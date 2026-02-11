Σε ηλικία 80 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας «Πλαίσιο», αφήνοντας πίσω του μια επιχειρηματική διαδρομή που ταυτίστηκε με την εξέλιξη της πληροφορικής και της λιανικής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Γεράρδος γεννήθηκε το 1946 στο Παλαιό Φάληρο και ήταν πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το 1969, σε ηλικία μόλις 23 ετών κι ενώ ήταν ακόμη φοιτητής, ίδρυσε το «Πλαίσιο» στην οδό Στουρνάρη. Το πρώτο κατάστημα, μόλις 14 τετραγωνικών μέτρων, διέθετε είδη σχεδίου για φοιτητές του Πολυτεχνείου, το πρώτο βήμα μιας πορείας που θα άλλαζε τον χάρτη της τεχνολογίας στη χώρα.

Η σταδιακή είσοδος στην αγορά της πληροφορικής συνοδεύτηκε από αυξημένη ζήτηση και επέκταση του δικτύου, ενώ το 1988 δημιουργήθηκε το «Πλαίσιο Computers», με τη σημερινή της εταιρική μορφή.

Η φιλοσοφία της τόλμης και της επιμονής

Ο ίδιος συνήθιζε να λέει: «Μπορεί να μην είχα το υψηλότερο IQ, όμως είχαμε το ψυχικό σθένος να πολεμήσουμε. Δε μασάω. Θα πέσω, αλλά θα ξανασηκωθώ».

Η στάση αυτή αποτύπωνε τη φιλοσοφία του: τόλμη, αντοχή και συνεχής αναζήτηση της καινοτομίας. Ταξίδευε συχνά στις ΗΠΑ, παρακολουθούσε τις τεχνολογικές εξελίξεις και φρόντιζε να τις προσαρμόζει έγκαιρα στην ελληνική αγορά.

Οι σταθμοί που άλλαξαν την αγορά τεχνολογίας

Η πορεία του «Πλαίσιο» περιλαμβάνει σειρά πρωτοποριακών κινήσεων:

1986: Συναρμολόγηση του πρώτου ελληνικού υπολογιστή Turbo-X.

1995: Εισαγωγή της multi-channel λιανικής με τηλεφωνικές πωλήσεις, fax και καταλόγους.

1999: Δημιουργία του πρώτου ελληνικού e-shop «plaisio.gr» και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

1999–2008: Ένταξη για οκτώ συνεχόμενα χρόνια στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.

2005: Επέκταση στη Βουλγαρία με την ίδρυση της Plaisio Computers JSC.

2009: Λειτουργία υπερσύγχρονου κέντρου logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα.

2019: 50 χρόνια λειτουργίας, 25 καταστήματα και είσοδος στις λευκές συσκευές.

Μια παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά

Παρά την έντονη επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Γιώργος Γεράρδος αναφερόταν συχνά στα μαθήματα ζωής που αποκόμισε από το Πολυτεχνείο και τη σημασία της αναλυτικής σκέψης και της επιμονής.

Ιδιαίτερη υπερηφάνεια εξέφραζε για τον γιο του, Κώστα Γεράρδο, ο οποίος από το 2021 έχει αναλάβει τη θέση του CEO. Η παρακαταθήκη του ήταν σαφής: συνέχιση με το ίδιο πάθος, τόλμη και πίστη στην καινοτομία.

Το αποτύπωμα ενός πρωτοπόρου

Ο Γιώργος Γεράρδος κατάφερε να μετατρέψει ένα μικρό κατάστημα σε έναν όμιλο που έγινε συνώνυμο της τεχνολογίας και της εξυπηρέτησης στην Ελλάδα.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και μια ισχυρή κληρονομιά που συνδέεται με την ψηφιακή εξέλιξη της χώρας.

Το «Πλαίσιο» αποχαιρετά τον Γιώργο Γεράρδο

Η εταιρεία «Πλαίσιο» με βαθιά λύπη ανακοίνωσε την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, Ιδρυτή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο.

«Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος και την ίδια ανήσυχη ματιά προς το μέλλον», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Γεννημένος το 1946 στο Παλαιό Φάληρο, από σκληρά εργαζόμενους γονείς, μεγάλωσε με αξίες, παιδεία και όνειρα. Χάρη στην πίστη των γονιών του, φοίτησε με υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών. Από τα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη δημιουργικότητά του: γεννούσε ασταμάτητα ιδέες, βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του και δε φοβήθηκε ποτέ να ρισκάρει για να κάνει πράξη το όραμά του.

Το 1969, ως δευτεροετής φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με λίγα δανεικά χρήματα από συγγενείς και φίλους και με πολύ περισσότερη τόλμη απ’ ό,τι εργαλεία, άνοιξε ένα μικρό κατάστημα 14 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Στουρνάρη. Εκεί μπήκαν τα θεμέλια μιας πορείας που έμελλε να οδηγήσει στη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα.

«Ο Γιώργος Γεράρδος δε φοβήθηκε ποτέ το άγνωστο. Γι’ αυτό και σε όλη τη ζωή του παρέμεινε καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός. Στάθηκε δυνατός σε κάθε πρόκληση – όχι γιατί δεν δυσκολεύτηκε, αλλά γιατί ήξερε να σηκώνεται κάθε φορά που έπεφτε. Ήξερε πότε και πώς να οδηγήσει «το καράβι», ώστε να παραμένει πάντα μπροστά, πάντα επίκαιρος» υπογραμμίζεται.

«Για την ομάδα του ”Πλαισίου” δεν ήταν ο ”κύριος Γεράρδος”, ήταν απλώς ο κύριος Γιώργος. Εκείνος που ήξερε τους 1.700 συνεργάτες του με το μικρό τους όνομα, που συμβούλευε να ”μη μασάνε”, με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και που, ακόμη και στις δύσκολες ημέρες, χαμογελούσε και έλεγε με σιγουριά: ”Πλαίσιο είμαστε”.

Ο Γιώργος Γεράρδος αφήνει πίσω του, τον γιό του Κώστα και τα τρία εγγόνια του.

Οι λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας θα γνωστοποιηθούν σε νεότερη ανακοίνωση.

