύνολο έδειχνε 473,8 εκατ. κυβικά μέτρα νερού.

Φτάνουν όμως αυτά τα βήματα για να μας κάνουν να χαμογελάμε; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Όπως θα δείτε στους πίνακες που ακολουθούν τα αποθέματα έχουν πέσει συνολικά κατά περίπου 800 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσα σε τέσσερα χρόνια, όσο χωράει περίπου και ο Μόρνος όταν είναι γεμάτος.

Θετικά νέα για τη λειψυδρία μόνο από τον Εύηνο

Εξετάζοντας επί μέρους τα δεδομένα των τελευταίων τριάντα ετών και παίρνοντας ως συγκρίσιμη ημέρα τη χθεσινή, μόνο η συγκομιδή του Εύηνου μπορεί να μας κάνει να χαμογελάμε. Τα 68 εκατ. είναι η έκτη καλύτερη από το 2002.

Η κορυφαία επίδοση είναι τα 94 εκατ. που είχε συγκεντρώσει το 2022, ωστόσο το 2025 την ίδια ημέρα είχε μόλις 35 εκατ.

Τραγική εικόνα σε Υλίκη και Μόρνο

Αντίθετα, τα πράγματα δείχνουν τραγικά στους άλλους ταμιευτήρες και μας δείχνουν το μέγεθος της λειψυδρίας. Στον Μόρνο η καλύτερη επίδοση που έχει σημειωθεί την ίδια ημερομηνία είναι τα 656 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2022. Σήμερα, έχει 240 εκατ. κυβικά, επίδοση που είναι η τρίτη χειρότερη των τελευταίων τριάντα ετών. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν από ένα χρόνο ακριβώς ο ταμιευτήρας του Μόρνου είχε σχεδόν 100 εκατομμύρια κυβικά νερού περισσότερα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Υλίκη. Τα 549 εκατ. κυβικά μέτρα νερού του 2020 έγιναν μόλις 145 εκατ. φέτος. Πρόκειται για τη δεύτερη χειρότερη επίδοση των τελευταίων τριάντα ετών και εκατό εκατομμύρια κυβικά λιγότερα από πέρσι την ίδια περίοδο.

Πτώση και στον Μαραθώνα

Πτώση σημειώνεται και στον ταμιευτήρα του Μαραθώνα αν και αυτός λειτουργεί επικουρικά. Πέρσι στις 13 Ιανουαρίου είχε 24,4 εκατ. κυβικά και φέτος μόλις 19,837 εκατ κυβικά. Πρόκειται για την τρίτη χειρότερη επίδοση των τελευταίων τριάντα ετών.

Οι αριθμοί που αποτυπώνουν το μέγεθος της λειψυδρίας

Αν αθροίσουμε όλα τα παραπάνω βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα πως η κατάσταση είναι τραγική. Το 2020 ήταν η καλύτερη εικόνα μετρώντας περισσότερα από 1,2 δισ. κυβικά την ώρα που φέτος έχουμε 473 εκατ. κυβικά μέτρα νερού. Τα τελευταία χρόνια μόνο το 2009, όταν και πάλι αντιμετωπίσαμε ανάλογο πρόβλημα, είχαν χειρότερη επίδοση.

Για να έχουμε καλύτερη αρκεί να κάνουμε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο όταν είχαμε 640,4 εκατ. κυβικά μέτρα νερού.

Οι ανάγκες της Αττικής

Τα χιόνια που έπεσαν τις τελευταίες ημέρες του 2025 και στις αρχές του 2026, σε συνδυασμό με τις βροχές βελτίωσαν δεδομένα την κατάσταση, αλλά αυτό δεν φτάνει. Η Αττική χρειάζεται περίπου 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως για την κάλυψη των αναγκών της.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό σε περίπτωση ανομβρίας τα αποθέματα θα έφταναν για κάτι παραπάνω από ένα χρόνο. Ήδη, έχουν παρθεί μέτρα από την Κυβέρνηση, ωστόσο είναι απαραίτητο να βοηθήσουν και οι κλιματολογικές συνθήκες.