Άρρηκτα συνδεδεμένο με τη νυχτερινή διασκέδαση σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ήταντο όνομα του Λάκη Ραπτάκη, που έφυγε αιφνίδια σήμέρα (5/2) το απόγευμα, από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, στο σπίτι του στη Γλυφάδα, προδομένος από την καρδιά του.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο, όπου ήταν ευρέως γνωστός για την επιρροή του στη διαμόρφωση του ελληνικού nightlife.

Ο γνωστός επιχειρηματίας βρέθηκε στο απόγειο της δραστηριότητάς του, τη δεκαετία του 1980 και του 1990 φτάνοντας –σύμφωνα με συνεργάτες του– να ελέγχει έως και 46 μαγαζιά διασκέδασης, από νυχτερινά κέντρα μέχρι μπαρ και κλαμπ. Ανάμεσά τους η «Αίγλη», οι «Χάντρες», το «Amazon», το «Lobby» το «4711» στο Κολωνάκι, το «Μπόντρουμ» στη Ρόδο.

Ο μύθος λέει ότι ο Λάκης Ραπτάκης άνοιξε το πρώτο του μαγαζί το 1978 με δανεικά. Επρόκειτο για την ιστορική ντίσκο «Tiffany’s» στη Θεσσαλονίκη, που σάρωσε. Στη συνέχεια, εμπνευσμένος από το Studio 54 του Μανχάταν, άνοιξε τη θρυλική «Disco 51» στην οδό Προξένου Κορομηλά 51, ενώ στο «βιογραφικό» του καταγράφεται ακόμη το «Prive», το «Loft» που άνοιξε και στην Αθήνα, η θρυλική «Αλυσίδα» που έγινε κλαμπ στη Χαριλάου, αλλά και το «Φιξ».

Η Αίγλη Ζαππείου

Ξεχωριστή θέση στη «χρυσή εποχή» της διασκέδασης εκεί κατέχει η «Αίγλη» στο Ζάππειο, με την οποία ταυτίστηκε αυτή η εμβληματική προσωπικότητα, καθώς, υπό τη διαχείρισή του, γνώρισε μεγάλες δόξες ως κομβικό σημείο της αθηναϊκής κοινωνικής ζωής.

Το 1988, ο Ραπτάκης, ήδη πετυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής ζωής στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε να επεκταθεί στην Αθήνα και να αναλάβει την Αίγλη. «Οταν είδα την ”Αίγλη”, διαπίστωσα αμέσως ότι ήταν ένας εκπληκτικός χώρος, αλλά ο τότε ιδιοκτήτης είχε σχεδόν πτωχεύσει και είχε φύγει για τη Γερμανία. Οι σερβιτόροι ήταν κάτι γεροντάκια που δούλευαν εκεί για δεκαετίες», έχει πει.

Ο επιχειρηματίας επιστρατεύει έναν φίλο του αρχιτέκτονα από την Ιταλία, ο οποίος μεταμορφώνει τον χώρο σε ένα εξαιρετικής αισθητικής bar-restaurant. Τα βαμμένα σε διάφορες αποχρώσεις αντίγραφα έξι αρχαίων αγαλμάτων, τα ζωντανά χρώματα στην εσωτερική διακόσμηση και τα σικ έπιπλα μεταμόρφωσαν την «Αίγλη» σε ένα μοναδικό σημείο αναφοράς, μέσα στο Ζάππειο.

Η σχέση με τη Βάνα Μπάρμπα

Πέρα από την επιχειρηματική του πορεία, το όνομά του απασχόλησε συχνά τα ΜΜΕ και για την προσωπική του ζωή. Ιδιαίτερα γνωστός ήταν ο θυελλώδης έρωτάς του με τη Βάνα Μπάρμπα την περίοδο 1998–2000, σχέση που έληξε με έντονη δημόσια αντιπαράθεση.

Η ηθοποιός κατέθεσε μήνυση σε βάρος του, καταγγέλλοντας ότι της επιτέθηκε έξω το σπίτι της, κάνοντας λόγο για κίνηση ζηλοτυπίας, καθώς εκείνη είχε τότε σχέση με τον Αναστάση Μαρασλή – μετέπειτα πατέρα της κόρης της. Από τη μεριά του, ο Λάκης Ραπτάκης της έκανε αγωγή, υποστηρίζοντας πως της είχε δανείσει, χωρίς να του τα επιστρέψει, 50 εκατομμύρια δραχμές, κάτι που εκείνη διέψευδε.

Μετά από χρόνια ωστόσο αποκατέστησαν τις σχέσεις τους. Έγιναν αχώριστοι φίλοι, μέχρι το τέλος της ζωής του Λάκη Ραπτάκη.